Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

    Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu. Peki Android 16 hangi Xiaomi modellerine ulaşacak? İşte güncel liste... 

    Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesini bu ayın sonlarında, üst seviye Xiaomi 15 serisinden başlayarak kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni güncelleme, önümüzdeki ay Redmi Note 14 serisi dahil birden fazla modele ulaşacak. Peki Android 16 veya HyperOS 3.0 hangi Xiaomi, Redmi ve POCO telefona ulaşacak? İşte liste

    Android 16 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 16 güncellemesini 80'e yakın cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün ilk etapta Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modellerine ulaşması bekleniyor. Bunun ardından, Xiaomi 14 serisi, 13, Redmi Note 13,  POCO F7, Redmi 15C gibi modellere ulaşacak.

    Xiaomi HyperOS 3.0 Android 16 güncellemesini temel alıyor ve performans iyileştirmeleri, tasarım iyileştirmeleri, iyileştirilmiş yapay zeka yetenekleri, Xiaomi'nin ekosistemi içinde genişletilmiş özellikler ve daha fazlasını sunacak. Ayrıca Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik merkez, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler ile şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden biri konumunda.

    • Xiaomi 15, 15 Ultra
    • Xiaomi 15T, 15T Pro
    • Xiaomi 14, 14 Ultra
    • Xiaomi 14T, 14T Pro
    • Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra
    • Xiaomi 13T, 13T Pro
    • Xiaomi 12, 12 Pro
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi MIX Flip
    • Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G
    • Redmi Note 14S
    • Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G
    • Redmi 15, 15 5G, 15C, 15C 5G
    • Redmi 14C
    • Redmi 13, 13X
    • Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra
    • Poco F6, F6 Pro
    • Poco F5, F5 Pro
    • Poco X7, X7 Pro, X7 Pro (Iron Man Edition)
    • Poco X6, X6 Pro
    • Poco M7, M7 Pro 5G
    • Poco M6, M6 Pro
    • Poco C85, C75

    Tablet

    • Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Pad Pro, Pad Pro 5G, Pad Mini
    • Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G
    • Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G
    • Poco Pad

    Giyilebilir

    • Xiaomi Watch S4 41mm
    • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
    • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
    • Xiaomi Smart Band 10
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zyxel dx3300-t1 monster boot tuşu perte çıkan araç kimde kalır ümraniye nasıl bir yer falken ziex ze320

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum