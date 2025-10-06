Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Android 16 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 16 güncellemesini 80'e yakın cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün ilk etapta Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modellerine ulaşması bekleniyor. Bunun ardından, Xiaomi 14 serisi, 13, Redmi Note 13, POCO F7, Redmi 15C gibi modellere ulaşacak.
Xiaomi HyperOS 3.0 Android 16 güncellemesini temel alıyor ve performans iyileştirmeleri, tasarım iyileştirmeleri, iyileştirilmiş yapay zeka yetenekleri, Xiaomi'nin ekosistemi içinde genişletilmiş özellikler ve daha fazlasını sunacak. Ayrıca Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik merkez, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler ile şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden biri konumunda.
- Xiaomi 15, 15 Ultra
- Xiaomi 15T, 15T Pro
- Xiaomi 14, 14 Ultra
- Xiaomi 14T, 14T Pro
- Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi 12, 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G
- Redmi 15, 15 5G, 15C, 15C 5G
- Redmi 14C
- Redmi 13, 13X
- Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra
- Poco F6, F6 Pro
- Poco F5, F5 Pro
- Poco X7, X7 Pro, X7 Pro (Iron Man Edition)
- Poco X6, X6 Pro
- Poco M7, M7 Pro 5G
- Poco M6, M6 Pro
- Poco C85, C75
Tablet
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad Pro, Pad Pro 5G, Pad Mini
- Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G
- Poco Pad
Giyilebilir
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
