Galaxy özel tasarımlı iki yeni GeForce GT240 hazırladı

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Galaxy, özel tasarımlı iki yeni GeForce GT 240 hazırladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alan kartlar, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahipler. Galaxy'nin hazırladığı modellerden ilk tek slot tasarıma sahip. Mavi renkli özel bir baskılı devre üzerine inşa edilen kartın 1GB GDDR5 bellekle donatıldığı belirtilirken, üzerinde DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Saat hızları açıklanmayan kartın standart saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor.

Galaxy'nin hazırladığı diğer model ise düşük profilli baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Medya bilgisayarlarını hedef alan kart, üstteki model ile aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak 1GB GDDR5 yerine 1GB GDDR3 bellek kullandığı açıklandı. Benzer şekilde standart saat hızlarıyla gelmesi beklenen DirectX 10.1 destekli modelde grafik işlem biriminin 550MHz'de, paralel işlemcilerin 1340MHz'de ve belleklerin de 1600-1800MHz (GDDR5 bellekli model için 3400MHz) aralığında çalışması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modellerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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