Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Mavic 4 Pro en üst seviye özelliklerle geliyor

    DJI Mavic 4 Pro profesyonel Drone modeli mini-LED ekranlı yeni bir Pro kontrolcüyle gelirken gelişmiş üçlü kamera sistemi ve engel tanıma teknolojisi ile fark yaratıyor. 

    DJI Mavic 4 Pro Tam Boyutta Gör
    DJI markasının amiral gemisi ürünleri arasında gösterilen Mavic Pro dördüncü nesliyle karşımızda. Dış görünüm açısından radikal bir değişim olmasa da cihazın hemen tüm önemli bileşenlerinde önemli güncellemeler yapılmış. 

    DJI Mavic 4 Pro özellikleri

    DJI Mavic 4 Pro modeli yeni bir üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Ana kamera 100MP Four Thirds Hasselblad sensör barındırıyor. Yanında 48MP 70mm orta telefoto sensör ve 50MP 168mm f/2.8 uzun telefoto sensör yer alıyor. Dizilim 16 dinamik duraklamaya kadar 6K/60fps video kaydı yapabiliyor. Tüm sensörler ise 4K 60fps HDR ve 4K 120fps yavaş çekim kayıt yapabiliyor. Ayrıca kamerada 10-bit D-Log, D-Log M ve HLG profilleri bulunuyor. 

    Gövdede yerleşik olan 360 derecelik Infinity Gimbal tam bir dönüş yaparken 70 derecelik aşağı-yukarı hareket de gerçekleştirebiliyor. 6 adet balık gözü sensör ve çift işlemci ile 65Km/s hıza kadar çok yönlü olarak nesnelerden kaçınabiliyor. Ayrıca GPS yokken bile sinyal gücünün düştüğü zamanlarda gerçek zamanlı haritalama yaparak başlangıç noktasına geri dönebiliyor. 

    Cihazın 95Wh bataryası 51 dakikalık uçuş süresi sunarken 90Km/s hıza ulaşabiliyor. DJI O4+ bağlantısı 41 kilometreye kadar aktarım yapabilirken 10-bit HDR videolarda 30Km mesafeye düşüyor. Bu iyileştirmelere rağmen modelin ağırlığı sadece 105 gram artarak 1.06 kilogram oluyor.

    DJI Mavic 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kontrolcü tarafında ise DJI RC Pro 2 karşımıza çıkıyor. 7 inçlik mini-LED ekranı olan kontrolcü 128GB depolama ile geliyor. 4 saate kadar kullanım süresi sunan kontrolcü DJI Mic ile eşleşerek kayıt yapma imkânı da sağlıyor. 

    Yeni tanıtılan Parallel Charging Hub şarj merkezi 3 adede kadar bataryayı şarj edebilirken en düşük bataryaya göre öncelik atayabiliyor. Ayrıca 100W powerbank olarak da kullanılabiliyor. DJI QuickTransfer teknolojisi ise Wi-Fi 6 üzerinden 80MB/s hızında verileri aktarabiliyor. 

    DJI Mavic 4 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • DJI Mavic 4 Pro 64GB – 2100 Euro
    • DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo – 2700 Euro
    • DJI Mavic 4 Pro Creator Combo – 3540 Euro

    DJI Mavic 4 Pro firmaya uygulanan ambargolar nedeniyle ABD sınırları içerisinde satılamayacak. Şu an sadece Avrupa pazarında satışa sunuldu. Baz modelde sadece 64GB depolama ve standart kontrolcü var. Bir üst versiyonda ekstra batarya, 100W adaptör ve şarj merkezi yer alırken premium versiyonda ise RC Pro 2 kontrolcü, 128GB depolama ve 240W şarj adaptörü bulunacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    masa başı işler yağ bakımı geçerse ne olur dizel hava akışmetre arıza belirtileri günde kaç sayfa kitap okunmalı kireç önleyici aparat işe yarıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum