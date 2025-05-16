Xiaomi verimliliğe odaklanan dikey klimasını duyurdu

Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner özellikleri ve fiyatı
Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner adıyla Çin’de satışa sunulan dikey klima önceki nesle göre önemli iyileştirmeler barındırıyor. Hava akışı yüzde 50 civarında bir artış ile 1,752m³/s seviyesine çıkmış. 181mm çıkış kesiti ve 2,600cm² çıkış alanı ile neredeyse ikiye katlanıyor.
13 metre atım mesafesi ile geniş alanlar için ideal hale gelen klimanın sadece 40 saniyede soğutma, 80 saniyede ısıtma yapabildiği belirtiliyor. İç bileşenlerini bakterilere ve mikroplara karşı sterilize edebilen cihazın iç modülü 1868mm uzunluğunda iken dış modül ise 36Kg ağırlığında. Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner dikey klima 692$ civarında fiyat etiketine sahip.
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.