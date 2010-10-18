G-B 1520 Laptop Sırt Çantası

G-C 1400 Laptop El Çantası

Genius’ın yeni kompakt sırt çantası koleksiyonu artık satışta!

Yeni çanta serisi, dış mekânlarda ve iş seyahatlerinde kullanmak için ideal.

G-C 1400 El Çantası 14” boyutundaki dizüstü bilgisayarlara uyacak şekilde tasarlandı. Fermuarlı evrak bölmesinde mobil aksesuarlarınız, kartvizitleriniz ve kalemleriniz için saklama cepleri ve bir anahtar askısı yer alıyor. Naylondan yapılan bu çanta sizin için mükemmel bir laptop muhafazası!

G-B 1520 Sırt Çantası üzerinde su şişesi cebi, çift taraflı fermuarı olan bir cep ve kulaklık çıkışı olan koruyucu yastıklı MP3 cebi bulunuyor. Bu sırt çantasında, bir yere giderken tüm aksesuarlarınızı yerleştirebilmeniz için bol bol yer var.



Özellikler:



G-C 1400

Mobil aksesuarlar için iç cepler, kartvizitlik, kalem bölmeleri ve anahtar askısı

Geniş ön bölme

Tekerlekli bavul için kayışlar

Genius logo & fermuar dizaynı

12” ve 14” dizüstü bilgisayarların çoğuna uyar

G-B 1520

Ergonomik askılar

Genişleyebilen dizayn

Kulaklık kablosu için çıkış deliği

Çoklu bölmeler

Tekerlekli bavul için kayışlar

12” ve 15,4” dizüstü bilgisayarların çoğuna uyar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı