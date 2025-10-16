Giriş
    Meta ve Arm, yapay zeka altyapısında güçlerini birleştiriyor

    Teknoloji devi Meta, AI sistemlerini ölçeklendirmek için Arm ile güçlerini birleştirdi. Arm Neoverse platformu üzerinden Meta’nın sıralama ve öneri sistemleri işletilecek.

    Meta ve Arm, yapay zeka altyapısında güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka altyapısını büyütmek için Arm ile güçlerini birleştiriyor. Sosyal medya devi, AI sistemlerini ölçeklendirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yarı iletken tasarım şirketi Arm ile çok yıllı bir iş birliği başlattı. Bu anlaşma kapsamında, Meta’nın sıralama ve öneri sistemleri, bulut ortamında AI uygulamaları için optimize edilmiş Arm Neoverse platformuna taşınacak.

    Arm, mobil işlemci mimarisiyle tanınsa da GPU çözümleri genellikle Nvidia ve AMD gibi rakiplerin gölgesinde kalıyordu. Ancak şirket, düşük güç tüketimli AI uygulamalarında sağladığı avantajı ön plana çıkarıyor. 3 milyardan fazla kullanıcısı olan Meta’nın sıralama ve öneri sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan bir platforma geçmesi mantıklı görünüyor.

    Meta, altyapı yatırımlarını hızlandırıyor

    Bu iş birliği, Meta’nın AI hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için veri merkezi ağı yatırımlarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Meta, “Prometheus” kod adlı projede, 2027 yılında faaliyete geçecek ve birden fazla gigavatlık enerji kapasitesi kullanılacak. Halihazırda inşa halinde olan projeye 200 megavatlık doğal gaz altyapısı güç sağlayacak.

    Meta aynı zamanda 2.250 dönümlük bir veri merkezi kampüsü inşa ediyor. “Hyperion” kod adlı bu proje tamamlandığında, 5 gigavatlık işlem gücü sunacak. İnşaatın 2030’a kadar devam etmesi planlanıyor. Ancak o zamana kadar kademeli olarak devreye alınabilir.

    Öte yandan Arm ve Meta bu anlaşmada hisse değişimi veya büyük fiziksel altyapı paylaşımı yapmıyor, bu da iş birliğini son dönemdeki birçok AI altyapı anlaşmasından ayırıyor. Daha doğrusu iş birliği geleneksel bir yöntem izliyor. Bilindiği üzere Nvidia, OpenAI’a sadece tedarik yapmıyor aynı zamanda 100 milyar dolarlık da bir yatırım yapıyor. Sadece OpenAI değil, xAI, Thinking Machines Lab ve Mistral’a da milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. AMD ise OpenAI’a 6 gigavatlık işlem kapasitesi sağlayacağını açıkladı ve anlaşma kapsamında OpenAI, AMD hisselerinin %10’una kadar opsiyon hakkı elde edecek. Bunlar, şimdiye kadar gördüğümüz geleneksel ortaklık yapılarından çok farklı anlaşmalar olarak dikkat çekmişti.

