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    A101 marketler taşınabilir klima ve evcil hayvan cihazları satıyor

    22 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima ve Kiwi markasına ait 65 litrelik akıllı kedi tuvaleti yer alıyor.     

    22 Mayıs A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli araçlara, akıllı evcil hayvan cihazlarından tamir ekipmanlarına ve taşınabilir soğutma sistemlerine kadar farklı teknoloji ürünleri yer alacak. 

    22 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

    22 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. Karavan ve tiny house tarzı ortamlar için geliştirilen klima 5100 BTU kapasitesinde soğutma yapabiliyor. 

    2.6 amper tüketim ile A sınıfında olan klima nem alma özelliği sayesinde konforu arttırıyor. Bluetooth ile kontrol edilebilen klima 22Kg civarında ağırlığa sahip. 55 desibele kadar gürültü seviyesi olan klima 26999TL olarak satılıyor. 

    Kedi sahipleri için ise Kiwi markasına ait akıllı tuvalet ise uzaktan kontrol, koku giderme, 65L hacim, 8L atık hacmi, hareket sensörü gibi özelliklerle 9999TL olarak satılıyor. 3 litre hacimli hareket sensörlü su sebili ise 999TL. 

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    Evren7 17 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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    nss para hilesi digisms dolandırıcılığı tiner içince ne olur mercedes e 250 cdi yorumlar check cable connection

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