Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek nesil iPhone'lar hem CDMA'i hem de UMTS'i destekleyebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
1
9
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelecek nesil iPhone'lar hem CDMA'i hem de UMTS'i destekleyebilir
Tam Boyutta Gör

Apple'ın Amerika'da AT&T ile çalışmasının nedenlerinden biri de iPhone'un birçok telefonun aksine sadece UMTS iletişim ağlarını desteklemesi. Ancak Amerika'da kablosuz iletişim göz önüne alındığında AT&T'den daha fazla abonesi olan Verizon kullanıcılarına CDMA üzerinden hizmet veriyor. Ünlü Mac sitelerinden AppleInsider'ın yayınladığı OTR Global tarafından hazırlanan rapor Apple'ın Verizon kullanıcılarına sıcak bakmaya başladığını gösteriyor. Rapora göre Apple 2010 yılının 3.çeyreğine doğru CDMA ve UMTS ağlarını birlikte destekleyen iPhone'u satışa sunabilir.

Frekans sorununu çözen Qualcomm'un yeni hibrit CDMA/WCDMA yongası sayesinde Apple iPhone'u çalışma frekanslarına göre ayırmadan birçok iletişim ağıyla çalışmasını sağlayacak ve bu sayede GSM-CDMA model ayrımının önüne geçip, UMTS kullanıcıların yanında CDMA2000 kullanıcılarına ulaşabilecek. Rapor ayrıca Apple'ın hibrit iPhone'u mevcut modellere göre daha küçük olabileceğini de belirtiyor. Ünlü iPod/iPhone sitesi iLounge'da geçen yaz Apple'ın gelecek nesil iPhone'larda kullanılması muhtemel olan 2.8” ve 3.2” lik ekran resimlerini yayınlamıştı.

Bilindiği gibi Apple'ın AT&T ile anlaşmasının 2010'un ilk yarısında bitebileceği söyleniyor. Apple ve AT&T cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Verizon'un ismi bir süredir Apple ile anılıyordu.

Gelecek nesil iPhone'lar hem CDMA'i hem de UMTS'i destekleyebilir
Tam Boyutta Gör


http://www.appleinsider.com/articles/09/11/06/report_apple_to_launch_verizon_iphone_in_q3_2010.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Miasmus 10 yıl
evet ama 199$ a alınabiliyor sonuçta. Türkiye'deki fiyatları konuşmaya gerek yok. Ona bakılırsa gerçekte telefon Türkiye'deki değeri kadarda değil hatta 3 misli Türkiye'de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 yıl

Miasmus

evet ama 199$ a alınabiliyor sonuçta. Türkiye'deki fiyatları konuşmaya gerek yok. Ona bakılırsa gerçekte telefon Türkiye'deki değeri kadarda değil hatta 3 misli Türkiye'de


199$ a nereden aliniyor? Sana telefon basina 399$ vericem. alabildigin kadar al bana. Kamyon dolusu istiyorum!





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdivleli 10 yıl
199$'a satılıyo olamsının nedeni AT&T'nin Appledan satın alıp aynı Türkiye'de olduğu gibi sözleşmeli olarak satıyo olması. Telefonun fiyatı asla 199$ değil-olomadı yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 10 yıl
AT&T kullanıcıları için çıkarılmış bir alet zaten iPhone hep çok daha ucuza ediniyorlar hem AT&t bandına göre hazırlanmış. Yani millet iPhone ile AT&T ye geçsin diye yaratılmış. Ama tabi AT&T hattı olmayıpda uçuk fiyatlara iPhone alanlarda var genelde bilinçsiz kullanıcılar ama 199$ olan telefonu 1199$ a almak çoğu insanın yapıcağı bişey değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 10 yıl
at&t başka gsmler kullanmasın diye sim kilitsiz anlaşmasız telefon satmazken kendinden büyük bir firmanın iphone satmasına izin vereceğini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 10 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim