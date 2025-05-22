Dyson’dan dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: PencilVac tanıtıldı

İnce ama güçlü
Yeni PencilVac, ilk bakışta bir süpürgeden çok şık bir fırçayı andırıyor. Bu minimal tasarımın arkasında, batarya, motor ve elektronik bileşenlerin tamamının sadece 38 mm çapındaki ince gövdeye entegre edilmesi yatıyor. Dyson, PencilVac’i 2021’de piyasaya sürdüğü Omni-glide modelinin halefi olarak konumlandırıyor ancak yeni model hem daha ince hem de daha hafif.
PencilVac’in temizlik başlığında dört adet döner fırça bulunuyor. Dyson bu fırçaları “Fluffycone” olarak adlandırıyor. Konik yapıda tasarlanan bu fırçalar, özellikle uzun saç tellerinin fırçaya dolanmasını engellemek için geliştirilmiş. Fırçalar, saçları dar uç kısma doğru yönlendirerek fırçadan kolayca ayrılmasını sağlıyor. Ayrıca fırçaların yanlara taşan tasarımı, köşe ve kenar temizliğinde daha yüksek verim sunuyor.
LED aydınlatma ve akıllı özellikler
PencilVac, Dyson’ın mobil uygulaması MyDyson ile bağlantı kurabilen ilk süpürge modeli olma özelliğini de taşıyor. Bu bağlantı sayesinde kullanıcılar cihazla ilgili ayarlara erişebiliyor, bakım uyarıları alabiliyor ve adım adım temizlik rehberlerinden yararlanabiliyor.
Kullanım sınırlamaları ve çıkış takvimi
Öte yandan ince tasarım bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyor. PencilVac’in temizlik başlığı sadece sert zeminler için uygun. Halılarda kullanılabilirliği sınırlı ve cihaz elde taşınabilir küçük bir modele dönüşmüyor. Pil süresi en düşük modda 30 dakikayla sınırlı, ancak batarya değiştirilebiliyor ve Dyson, ek bataryaların satışa sunulacağını belirtiyor. Cihaz, manyetik bir zemin istasyonuna takılarak hem şarj ediliyor hem de saklanabiliyor. Fiyatı henüz açıklanmayan PencilVac, 2025 yılı içinde ilk olarak Japonya’da piyasaya çıkacak. Türkiye’ye geliş tarihi konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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