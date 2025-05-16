Xiaomi verimliliğe odaklanan dikey klimasını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte akıllı yaşam birimi üreticileri de gaza bastı. Klasik klima modellerinden ziyade enerji verimliliğine odaklanan ve akıllı özelliklerle uzaktan kontrol edilebilen modeller öne çıkıyor.

Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner özellikleri ve fiyatı

Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner adıyla Çin’de satışa sunulan dikey klima önceki nesle göre önemli iyileştirmeler barındırıyor. Hava akışı yüzde 50 civarında bir artış ile 1,752m³/s seviyesine çıkmış. 181mm çıkış kesiti ve 2,600cm² çıkış alanı ile neredeyse ikiye katlanıyor.

Xiaomi Mijia M40S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

13 metre atım mesafesi ile geniş alanlar için ideal hale gelen klimanın sadece 40 saniyede soğutma, 80 saniyede ısıtma yapabildiği belirtiliyor. İç bileşenlerini bakterilere ve mikroplara karşı sterilize edebilen cihazın iç modülü 1868mm uzunluğunda iken dış modül ise 36Kg ağırlığında. Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner dikey klima 692$ civarında fiyat etiketine sahip.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.