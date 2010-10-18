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Genius'ın Yeni Kompakt Sırt Çantası Koleksiyonu Artık Satışta!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
Diğer Ev Elektroniği
DH Bülten
Dh Bülten
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G-B 1520 Laptop Sırt Çantası

G-C 1400 Laptop El Çantası

 

Genius’ın yeni kompakt sırt çantası koleksiyonu artık satışta!
Yeni çanta serisi, dış mekânlarda ve iş seyahatlerinde kullanmak için ideal.
G-C 1400 El Çantası 14” boyutundaki dizüstü bilgisayarlara uyacak şekilde tasarlandı. Fermuarlı evrak bölmesinde mobil aksesuarlarınız, kartvizitleriniz ve kalemleriniz için saklama cepleri ve bir anahtar askısı yer alıyor. Naylondan yapılan bu çanta sizin için mükemmel bir laptop muhafazası!
G-B 1520 Sırt Çantası üzerinde su şişesi cebi, çift taraflı fermuarı olan bir cep ve kulaklık çıkışı olan koruyucu yastıklı MP3 cebi bulunuyor. Bu sırt çantasında, bir yere giderken tüm aksesuarlarınızı yerleştirebilmeniz için bol bol yer var.


Özellikler:


G-C 1400

  • Mobil aksesuarlar için iç cepler, kartvizitlik, kalem bölmeleri ve anahtar askısı
  • Geniş ön bölme
  • Tekerlekli bavul için kayışlar
  • Genius logo & fermuar dizaynı
  • 12” ve 14” dizüstü bilgisayarların çoğuna uyar

 G-B 1520

  • Ergonomik askılar
  • Genişleyebilen dizayn
  • Kulaklık kablosu için çıkış deliği
  • Çoklu bölmeler
  • Tekerlekli bavul için kayışlar
  • 12” ve 15,4” dizüstü bilgisayarların çoğuna uyar

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