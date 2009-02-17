GeForce GTS 240 yerini alacağı 9800GT'den daha hızlı olacak

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Nvidia'nın önümüzdeki Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında GeForcw 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini sırasıyla GeForce GTS 240 ve GeForce GTS 250 olarak yeniden isimlendirebileceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Ancak gelen yeni bilgilere göre GeForce GTS 240, standart modelden farklı olarak hız aşırtmalı GeForce 9800GT olacak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan GeForce 9800GT'den farklı olarak GeForce GTS 240'ın 675MHz GPU, 1688MHz paralel işlemci ve 2200MHz olarak belirlenen bellek saat hızlarıyla geleceği yani frekans açısından GeForce 9800GTX+ modeline benzer bir konumda olacağı ifade ediliyor.

Saat hızları haricinde GeForce 9800GT'nin karakteristik özelliklerini taşıyacağı belirtilen GeForce GTS 240, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olacak. Çift kartlı SLI kurulumuna da olanak tanıyacak GeForce GTS 240, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek verecek. GeForce 9800GT'ye kıyasla hem daha hızlı hem de daha ucuz olması beklenen GTS 240 için gözler CeBIT fuarında.