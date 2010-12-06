Garanti Bankası'nın Sıra Dışı Yarışması Garanti Mayormatik Başladı!

Teknolojiyi her zaman yakından takip eden Garanti, yeni bir yarışma başlattı. Foursquare üzerinden oynanabilecek bu yarışmada, yarışmacılar Garanti Paramatik noktalarında check-in olarak iPod Shuffle ve iPod Nano kazanma şansını yakalayacaklar!



Foursquare üzerinden oynanabilecek bu yarışma 2 fazdan oluşacak. Yarışmaya başlayabilmek için yarışmacılar öncelikle Foursquare hesaplarına Twitter ve Facebook hesaplarını da bağlamalı, ardından “Garanti Bankası” isimli kampanya hesabı ile arkadaş olmalılar. http://foursquare.com/user/4803315



İlk faz için; 30 Kasım saat 09:00’dan itibaren, belirtilen 12 adet Garanti Paramatik’ten birine düzenli olarak, Twitter ve Facebook’ta ilan edecek şekilde check-in olmak yeterli. Bu dönemde check-in olduğu Paramatik'in Mayor'luğunu Garanti Bankası’ndan alan kişi anında iPod Shuffle kazanacak.



İkinci fazda ise; tüm noktaların Mayor’luğu Garanti Bankası'ndan alındıktan sonra başlayacak. Garanti Bankası'nın Facebook ve Twitter hesaplarından yapılacak duyuru ile kullanıcılar belirlenen gün aralığında, 12 paramatik noktasının Mayor’luğunu birbirlerinden almaya çalışacaklar. Duyurulacak sürenin sonunda herbir Paramatik noktasında Mayor kim ise yepyeni, dokunmatik ekranlı iPod Nano kazanacak.



Yarışmacılar ayrıca, yarışmanın tüm aşamalarını ve gidişatı Facebook üzerinden kolaylıkla takip edebilecekler.



Mobil dünyada rakiplerine meydan okumaya hazır herkes için, Garanti Mayormatik ile ilgili detaylı bilgi garanti.com.tr ve http://www.facebook.com/Garanti'de!

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