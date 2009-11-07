Gelecek nesil iPhone'lar hem CDMA'i hem de UMTS'i destekleyebilir

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Apple'ın Amerika'da AT&T ile çalışmasının nedenlerinden biri de iPhone'un birçok telefonun aksine sadece UMTS iletişim ağlarını desteklemesi. Ancak Amerika'da kablosuz iletişim göz önüne alındığında AT&T'den daha fazla abonesi olan Verizon kullanıcılarına CDMA üzerinden hizmet veriyor. Ünlü Mac sitelerinden AppleInsider'ın yayınladığı OTR Global tarafından hazırlanan rapor Apple'ın Verizon kullanıcılarına sıcak bakmaya başladığını gösteriyor. Rapora göre Apple 2010 yılının 3.çeyreğine doğru CDMA ve UMTS ağlarını birlikte destekleyen iPhone'u satışa sunabilir.

Frekans sorununu çözen Qualcomm'un yeni hibrit CDMA/WCDMA yongası sayesinde Apple iPhone'u çalışma frekanslarına göre ayırmadan birçok iletişim ağıyla çalışmasını sağlayacak ve bu sayede GSM-CDMA model ayrımının önüne geçip, UMTS kullanıcıların yanında CDMA2000 kullanıcılarına ulaşabilecek. Rapor ayrıca Apple'ın hibrit iPhone'u mevcut modellere göre daha küçük olabileceğini de belirtiyor. Ünlü iPod/iPhone sitesi iLounge'da geçen yaz Apple'ın gelecek nesil iPhone'larda kullanılması muhtemel olan 2.8” ve 3.2” lik ekran resimlerini yayınlamıştı.

Bilindiği gibi Apple'ın AT&T ile anlaşmasının 2010'un ilk yarısında bitebileceği söyleniyor. Apple ve AT&T cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Verizon'un ismi bir süredir Apple ile anılıyordu.

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http://www.appleinsider.com/articles/09/11/06/report_apple_to_launch_verizon_iphone_in_q3_2010.html