Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera

Çinli teknoloji devi Huawei bugün İtalya'da yeni bir akıllı telefon tanıttı. Huawei P Smart S olarak adlandırılan cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç OLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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Kirin 710F yonga setinden güç alan akıllı telefon 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Huawei P Smart S'te 10 watt şarj özellikli 4.000 mAh'lik bir bataryaya yer verilmiş. Kutudan ise Android 10 tabanlı EMU 10.1 arayüzü ile çıkıyor.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

Huawei'nin yeni telefonunda Google uygulama ve hizmetleri ne yazık ki yok. Bunun yerine şirketin kendi uygulama mağazası AppGallery ile birlikte geliyor. Kristal Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan akıllı telefonun fiyat etiketi 250 euro.

https://www.gizmochina.com/2020/06/09/huawei-p-smart-s-with-48mp-triple-cameras-and-kirin-710f-goes-official

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