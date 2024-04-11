Geçen ay Sıcak Fırsatlarda en çok satan teknolojik ürünler - MART 2024

- ÜRÜNLERDE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR. FİYATLARA BAKMAK İÇİN ÜRÜN İSİMLERİNE TIKLABİLİRSİNİZ!
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23 Ultra
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 15 Pro
- iPhone SE 2022
- Galaxy S22
- Macbook Pro - M3 Pro İşlemci
- MSI CYBORG Oyun Bilgisayarı
- Asus Vivobook - i3 İşlemci
- Asus Vivobook - i5 İşlemci
- Macbook Pro - M3 Max İşlemci
- AirPods Pro 2. Nesil
- Apple MagSafe Şarj Cihazı
- Fiyat/Performans Araç içi Kamera
- Philips OneBlade Tıraş Makinesi
- Uygun Fiyatlı Notebook Standı
- Akıllı Kedi Tuvaleti
- 100W Şarj Cihazı
- Android Box - Fiyat/Performans
- Projeksiyon - Gerçek FHD
- Philips LatteGo Kahve Makinesi
- Samsung M7 Akıllı Monitör
- Philips Dik Süpürge - Islak ve Kuru
- Xiaomi Mop 2 Pro Robot Süpürge
- Yorumlar
Sıcak Fırsatlar Donanım Haber'in en fazla tıklanan forumlarından biri. Özellikle bir ürünü daha uygun fiyata bulmak adına üyelerimiz Sıcak Fırsatları fazlasıyla kullanıyor. Biz de bu videoda geçen ayın çok satan teknolojik ürünlerini liste haline getirdik. Listede şaşırabileceğiniz teknolojik ürünler kesinlikle mevcut. İyi seyirler!
ÜRÜNLERDE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR. FİYATLARA BAKMAK İÇİN ÜRÜN İSİMLERİNE TIKLABİLİRSİNİZ!
-
Galaxy S24 Ultra
-
Galaxy S23 Ultra
-
iPhone 15 Pro Max
-
iPhone 11
-
iPhone 15 Pro
-
iPhone SE 2022
-
Galaxy S22
-
Macbook Pro - M3 Pro İşlemci
-
MSI CYBORG Oyun Bilgisayarı
-
Asus Vivobook - i3 İşlemci
-
Asus Vivobook - i5 İşlemci
-
Macbook Pro - M3 Max İşlemci
-
AirPods Pro 2. Nesil
-
Apple MagSafe Şarj Cihazı
-
Fiyat/Performans Araç içi Kamera
-
Philips OneBlade Tıraş Makinesi
-
Uygun Fiyatlı Notebook Standı
-
Akıllı Kedi Tuvaleti
-
100W Şarj Cihazı
-
Android Box - Fiyat/Performans
-
Projeksiyon - Gerçek FHD
-
Philips LatteGo Kahve Makinesi
-
Samsung M7 Akıllı Monitör
-
Philips Dik Süpürge - Islak ve Kuru
-
Xiaomi Mop 2 Pro Robot Süpürge