GeForce GTS 240 yerini alacağı 9800GT'den daha hızlı olacak

Nvidia'nın önümüzdeki Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında GeForcw 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini sırasıyla GeForce GTS 240 ve GeForce GTS 250 olarak yeniden isimlendirebileceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Ancak gelen yeni bilgilere göre GeForce GTS 240, standart modelden farklı olarak hız aşırtmalı GeForce 9800GT olacak gibi görünüyor.
Yapılan açıklamalara göre grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan GeForce 9800GT'den farklı olarak GeForce GTS 240'ın 675MHz GPU, 1688MHz paralel işlemci ve 2200MHz olarak belirlenen bellek saat hızlarıyla geleceği yani frekans açısından GeForce 9800GTX+ modeline benzer bir konumda olacağı ifade ediliyor.
Saat hızları haricinde GeForce 9800GT'nin karakteristik özelliklerini taşıyacağı belirtilen GeForce GTS 240, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olacak. Çift kartlı SLI kurulumuna da olanak tanıyacak GeForce GTS 240, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek verecek. GeForce 9800GT'ye kıyasla hem daha hızlı hem de daha ucuz olması beklenen GTS 240 için gözler CeBIT fuarında.
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o yorumda senin adın geçiyormu ki? forumda oldukça çok bilgisiz insan var he bunlara sende eklendin ayrıca ben kimseye hakaret etmiyorum hasta zihniyet te sensin bu kadar kolay sazanlık yaptığına göre..
Yapma ya gerçekten ne güzel kıvırmışsın adım geçmiyormuş.İlk önce sözünün arkasında duracaksın.Önceki yazılarda dahi ati fanatikliği ile ilgili en ufak bir ibare yok.Peki sen nerenden çıkardı o lafları merak ediyorum.Ben Nvidia yı eleştirdikten sonra @VaLoUr yazımı alıntı yaparak bana cevap vermiş sen de hop diye atlayarak evet @VaLoUr bu forumda beni kastederek bilgisiz ati fanatikliği yapıldığını söylemiş @VaLoUr u tasdik etmişsin.Olay budur aksini iddia etmen bunu değiştirmez.İkinci olay ise benim bilgisizliğimden bahsetmişsin de birinin bir konu hakkında bilgisiz olduğunu anlaman için ilk önce o konuya tam olarak hakim olman gerekir o halde sen gerçekten bu konuda baya iyisin lütfen bana hangi konuda bilgisiz olduğumu düşünüyorsan o konuda bilgi verde birşey ler öğreneyim.
arkadaşım forumda acayip derecede bilgisiz ati fanatiği var nvidia 8800gt yi 9.99 dan satıyorum desede birşey bulup saçmalarlar boşver...
4800 serisi dışında son 3 senedir ati ne yaptı?
forever nvidia forever pilav forever kazık forever kapak(olsun)...
Sanırım öyle olacak
MAntıkta A=B=C ise, A=C'dir. Yani bir pilav 10 defa ısıtılıp önümüze konuyor ve biz onu sürekli yiyorsak, sanırım koyunlara haksızlık ediyoruz...
Gören de ilginç bir şeyden bahsediyoruz sanacak. Böyle kümeler falan. Değişik bir gelişme sağlanmış gibi.
GTS 250'de de bellek hızını güzelce bir arttırsınlar da GTX 260'a karşı biraz daha dengeli bir kademelendirme olsun. Tabii ROP/ROP blend ve geometry shader konusundaki G200 serisiyle büyük farkların arada yaratabileceği değişiklikleri saymazsak. Ve tabii, GTS 250'nin 512 MB sürümleri olursa, bu pis bir dengesizlik yaratacak. Ciddiyetini timedemo testi gibi şeylere bakanların asla anlayamayacağı bir durum.
Dengesiz özellikler, tercihlerde büyük sorunlara yol açıyor. İlk nesil(G200-100) düz 260'tan bir durumda azıcık geri kalan, hatta kalmayan düz 9800 GTX+; başka bir durumda bellek band genişliği yüzünden o düz 260'tan %60 gibi fark yiyen düz 9800 GTX+ komiklikleri olunca mavi ekran veren bünyeler görülüyor. Bir de bu durumlardan sadece birine bakarak fark hakkında genel yorum yapıp istemeden yalan yanlış bilgilendiren garipler var tabii.
Aboov işe bak. Neredeyse 2 yıl önce çıkmış 8800 Ultra'ya, hatta çıkalı 28 ay olmuş GTX'e karşı gerçekten iyi/her zaman iyi/geri kalmayan-gıcık etmeyen bir kart olması için GTS 250'nin 512 MB'den bir sonraki miktar olan 1024 MB bellekle (768 olmayacağına göre) yaygınlaşmasını ve GTX+'daki bellek band genişliğinin ciddi düzeyde arttırılması - belki ROP gücünün de artmasının gerekmesini dile getirmemiz gerekiyor. 2 yıl sonra, hatta GTX'e göre 2,5 yıl sonra GTS 250 ismiyle gelecek bir kart için neleri konuşuyoruz burada. Rezillik. Püüü
8800gs9600gso8800gt9800gt65nm9800gt55nmgts2408800gts5129800gtx9800gtx+65nm9800gtx+55nmgts2509800gx2...
Ekran kartı işlerine bulaşmaya niyetlenenleri soğutmak için imzaya böyle gudik şeyler yazılabilir, G92 başlığıyla.
Abidik gubidik hesaplar yapa yapa biz bittik burada yav. Bazı kalabalıklardan takıntılı falan diyenler oluyor da... O zaman ne yapalım? "8800 GTS 512 yerine 9800 GT al, fark etmez" falan mı diyelim? "İkisiyle de oynarsın zaten, kurayla seç" mi diyelim?
Önümüze koyulan abuk sabuksa, yorumlar da ona göre oluyor. Yorumlar işinize gelmiyorsa sessiz kalma hakkınızı kullanabilirsiniz, yorumları yapanlarla uğraşacağınıza.
8800gt=9800gt=gts240