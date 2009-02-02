GeForce GTX 285 ve GTX 295'i suyla soğutma isteyenlerden biri de Koolance

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Nvidia'nın geçtiğimiz ay duyurduğu GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini suyla soğutma isteyen üreticilerden biri de Koolance. Soğutucu çözümlerinde sektörün önemli isimlerinden biri olan firma, hem GeForce GTX 285 hem de çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için su soğutma blokları hazırladı. VID-NX295 kod adını taşıyan ve GeForce GTX 295 için hazırlanan blok 20 x 12 x 3 cm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında. Yapısında yüksek yoğunluklu bakır kullanıldığı belirtilen ve G 1/4" bağlantılarını destekleyen blok yurt dışında 159.9$'lık etiket fiyatına sahip.

GeForce GTX 285 modeli içinse VID-NX285 kodlu blok hazırlanmış. 15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan blok, bakır tabanlı yüzeyen ve çelik kaplamaya sahip. G 1/4" bağlantılarını destekleyen bloğun 10 Şubat'tan itibaren 99.99$'lık fiyatla satışa sunulacak.

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