Geriye Dönüş #6 General Mobile Discovery

Geriye Dönüş serisinde geçmişte iyi hatırladığımız ürünlere bakmaya devam ediyoruz. Yeni bölümün konuğu bir dönem ülkemizde fırtınalar estiren telefon modeli General Mobile Discovery oldu.

General Mobile Discovery, 2013 yılında Türkiye akıllı telefon pazarına girdiğinde fiyat/performans telefon kavaramını yaratan ve döneminin en akılda kalan telefonlarından biri olmayı başardı. O yıllarda amiral gemisi telefonların yüksek fiyatlarına karşın fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaklaşık 600 TL dolaylarında çıkış fiyatıyla geniş kitleleri Android telefonlarla tanışmaya itmişti.

Telfonda 4.7 inç boyutunda HD IPS ekran yer alıyordu. Discovery bünyesinde Mediatek 6589 dört çekidek bir işlemci bulunduruyordu. Döneminin telefonlarına göre 125 gram ağırlık ve 7.9mm kalınlığıyla taşınabilirlik olarak iyi bir yere sahipti. Kamera kısmında oyuncaklı 8 MP arka ve 2MP ön kamerası yer alıyordu.

General Mobile Discovery, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelip olaylı bir şekilde Android 4.4 Kitkat sürümüne güncelleme alabilmişti. Zamanla şarj soketi gibi bazı kronik donanım sorunlarıyla anılmasıyla ticari hayatınının sonuna gelmişti.

00:00 - Giriş

00:15 - Bölüm Konuğu General Mobile Discovery

00:38 - General Mobile Discovery Piyasa Durumu

02:00 - General Mobile Discovery Sorunları

04:04 - Bu Telefonun Kökleri Hangi Modele Dayanıyor

04:26 - General Mobile Discovery Tasarım ve Batarya

06:05 - General Mobile Discovery Ekran Detayları

06:29 - General Mobile Discovery Ses Özellikleri

06:46 - General Mobile Discovery Donanım

08:00 - General Mobile Discovery Kamera

08:31 - General Mobile Discovery Bağlantı Özellikleri

09:01 - General Mobile Discovery Sensörler

09:27 - General Mobile Discovery 2 ve Sonrası

10:19 - Kapanış