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GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance
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Nvidia'nın geçtiğimiz ay duyurduğu GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini suyla soğutma isteyen üreticilerden biri de Koolance. Soğutucu çözümlerinde sektörün önemli isimlerinden biri olan firma, hem GeForce GTX 285 hem de çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için su soğutma blokları hazırladı. VID-NX295 kod adını taşıyan ve GeForce GTX 295 için hazırlanan blok 20 x 12 x 3 cm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında. Yapısında yüksek yoğunluklu bakır kullanıldığı belirtilen ve G 1/4" bağlantılarını destekleyen blok yurt dışında 159.9$'lık etiket fiyatına sahip.

GeForce GTX 285 modeli içinse VID-NX285 kodlu blok hazırlanmış. 15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan blok, bakır tabanlı yüzeyen ve çelik kaplamaya sahip. G 1/4" bağlantılarını destekleyen bloğun 10 Şubat'tan itibaren 99.99$'lık fiyatla satışa sunulacak.

GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance
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gordon01 10 yıl
görünüşü güzel performansı da öyledir :)
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Thule 10 yıl
çoook fuzuli arkadaşlar..boşverin beni dinleyin
o görünüşe bir kere aldandım ben...
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KANUNI61 10 yıl
bu bir 3 silindirli otomobili sogutur ohaa bu neee bir termostat cıkışı eksik
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ekran kartı kadar da fiyatı var ya
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ali277 10 yıl
güzel görünüyor
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murettep 10 yıl
danger dan in hazırladığından görünüş olarak da sağlam duruyor.
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King_Arthur 10 yıl
dangerden'inkinden güzel gözüküyor üstelik daha ucuz, ayrıca PCB lerdeki delikleri de çok şık doldurmuşlar
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barcan 10 yıl





O para ne öyle.Yeni bir ekran kartı alırsın o fiyata
.Yüksek oc yapmak isteyenler için iyi olmuş ama su sogutma daha etkili nede olsa.
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RANCH SOS 10 yıl

Orjinalden alıntı: barcan






O para ne öyle.Yeni bir ekran kartı alırsın o fiyata
.Yüksek oc yapmak isteyenler için iyi olmuş ama su sogutma daha etkili nede olsa.



O ekran kartlarına para veren adamın dilenciye verdiği paradır 99$
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