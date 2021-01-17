S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı

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Galaxy S21 Ultra ile birlikte Note harici akıllı telefonlara da S Pen desteği gelmiş oldu. Samsung artık daha geniş bir yelpazede S Pen aksesuarları sunmaya hazırlanıyor. Bunun ilk örneği S Pen Pro oldu.

S Pen Pro neler sunuyor?

Galaxy S21 Ultra ile S Pen desteği sunmaya başlayan Samsung uyumlu aksesuarların da satışına başladı. Varsa Galaxy Note cihazlarınızda bulunan S Pen kalemini kullanabildiğiniz gibi bu aksesuarları da tercih edebilirsiniz.

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Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek

Yeni tanıtılan S Pen kalemi biraz daha büyük ancak Bluetooth desteği yok. Bunun yerine Wacom tarafından geliştirilen ekran teknolojisi sayesinde kalemin tuşuna bastığınız anda belirli fonksiyonlar yerine getiriliyor.

Diğer bir seçenek ise S Pen Pro olarak tanıtıldı. Daha da büyük olan S Pen Pro kalemi Bluetooth desteği sunuyor. Uzak deklanşör kontrolü, müzik oynatıcı kontrolü gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor.

Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S7 modelleri One UI 3.1 güncellemesi ile S Pen Pro desteği kazanacak. Yeni S Pen kalemi 40$ fiyat etiketine sahip. Uyumlu Galaxy S21 Ultra kılıfı ile birlikte 70$ oluyor. S Pen Pro için henüz fiyat açıklanmadı.

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S Pen üçüncü tarafa açılıyor

Samsung’un diğer bir duyurusu üçüncü taraf ile ilgili oldu. S Pen ara yüzü bundan sonra üçüncü taraf kalem üreticilerine de açılıyor. S Pen teknolojileri Wacom ortaklığında geliştirildiği için Wacom tabanlı üçüncü taraf ekran kalemleri destekli Galaxy cihazlarında S Pen yazılımlarından faydalanabilecek.

Hi-uni DIGITAL, Wacom One Pen, Staedtler Noris Digital, LAMY AL-star black EMR açıklanan ilk uyumlu modeller oldu. Bu kalemler ilk günden itibaren uyumlu olacak mı yoksa bir güncelleme gerekiyor mu açıklanmadı.

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https://www.gsmarena.com/samsung_unveils_new_s_pen_pro_announces_support_for_thirdparty_styluses-news-47235.php

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