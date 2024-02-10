Yeni Renaut Duster ne zaman tanıtılacak? Renault Symbioz da nedir? DH Oto Gündem

Siz değerli izleyicilerimize haftanın özetini aktarmaya çalıştığımız programımızın bu bölümünde Renault Duster'ın Türkiye tanıtım tarihi, makyajlı Ford Puma, yeni 5 Serisi Touring gibi konular var.

Siz değerli izleyicilerimize haftanın özetini aktarmaya çalıştığımız programımızın bu bölümünde Renault Duster'ın Türkiye tanıtım tarihi, makyajlı Ford Puma, yeni 5 Serisi Touring gibi konular var. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak, beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:50 - Yeni Renault Symbioz geliyor!

08:26 - Yeni Renault Duster için Türkiye tanıtım tarihi açıklandı

17:03 - Makyajlı Skoda Octavia'nın ilk resmi çizimleri paylaşıldı

21:23 - Lynk & Co 07 EM-P sedanın tasarımı ortaya çıktı

27:34 - Yeni BMW 5 Serisi ve i5 Touring tanıtıldı

35:13 - Makyajlı Ford Puma

43:34 - Yenilenen Porsche Taycan

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