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    GIBIRNet Özel Röportajı - Merak edilenler bu videoda!

    Bu videoda GIBIRNet firmasından Ahmet Ak sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. İnternet sağlayıcıları arasında öne çıkan firmalardan biri olan GIBIRNet, fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 

    Bu videoda GIBIRNet firmasından Ahmet Ak sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. İnternet sağlayıcıları arasında öne çıkan firmalardan biri olan GIBIRNet, fiyat politikasıyla ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

    Bende bu doğrultuda firmaya ulaşarak bir röportaj talebinde bulundum. Umarım merak ettiğiniz konular için yeterli cevaplara video içerisinden ulaşabilmişsinizdir. Sizler GIBIRNet hakkında neler düşünüyorsunuz? 

    GIBIRNet'e başvurmak için tıklayabilirsiniz!

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