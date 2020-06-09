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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera

    Huawei bugün Kirin 710F platformundan güç alan yeni bir akıllı telefon tanıttı. Huawei P Smart S isimli model OLED ekran ve 48 megapiksel ana kamerasıyla dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün İtalya'da yeni bir akıllı telefon tanıttı. Huawei P Smart S olarak adlandırılan cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç OLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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    Kirin 710F yonga setinden güç alan akıllı telefon 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Huawei P Smart S'te 10 watt şarj özellikli 4.000 mAh'lik bir bataryaya yer verilmiş. Kutudan ise Android 10 tabanlı EMU 10.1 arayüzü ile çıkıyor.

    Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

    Huawei'nin yeni telefonunda Google uygulama ve hizmetleri ne yazık ki yok. Bunun yerine şirketin kendi uygulama mağazası AppGallery ile birlikte geliyor. Kristal Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan akıllı telefonun fiyat etiketi 250 euro.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/09/huawei-p-smart-s-with-48mp-triple-cameras-and-kirin-710f-goes-official Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 32 dk.
    Google yoksa çöp lütfen artık huwei reklamı yapmayın trump reyiz çinlilerin hakkından geldi
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