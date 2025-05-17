A101 marketler taşınabilir klima ve evcil hayvan cihazları satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli araçlara, akıllı evcil hayvan cihazlarından tamir ekipmanlarına ve taşınabilir soğutma sistemlerine kadar farklı teknoloji ürünleri yer alacak.

22 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

22 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. Karavan ve tiny house tarzı ortamlar için geliştirilen klima 5100 BTU kapasitesinde soğutma yapabiliyor.

15 Mayıs A101 Ekstra kataloğunda neler var? 22 sa. önce eklendi

2.6 amper tüketim ile A sınıfında olan klima nem alma özelliği sayesinde konforu arttırıyor. Bluetooth ile kontrol edilebilen klima 22Kg civarında ağırlığa sahip. 55 desibele kadar gürültü seviyesi olan klima 26999TL olarak satılıyor.

Kedi sahipleri için ise Kiwi markasına ait akıllı tuvalet ise uzaktan kontrol, koku giderme, 65L hacim, 8L atık hacmi, hareket sensörü gibi özelliklerle 9999TL olarak satılıyor. 3 litre hacimli hareket sensörlü su sebili ise 999TL.

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