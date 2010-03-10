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Freescale, Chrome OS tabanlı tablet bilgisayarını gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,2b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı platform tasarımında dünyanın en büyük yonga üreticilerinden biri olan Freescale, 200 dolar altını hedefleyen yeni tablet bilgisayarını gösterdi. Freescale i.MX51 platformunu temel alan ve HTML5 tabanlı videolar için donanımsal hılzandırma desteğine de sahip olan tablet bilgisayar, aralarında Android ve Chrome OS gibi Google çözümlerinin de yer aldığı Linux tabanlı dağıtımlarla çalışabiliyor.

Chrome OS platformuyla yüksek performans sergileyeceği ve başta e-posta kontrolü olmak üzere günlük ihtiyaçların karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yaşatmayacağı belirtilen tablet bilgisayar tasarımının, kontratsız olarak satılacağı ve referans tasarım olduğu için dileyen üreticilerin tasarımda bazı özelleştirilmeler yapabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

7-inç boyutunda ekrana sahip olan ve kablosuz iletişim için WiFi teknolojisinden faydalanan tablet bilgisayarda, görüntülü sohbet için entegre internet kamerası gibi detayların da unutulmadığını görüyoruz. Flash 10. videoları oynatabilen tablet bilgisayarın pil süresiyle de dikkat çekmesi bekleniyor. Tablet bilgisayarın önümüzdeki birkaç ay içerisinde ticari olarak satışa sunulması bekleniyor.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır


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