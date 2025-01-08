Telefon Tavsiyeleri - Ocak 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 Giriş
01:10 Realme 10
01:48 Realme 11
02:12 Honor 200
03:29 Poco X6 Pro
04:12 Samsung Galaxy S24 FE
05:58 Realme GT6 ve Honor 200 Pro
06:51 Apple iPhone 16
07:44 Samsung Galaxy S24 Ultra
08:50 Apple iPhone 16 Pro
Realme 10 7600TL
- 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- MediaTek Helio G99 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP ana + 2MP derinlik / 16MP ön kamera
- 5000mAh pil / 33W şarj / USB Type-C
- Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak
- Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g
realme 11 4G 9600TL
- 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- MediaTek Helio G99 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama (MicroSD)
- 108MP ana + 2MP derinlik / 16MP ön kamera
- 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
- Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak
- Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g
Honor 200 17.500TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB RAM / 512GB depolama
- 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g
Poco X6 Pro 18.250TL
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- MediaTek Dimensity 8300 işlemci
- 12GB RAM / 512GB depolama
- 64MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 16MP ön kamera
- 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP54 su sıçramalarına dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.35mm, ağırlık 190g
Samsung Galaxy S24 FE 24.500TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 2400e işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 50MP ana + 12MP geniş + 8MP telefoto / 10Mp ön kamera
- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g
Realme GT6 29.250TL
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz erkan
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 5500mAh batarya / 120W hızlı şarj
- 50MP OIS ana + 8MP geniş + 50MP telefoto / 32MP ön kamera
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.65mm, ağırlık 199g
Honor 200 Pro 30.500TL
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 512GB depolama
- 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g
Apple iPhone 16 59.600TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
Samsung Galaxy S24 Ultra 62.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 200MP ana + 12MP geniş + 10MP telefoto + 50MP periskop / 12MP ön
- 5000mAh pil / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.6mm, ağırlık 232g
Apple iPhone 16 Pro 79.500TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g