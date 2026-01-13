Giriş
    Samsung Galaxy A07 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, girişi seviyesi A07 modelinin 5G destekli versiyonunu tanıttı. İlk olarak Myanmar pazarında satışa sunulan telefon neler sunuyor?                      

    Samsung Galaxy A07 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, giriş seviyesi A serisini yeni modelle genişletti. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Galaxy A07 4G’yi tanıtan şirket, şimdi de Galaxy A07 5G’yi sessiz sedasız Myanmar pazarında satışa sundu.

    Samsung’un son dönemde benimsediği politikaya uygun olarak Galaxy A07 5G, uzun süreli yazılım desteği ile geliyor. Cihaz, 6 büyük Android sürüm güncellemesi alacak ve düzenli güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edecek.

    Samsung Galaxy A07 5G neler sunuyor?

    Telefonun ön yüzünde, 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir PLS LCD ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan bu panel, damla çentik tasarımını kullanıyor. 

    Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. Bu yonga seti, 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleriyle sunulurken, depolama tarafında 128 GB alan sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı 2 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefonda iki adet fiziksel SIM yuvası da bulunuyor.

    Kamera tarafında arka bölümde 50 MP f/1.8 ana kamera ve ona eşlik eden 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Samsung Galaxy A07 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A07 5G, Android 16 ile kutudan çıkıyor ve A07 4G modelinden daha büyük 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

    Samsung Galaxy A07 5G fiyatı

    Samsung, Galaxy A07 5G'yi Myanmar'da iki versiyonda satışa sunuyor. 4 GB RAM'li versiyon 176 dolar, 6 GB'lı versiyon ise 193 dolardan satılıyor.

    Samsung Galaxy A07 5G özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz HD+, PLS LCD
    • Boyutlar: 167.4 x 77.4 x 8.2 mm, 199 gr
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • Ram: 4/6 GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0
    • Batarya: 6.000 mAh, 25W
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 5G
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP54 toza ve su sıçramasına dayanıklılık
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/01/12/samsung-galaxy-a07-5g-launch-specs-price/ https://www.samsung.com/th/campaign/myanmar/galaxy-a07-5g/
