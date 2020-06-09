Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü

Tam Boyutta Gör

Galaxy Wearable uygulamasını mercek altına alan XDA Developers uzmanları, Samsung'un yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ürünler hakkında bazı detaylara ulaştı.

Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera"

İlginizi Çekebilir

Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak

Güney Koreli şirketin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. En son Galaxy Wearable uygulaması cihazın Galaxy Watch 2 olarak isimlendirilmeyeceğini doğruladı. Yeni model Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

Akıllı saat 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu ile sunulacak. Ayrıca mekanik çerçeve, EKG sensörü, MIL-STD 810G sertifikası ve 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Watch 3 tüm bunlara ek olarak 8 GB dahili hafıza, 330 mAh pil, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC modülü ile gelecek. Akıllı saatin LTE özellikli bir versiyonu da olacak.

Tam Boyutta Gör

Fasulye tasarımlı kulaklık da ortaya çıktı

Galaxy Wearable uygulamasında Samsung'un "fasulye" görünümlü yeni kablosuz kulaklığının görüntüsü de ortaya çıktı. Daha önceki sızıntılar cihazın Galaxy Buds X olarak isimlendirileceğini öne sürmüştü.

Her iki ürünün de Ağustos ayında Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansman kapsamında Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Tab S7'nin de duyurulacağını belirtelim.

https://www.xda-developers.com/galaxy-wearable-confirms-next-samsung-smartwatch-galaxy-watch-3-next-galaxy-buds-bean-shape/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.