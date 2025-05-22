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    Dyson’dan dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: PencilVac tanıtıldı

    Dyson, “dünyanın en ince elektrikli süpürgesi” olduğunu iddia ettiği PencilVac ürününü tanıttı. 1,8 kilogramdan daha hafif olan Dyson PencilVac, en küçük ve en hızlı vakum motorundan güç alıyor.

    Dyson’dan dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: PencilVac Tam Boyutta Gör
    Dyson, dünyanın en ince elektrikli süpürgesi olduğunu iddia ettiği yeni modeli PencilVac’i tanıttı. 38 milimetrelik ultra ince gövdesiyle Dyson Supersonic saç kurutma makinesiyle aynı kalınlığa sahip olan süpürge, yalnızca 1,8 kilogram (dört poundun altında) ağırlığında. Kompakt yapısına rağmen yüksek performans vadeden cihaz, Dyson’ın şimdiye kadar geliştirdiği en küçük ve en hızlı vakum motorunu kullanıyor.

    İnce ama güçlü

    Yeni PencilVac, ilk bakışta bir süpürgeden çok şık bir fırçayı andırıyor. Bu minimal tasarımın arkasında, batarya, motor ve elektronik bileşenlerin tamamının sadece 38 mm çapındaki ince gövdeye entegre edilmesi yatıyor. Dyson, PencilVac’i 2021’de piyasaya sürdüğü Omni-glide modelinin halefi olarak konumlandırıyor ancak yeni model hem daha ince hem de daha hafif.

    Dyson’dan dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: PencilVac Tam Boyutta Gör
    Elektrikli süpürge PencilVac’in kalbinde yer alan 28 mm çapındaki motor, dakikada 140 bin devirle çalışıyor ve 55 AW (airwatt) emiş gücü üretiyor. İki aşamalı yeni bir filtreleme sistemi sayesinde toz haznesi dolarken bile performans kaybı yaşanmıyor. Küçük toz haznesi, akıllı tasarımı sayesinde hava akışından gelen kiri sıkıştırarak daha fazla kapasite sunuyor.

    PencilVac’in temizlik başlığında dört adet döner fırça bulunuyor. Dyson bu fırçaları “Fluffycone” olarak adlandırıyor. Konik yapıda tasarlanan bu fırçalar, özellikle uzun saç tellerinin fırçaya dolanmasını engellemek için geliştirilmiş. Fırçalar, saçları dar uç kısma doğru yönlendirerek fırçadan kolayca ayrılmasını sağlıyor. Ayrıca fırçaların yanlara taşan tasarımı, köşe ve kenar temizliğinde daha yüksek verim sunuyor.

    LED aydınlatma ve akıllı özellikler

    Dyson’dan dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: PencilVac Tam Boyutta Gör
    Dyson, bu modelde lazer yerine yeşil LED aydınlatma kullanmış. Bu ışık, tozları ve kirleri daha görünür hale getirerek kullanıcıların zeminlerin ne kadar temizlendiğini daha net görmesini sağlıyor. Ayrıca küçük bir LCD ekran üzerinden temizlik modu ve pil süresi gibi bilgiler takip edilebiliyor.

    PencilVac, Dyson’ın mobil uygulaması MyDyson ile bağlantı kurabilen ilk süpürge modeli olma özelliğini de taşıyor. Bu bağlantı sayesinde kullanıcılar cihazla ilgili ayarlara erişebiliyor, bakım uyarıları alabiliyor ve adım adım temizlik rehberlerinden yararlanabiliyor.

    Kullanım sınırlamaları ve çıkış takvimi

    Öte yandan ince tasarım bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyor. PencilVac’in temizlik başlığı sadece sert zeminler için uygun. Halılarda kullanılabilirliği sınırlı ve cihaz elde taşınabilir küçük bir modele dönüşmüyor. Pil süresi en düşük modda 30 dakikayla sınırlı, ancak batarya değiştirilebiliyor ve Dyson, ek bataryaların satışa sunulacağını belirtiyor. Cihaz, manyetik bir zemin istasyonuna takılarak hem şarj ediliyor hem de saklanabiliyor. Fiyatı henüz açıklanmayan PencilVac, 2025 yılı içinde ilk olarak Japonya’da piyasaya çıkacak. Türkiye’ye geliş tarihi konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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