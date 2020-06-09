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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ürünler Galaxy Wearable uygulamasında ortaya çıktı. Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X'in Ağustos ayında tanıtılması planlanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü
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    Galaxy Wearable uygulamasını mercek altına alan XDA Developers uzmanları, Samsung'un yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ürünler hakkında bazı detaylara ulaştı.

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    Güney Koreli şirketin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. En son Galaxy Wearable uygulaması cihazın Galaxy Watch 2 olarak isimlendirilmeyeceğini doğruladı. Yeni model Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülecek.

    Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü
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    Akıllı saat 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu ile sunulacak. Ayrıca mekanik çerçeve, EKG sensörü, MIL-STD 810G sertifikası ve 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy Watch 3 tüm bunlara ek olarak 8 GB dahili hafıza, 330 mAh pil, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC modülü ile gelecek. Akıllı saatin LTE özellikli bir versiyonu da olacak.

    Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü
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    Fasulye tasarımlı kulaklık da ortaya çıktı

    Galaxy Wearable uygulamasında Samsung'un "fasulye" görünümlü yeni kablosuz kulaklığının görüntüsü de ortaya çıktı. Daha önceki sızıntılar cihazın Galaxy Buds X olarak isimlendirileceğini öne sürmüştü.

    Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü

    Her iki ürünün de Ağustos ayında Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansman kapsamında Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Tab S7'nin de duyurulacağını belirtelim.



    https://www.xda-developers.com/galaxy-wearable-confirms-next-samsung-smartwatch-galaxy-watch-3-next-galaxy-buds-bean-shape/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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