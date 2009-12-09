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Galaxy özel tasarımlı iki yeni GeForce GT240 hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy özel tasarımlı iki yeni GeForce GT240 hazırladı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Galaxy, özel tasarımlı iki yeni GeForce GT 240 hazırladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alan kartlar, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahipler. Galaxy'nin hazırladığı modellerden ilk tek slot tasarıma sahip. Mavi renkli özel bir baskılı devre üzerine inşa edilen kartın 1GB GDDR5 bellekle donatıldığı belirtilirken, üzerinde DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Saat hızları açıklanmayan kartın standart saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor.

Galaxy'nin hazırladığı diğer model ise düşük profilli baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Medya bilgisayarlarını hedef alan kart, üstteki model ile aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak 1GB GDDR5 yerine 1GB GDDR3 bellek kullandığı açıklandı. Benzer şekilde standart saat hızlarıyla gelmesi beklenen DirectX 10.1 destekli modelde grafik işlem biriminin 550MHz'de, paralel işlemcilerin 1340MHz'de ve belleklerin de 1600-1800MHz (GDDR5 bellekli model için 3400MHz) aralığında çalışması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modellerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Galaxy özel tasarımlı iki yeni GeForce GT240 hazırladı
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Master_Evil 9 yıl
bu ne ya
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PontiSS 9 yıl
Üstteki eski floppylere benziyor teneke kutusuyla. Alttakini fansız yapsalar HTPC ler için uygun olabilir
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M0rbid Desire 9 yıl
Allah belanızı versin. Nvidia.
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Erai 9 yıl

M0rbid Desire

Allah belanızı versin. Nvidia.


Çok kısa ve öz olmuş, tebrik ederim ve katılıyorum
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gamershell 9 yıl
buda makettir allah bilir :d
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Firmalar nvidiaya yetişemiyor bu seri yeniden isimlendirildi. Bu kartı yeni bir kart olarak aldığınızda aslında eski bir kart almış olacaksınız
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Opeth 9 yıl
tamda bitti derken bunların sonu nvidia yine yaptı yapacagını...
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apodur 9 yıl
bu kart 8800 gt den daha iyi performans veriyor testlere göre (ddr5 olanı ) siz neyden bahsediyosunuz?
başlangıç seviyesi ve physx kullanımı için alınabilir bir kart.
test sonucları varmı link verirmisin?
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fukarakoala 9 yıl
su an için ati daha yenilici oldugundan sadece suda boğulurken yapılan nafile bi çaba olarak görüyorum
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cengizhan72 9 yıl
Arkadaşlar arada olumluda düşünmek lazım değilmi,bu kartları adamlar peynir ekmek gibi üretip giriş seviyesi kullanıcalara hitab ediyor sorasında al tak kullan gibi ve belkide bu kartlarla döngülerini sağlıyorlar.Kasanın dışı forma içini hiç sorma malum yukarıdaki kart.
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ooppss 9 yıl
üstteki kart ekran kartından çok ses kartına benziyor..
bence de ekran kartı değil zaten,fizik kartı yada CUDA kartı

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Momo-Oz 9 yıl
bunla süper mario oynanır :D
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MegaWolt38 9 yıl
ne iş yarar bu kart?
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MÜŞAVİR 9 yıl
Üstteki kart, biçim olarak bugüne kadar gördüklerim arasında en tipsiz olanı.
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