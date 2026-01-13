Samsung Galaxy A07 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, giriş seviyesi A serisini yeni modelle genişletti. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Galaxy A07 4G’yi tanıtan şirket, şimdi de Galaxy A07 5G’yi sessiz sedasız Myanmar pazarında satışa sundu.

Samsung’un son dönemde benimsediği politikaya uygun olarak Galaxy A07 5G, uzun süreli yazılım desteği ile geliyor. Cihaz, 6 büyük Android sürüm güncellemesi alacak ve düzenli güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edecek.

Samsung Galaxy A07 5G neler sunuyor?

Telefonun ön yüzünde, 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir PLS LCD ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan bu panel, damla çentik tasarımını kullanıyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. Bu yonga seti, 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleriyle sunulurken, depolama tarafında 128 GB alan sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı 2 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefonda iki adet fiziksel SIM yuvası da bulunuyor.

Kamera tarafında arka bölümde 50 MP f/1.8 ana kamera ve ona eşlik eden 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A07 5G, Android 16 ile kutudan çıkıyor ve A07 4G modelinden daha büyük 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Samsung Galaxy A07 5G fiyatı

Samsung, Galaxy A07 5G'yi Myanmar'da iki versiyonda satışa sunuyor. 4 GB RAM'li versiyon 176 dolar, 6 GB'lı versiyon ise 193 dolardan satılıyor.

Apple, 2025’te akıllı telefon pazarının lideri oldu 21 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy A07 5G özellikleri

Ekran : 6,7 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz HD+, PLS LCD

: 6,7 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz HD+, PLS LCD Boyutlar: 167.4 x 77.4 x 8.2 mm, 199 gr

167.4 x 77.4 x 8.2 mm, 199 gr İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 Ram : 4/6 GB

: 4/6 GB Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Batarya : 6.000 mAh, 25W

: 6.000 mAh, 25W Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 5G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 5G İşletim sistemi : Android 16

: Android 16 Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP54 toza ve su sıçramasına dayanıklılık

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A07 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: