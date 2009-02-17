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GeForce GTS 240 yerini alacağı 9800GT'den daha hızlı olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,2b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTS 240 yerini alacağı 9800GT'den daha hızlı olacak
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Nvidia'nın önümüzdeki Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında GeForcw 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini sırasıyla GeForce GTS 240 ve GeForce GTS 250 olarak yeniden isimlendirebileceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Ancak gelen yeni bilgilere göre GeForce GTS 240, standart modelden farklı olarak hız aşırtmalı GeForce 9800GT olacak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan GeForce 9800GT'den farklı olarak GeForce GTS 240'ın 675MHz GPU, 1688MHz paralel işlemci ve 2200MHz olarak belirlenen bellek saat hızlarıyla geleceği yani frekans açısından GeForce 9800GTX+ modeline benzer bir konumda olacağı ifade ediliyor.

Saat hızları haricinde GeForce 9800GT'nin karakteristik özelliklerini taşıyacağı belirtilen GeForce GTS 240, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olacak. Çift kartlı SLI kurulumuna da olanak tanıyacak GeForce GTS 240, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek verecek. GeForce 9800GT'ye kıyasla hem daha hızlı hem de daha ucuz olması beklenen GTS 240 için gözler CeBIT fuarında.


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yekoo 10 yıl
@-dehşet-
o yorumda senin adın geçiyormu ki? forumda oldukça çok bilgisiz insan var he bunlara sende eklendin ayrıca ben kimseye hakaret etmiyorum hasta zihniyet te sensin bu kadar kolay sazanlık yaptığına göre..
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cavador 10 yıl
gpu lar verimleri capı culpu alayı aynı bi isimler bide etiketler başka nvidia adeta aralıksız s..c. yor aynen tuğer in 8800gs9600gso8800gt9800gt65nm9800gt55nmgts2408800gts5129800gtx9800gtx+65nm9800gtx+55nmgts2509800gx2... yazdığı gibi
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-dehşet- 10 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

@-dehşet-
o yorumda senin adın geçiyormu ki? forumda oldukça çok bilgisiz insan var he bunlara sende eklendin ayrıca ben kimseye hakaret etmiyorum hasta zihniyet te sensin bu kadar kolay sazanlık yaptığına göre..


Yapma ya gerçekten ne güzel kıvırmışsın adım geçmiyormuş.İlk önce sözünün arkasında duracaksın.Önceki yazılarda dahi ati fanatikliği ile ilgili en ufak bir ibare yok.Peki sen nerenden çıkardı o lafları merak ediyorum.Ben Nvidia yı eleştirdikten sonra @VaLoUr yazımı alıntı yaparak bana cevap vermiş sen de hop diye atlayarak evet @VaLoUr bu forumda beni kastederek bilgisiz ati fanatikliği yapıldığını söylemiş @VaLoUr u tasdik etmişsin.Olay budur aksini iddia etmen bunu değiştirmez.İkinci olay ise benim bilgisizliğimden bahsetmişsin de birinin bir konu hakkında bilgisiz olduğunu anlaman için ilk önce o konuya tam olarak hakim olman gerekir o halde sen gerçekten bu konuda baya iyisin lütfen bana hangi konuda bilgisiz olduğumu düşünüyorsan o konuda bilgi verde birşey ler öğreneyim.
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yekoo 10 yıl
@valour
arkadaşım forumda acayip derecede bilgisiz ati fanatiği var nvidia 8800gt yi 9.99 dan satıyorum desede birşey bulup saçmalarlar boşver...
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yekoo 10 yıl
ya arkadaşlar nvidianın üretimde kalıcak kartları aynı isim altında toplamaa girişimini heleki düşen fiyat ve artan perforansa rağmen anlayamıyosanız bir şey demicemde saçma saçma ati çığırtkanlığı yapıyosanız bakarsınız satış grafiklerinde teknolojilerine ole konuşursunuz.hatta örnek verim ati her zaman kağıt üzerinde önde olmasına rağmen mesela 4870*2 ler 2 traflop hesap yeteneğine sahipklen nedense hep kağıt üstünde düşük görünen nvidia dan tokat yemişlerdir?siz teknolojiyi hala o sana durun asıl teknoloji bu...
4800 serisi dışında son 3 senedir ati ne yaptı?
forever nvidia forever pilav forever kazık forever kapak(olsun)...
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cgdincer 10 yıl
ellerinde en ala teknoloji var ama düşünce piyasayı ne kadar sömürebilirim, sonuçta tek el gibi bişey oldu artık, eli mahkum herkesin, ati devamlı yakalamaya çalışıyor, yakalıyor sonra pat diye önceden hazırladıkları modelleri piyasaya sürüyorlar
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Source 10 yıl
Böyle yaparak kartlar daha ucuz ve performanslı olacaksa bu yola devam diyorum
sonuç olarak bugünkü kartlar DX10'u destekliyor ve hiçbir kart DX10 dan da fazlasını veremiyor eski DX10 destekli bir kartla daha fazla performans verilebiliyorsa bunda bir yanlış birşey yok devamlı yeni gpu ismi duymanın bizlere bir faydası yok
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cgdincer 10 yıl
ellerinde en ala teknoloji var ama düşünce piyasayı ne kadar sömürebilirim, sonuçta tek el gibi bişey oldu artık, eli mahkum herkesin, ati devamlı yakalamaya çalışıyor, yakalıyor sonra pat diye önceden hazırladıkları modelleri piyasaya sürüyorlar
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scheitann 10 yıl
herhalde g92 tarihin en çok satan gpusu olcak =)
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mc.kork 10 yıl

Orjinalden alıntı: scheitann

herhalde g92 tarihin en çok satan gpusu olcak =)

Sanırım öyle olacak
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sdbz 10 yıl
8800GT=9800GT=GTX240=GTX340=GTX440=8800GT
MAntıkta A=B=C ise, A=C'dir. Yani bir pilav 10 defa ısıtılıp önümüze konuyor ve biz onu sürekli yiyorsak, sanırım koyunlara haksızlık ediyoruz...
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ant_alican 10 yıl
nvidia bana göre bitiktir.ati'nin yarı fiyatındaki kartları daha iyi performans veriyo nvidia'dan
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After_Dark 10 yıl
Nvidia sıkılmadı Eski kartları çıkarmaya insanlarda sıkılmadı almaya artık Şu 40Nm çıksada Şu haberlerden kurtulsak.
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Gkhannn 10 yıl
bende çıkmadan GTS240 var yani ocli 8800GT'm var oh ne güzel
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X2 10 yıl
Aynı tas aynı hamam !
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Castle Bravo 10 yıl
675/1674/2203 olacak demek. GTS 240, kare/sn başarımı açısından 9800 GTX'in 8(8x16, 8x8) yerine 7(7x16, 7x8) ana kümesi etkin bırakılmış, gerisi aynı kalmış hâli olacak demek ki.
Gören de ilginç bir şeyden bahsediyoruz sanacak. Böyle kümeler falan. Değişik bir gelişme sağlanmış gibi.

GTS 250'de de bellek hızını güzelce bir arttırsınlar da GTX 260'a karşı biraz daha dengeli bir kademelendirme olsun. Tabii ROP/ROP blend ve geometry shader konusundaki G200 serisiyle büyük farkların arada yaratabileceği değişiklikleri saymazsak. Ve tabii, GTS 250'nin 512 MB sürümleri olursa, bu pis bir dengesizlik yaratacak. Ciddiyetini timedemo testi gibi şeylere bakanların asla anlayamayacağı bir durum.

Dengesiz özellikler, tercihlerde büyük sorunlara yol açıyor. İlk nesil(G200-100) düz 260'tan bir durumda azıcık geri kalan, hatta kalmayan düz 9800 GTX+; başka bir durumda bellek band genişliği yüzünden o düz 260'tan %60 gibi fark yiyen düz 9800 GTX+ komiklikleri olunca mavi ekran veren bünyeler görülüyor. Bir de bu durumlardan sadece birine bakarak fark hakkında genel yorum yapıp istemeden yalan yanlış bilgilendiren garipler var tabii.

Aboov işe bak. Neredeyse 2 yıl önce çıkmış 8800 Ultra'ya, hatta çıkalı 28 ay olmuş GTX'e karşı gerçekten iyi/her zaman iyi/geri kalmayan-gıcık etmeyen bir kart olması için GTS 250'nin 512 MB'den bir sonraki miktar olan 1024 MB bellekle (768 olmayacağına göre) yaygınlaşmasını ve GTX+'daki bellek band genişliğinin ciddi düzeyde arttırılması - belki ROP gücünün de artmasının gerekmesini dile getirmemiz gerekiyor. 2 yıl sonra, hatta GTX'e göre 2,5 yıl sonra GTS 250 ismiyle gelecek bir kart için neleri konuşuyoruz burada. Rezillik. Püüü

8800gs9600gso8800gt9800gt65nm9800gt55nmgts2408800gts5129800gtx9800gtx+65nm9800gtx+55nmgts2509800gx2...

Ekran kartı işlerine bulaşmaya niyetlenenleri soğutmak için imzaya böyle gudik şeyler yazılabilir, G92 başlığıyla.

Abidik gubidik hesaplar yapa yapa biz bittik burada yav. Bazı kalabalıklardan takıntılı falan diyenler oluyor da... O zaman ne yapalım? "8800 GTS 512 yerine 9800 GT al, fark etmez" falan mı diyelim? "İkisiyle de oynarsın zaten, kurayla seç" mi diyelim?
Önümüze koyulan abuk sabuksa, yorumlar da ona göre oluyor. Yorumlar işinize gelmiyorsa sessiz kalma hakkınızı kullanabilirsiniz, yorumları yapanlarla uğraşacağınıza.
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NikeNeGerek 10 yıl
Bi zahmet daha hızlı olsun artık. Aynı şeyleri tekrar ısıtıp önümüze koymaya daha ne kadar devam edecek bu NVidia acaba?
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
valla bu olaya değişim denmez bence.bu ne yaw hepside aynı kart bunların

8800gt=9800gt=gts240
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