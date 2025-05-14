DJI Mavic 4 Pro en üst seviye özelliklerle geliyor

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Tam Boyutta Gör DJI markasının amiral gemisi ürünleri arasında gösterilen Mavic Pro dördüncü nesliyle karşımızda. Dış görünüm açısından radikal bir değişim olmasa da cihazın hemen tüm önemli bileşenlerinde önemli güncellemeler yapılmış.

DJI Mavic 4 Pro özellikleri

DJI Mavic 4 Pro modeli yeni bir üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Ana kamera 100MP Four Thirds Hasselblad sensör barındırıyor. Yanında 48MP 70mm orta telefoto sensör ve 50MP 168mm f/2.8 uzun telefoto sensör yer alıyor. Dizilim 16 dinamik duraklamaya kadar 6K/60fps video kaydı yapabiliyor. Tüm sensörler ise 4K 60fps HDR ve 4K 120fps yavaş çekim kayıt yapabiliyor. Ayrıca kamerada 10-bit D-Log, D-Log M ve HLG profilleri bulunuyor.

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Gövdede yerleşik olan 360 derecelik Infinity Gimbal tam bir dönüş yaparken 70 derecelik aşağı-yukarı hareket de gerçekleştirebiliyor. 6 adet balık gözü sensör ve çift işlemci ile 65Km/s hıza kadar çok yönlü olarak nesnelerden kaçınabiliyor. Ayrıca GPS yokken bile sinyal gücünün düştüğü zamanlarda gerçek zamanlı haritalama yaparak başlangıç noktasına geri dönebiliyor.

Cihazın 95Wh bataryası 51 dakikalık uçuş süresi sunarken 90Km/s hıza ulaşabiliyor. DJI O4+ bağlantısı 41 kilometreye kadar aktarım yapabilirken 10-bit HDR videolarda 30Km mesafeye düşüyor. Bu iyileştirmelere rağmen modelin ağırlığı sadece 105 gram artarak 1.06 kilogram oluyor.

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Kontrolcü tarafında ise DJI RC Pro 2 karşımıza çıkıyor. 7 inçlik mini-LED ekranı olan kontrolcü 128GB depolama ile geliyor. 4 saate kadar kullanım süresi sunan kontrolcü DJI Mic ile eşleşerek kayıt yapma imkânı da sağlıyor.

Yeni tanıtılan Parallel Charging Hub şarj merkezi 3 adede kadar bataryayı şarj edebilirken en düşük bataryaya göre öncelik atayabiliyor. Ayrıca 100W powerbank olarak da kullanılabiliyor. DJI QuickTransfer teknolojisi ise Wi-Fi 6 üzerinden 80MB/s hızında verileri aktarabiliyor.

DJI Mavic 4 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

DJI Mavic 4 Pro 64GB – 2100 Euro

DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo – 2700 Euro

DJI Mavic 4 Pro Creator Combo – 3540 Euro

DJI Mavic 4 Pro firmaya uygulanan ambargolar nedeniyle ABD sınırları içerisinde satılamayacak. Şu an sadece Avrupa pazarında satışa sunuldu. Baz modelde sadece 64GB depolama ve standart kontrolcü var. Bir üst versiyonda ekstra batarya, 100W adaptör ve şarj merkezi yer alırken premium versiyonda ise RC Pro 2 kontrolcü, 128GB depolama ve 240W şarj adaptörü bulunacak.



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