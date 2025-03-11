Bakanlıktan e-ticaret sitelerindeki indirimlere sınırlama!

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi! İndirim bütçeleri sınırlandırıldı, reklam harcamaları denetim altına alındı. Detaylar videomuzda!

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler, büyük e-ticaret platformlarının indirim bütçelerini sınırlandırıyor, reklam harcamalarını denetim altına alıyor ve satıcıların haklarını koruyor.

Videomuzda, bu yeni düzenlemelerin detaylarını, indirim kampanyalarının gerçekliği, reklam harcamalarına getirilen sınırlamalar ve satıcıların haklarına dair bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca, e-ticaret platformlarında indirimlerin gerçekliğini nasıl kontrol edebileceğinize dair ipuçlarını da paylaşıyoruz.

E-ticaret dünyasındaki bu önemli değişiklikleri kaçırmayın! Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Detaylı habere ulaşmak ve açıklama ve düzenlemenin tamamına ulaşmak için tıklayın: Ticaret Bakanlığından e-ticaret sitelerindeki indirimlere sınırlama

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