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    Telefon Tavsiyeleri - Ocak 2025

    Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.                                                                       

    Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.

    00:00 Giriş
    01:10 Realme 10
    01:48 Realme 11
    02:12 Honor 200
    03:29 Poco X6 Pro
    04:12 Samsung Galaxy S24 FE
    05:58 Realme GT6 ve Honor 200 Pro
    06:51 Apple iPhone 16
    07:44 Samsung Galaxy S24 Ultra
    08:50 Apple iPhone 16 Pro

    Realme 10 7600TL
    - 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran
    - MediaTek Helio G99 işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
    - 50MP ana + 2MP derinlik / 16MP ön kamera
    - 5000mAh pil / 33W şarj / USB Type-C
    - Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak
    - Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu
    - Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    - Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g

    realme 11 4G 9600TL
    - 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran
    - MediaTek Helio G99 işlemci
    - 8GB RAM / 256GB depolama (MicroSD)
    - 108MP ana + 2MP derinlik / 16MP ön kamera
    - 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
    - Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak
    - Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu
    - Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    - Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g

    Honor 200 17.500TL
    - 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
    - 8GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
    - 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj
    - 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g

    Poco X6 Pro 18.250TL
    - 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - MediaTek Dimensity 8300 işlemci
    - 12GB RAM / 512GB depolama
    - 64MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 16MP ön kamera
    - 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP54 su sıçramalarına dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.35mm, ağırlık 190g

    Samsung Galaxy S24 FE 24.500TL
    - 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Samsung Exynos 2400e işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 50MP ana + 12MP geniş + 8MP telefoto / 10Mp ön kamera
    - 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör
    - Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi
    - 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g

    Realme GT6 29.250TL
    - 6.78" FHD+ Amoled 120Hz erkan
    - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 256GB depolama
    - 5500mAh batarya / 120W hızlı şarj
    - 50MP OIS ana + 8MP geniş + 50MP telefoto / 32MP ön kamera
    - 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 15 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP65 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.65mm, ağırlık 199g

    Honor 200 Pro 30.500TL
    - 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
    - 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP65 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g

    Apple iPhone 16 59.600TL
    - 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
    - Apple A18 işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera
    - 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
    - 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    - iOS 18 işletim sistemi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g

    Samsung Galaxy S24 Ultra 62.000TL
    - 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 256GB depolama
    - 200MP ana + 12MP geniş + 10MP telefoto + 50MP periskop / 12MP ön
    - 5000mAh pil / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
    - 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
    - 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.6mm, ağırlık 232g

    Apple iPhone 16 Pro 79.500TL
    - 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    - Apple A18 Pro işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
    - 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
    - 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    - iOS 18 işletim sistemi
    - USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g

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