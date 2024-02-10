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    Yeni Renaut Duster ne zaman tanıtılacak? Renault Symbioz da nedir? DH Oto Gündem

    Siz değerli izleyicilerimize haftanın özetini aktarmaya çalıştığımız programımızın bu bölümünde Renault Duster'ın Türkiye tanıtım tarihi, makyajlı Ford Puma, yeni 5 Serisi Touring gibi konular var.

    Siz değerli izleyicilerimize haftanın özetini aktarmaya çalıştığımız programımızın bu bölümünde Renault Duster'ın Türkiye tanıtım tarihi, makyajlı Ford Puma, yeni 5 Serisi Touring gibi konular var. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak, beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:50 - Yeni Renault Symbioz geliyor!

    08:26 - Yeni Renault Duster için Türkiye tanıtım tarihi açıklandı

    17:03 - Makyajlı Skoda Octavia'nın ilk resmi çizimleri paylaşıldı

    21:23 - Lynk & Co 07 EM-P sedanın tasarımı ortaya çıktı

    27:34 - Yeni BMW 5 Serisi ve i5 Touring tanıtıldı

    35:13 - Makyajlı Ford Puma

    43:34 - Yenilenen Porsche Taycan

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