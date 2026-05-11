Samsung'un Galaxy S27 planları ortaya çıktı: Maliyetleri düşürecek

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S27 serisi için bekleyiş sürerken, yepyeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Şirketin, artan bellek ve depolama maliyetleri nedeniyle Galaxy S27 serisinde yeni tedarik arayışına girdiği belirtiliyor. maliyetleri düşürmek adına Çinli ekran üreticisi BOE ile anlaşabilir.

Kaçıranlar için DRAM tedarik krizinin etkileri akıllı telefon pazarında son dönemde daha net hissedilmeye başladı. Daha önce Galaxy S26 serisine zam yapmak zorunda kalan Samsung'un, şimdi ise Galaxy S27 ailesinde maliyetleri kontrol altında tutmak için farklı çözümler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni raporlara göre şirket, özellikle temel Galaxy S27 modelinde çift tedarik stratejisine geçebilir.

Sektör kaynaklarına göre Samsung, ekran maliyetlerini azaltmak amacıyla Çin merkezli BOE'yi tedarik zincirine dahil etmeyi değerlendiriyor. Böylece Samsung, yükselen bileşen maliyetlerinin satış fiyatlarına etkisini sınırlamış olacak. Ancak bu hamlenin bazı riskleri yok değil. BOE halihazırda Apple'ın tedarik zincirinde yer alsa da, şirketin geçmişte üretim kapasitesi ve kalite kontrol tarafında çeşitli sorunlar yaşadığı biliniyor.

Bu nedenle Samsung'un kendi ekranlarıyla BOE üretimi paneller arasında kalite farkı oluşabilir. Peki Samsung neden kendi ekranlarını kullanmıyor? Bu noktada şirketin farklı iş kollarında birbirinden ayrıldığını söyleyelim. Dolayısıyla her bölümün kendine ait kar ve zarar oranı bulunuyor. Son olarak Samsung'un daha önce orta segment cihazlarında Çinli üreticilerle çalışmaya başladığı daha önce görülmüştü. Galaxy A57 modelinde TCL CSOT üretimi OLED panellerin kullanıldığını biliyoruz.

Şu an için iki şirket arasında kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor. Dolayısıyla Samsung'un son aşamada farklı bir karar alma ihtimali de masada. Ancak mevcut sızıntılar, artan maliyet baskısının şirketleri yeni tedarik modellerine zorladığını bir kez daha doğruluyor.

