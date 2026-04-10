    Geriye Dönüş #6 General Mobile Discovery

    Geriye Dönüş serisinin bu bölümünde geçmişte iyi hatırladığımız ürünlere bakmaya devam ediyoruz. Yeni bölümün konuğu bir dönem ülkemizde fırtınalar estiren telefon modeli General Mobile Discovery oldu.

    General Mobile Discovery, 2013 yılında Türkiye akıllı telefon pazarına girdiğinde fiyat/performans telefon kavaramını yaratan ve döneminin en akılda kalan telefonlarından biri olmayı başardı. O yıllarda amiral gemisi telefonların yüksek fiyatlarına karşın fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaklaşık 600 TL dolaylarında çıkış fiyatıyla geniş kitleleri Android telefonlarla tanışmaya itmişti. 

    Telfonda 4.7 inç boyutunda HD IPS ekran yer alıyordu. Discovery bünyesinde Mediatek 6589 dört çekidek bir işlemci bulunduruyordu. Döneminin telefonlarına göre 125 gram ağırlık ve 7.9mm kalınlığıyla taşınabilirlik olarak iyi bir yere sahipti. Kamera kısmında oyuncaklı 8 MP arka ve 2MP ön kamerası yer alıyordu. 

    General Mobile Discovery, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelip olaylı bir şekilde Android 4.4 Kitkat sürümüne güncelleme alabilmişti. Zamanla şarj soketi gibi bazı kronik donanım sorunlarıyla anılmasıyla ticari hayatınının sonuna gelmişti.

    00:00 - Giriş
    00:15 - Bölüm Konuğu General Mobile Discovery
    00:38 - General Mobile Discovery Piyasa Durumu
    02:00 - General Mobile Discovery Sorunları
    04:04 - Bu Telefonun Kökleri Hangi Modele Dayanıyor
    04:26 - General Mobile Discovery Tasarım ve Batarya
    06:05 - General Mobile Discovery Ekran Detayları
    06:29 - General Mobile Discovery Ses Özellikleri
    06:46 - General Mobile Discovery Donanım
    08:00 - General Mobile Discovery Kamera
    08:31 - General Mobile Discovery Bağlantı Özellikleri
    09:01 - General Mobile Discovery Sensörler
    09:27 - General Mobile Discovery 2 ve Sonrası
    10:19 - Kapanış

