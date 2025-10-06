Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesini bu ayın sonlarında, üst seviye Xiaomi 15 serisinden başlayarak kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni güncelleme, önümüzdeki ay Redmi Note 14 serisi dahil birden fazla modele ulaşacak. Peki Android 16 veya HyperOS 3.0 hangi Xiaomi, Redmi ve POCO telefona ulaşacak? İşte liste

Android 16 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 16 güncellemesini 80'e yakın cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün ilk etapta Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modellerine ulaşması bekleniyor. Bunun ardından, Xiaomi 14 serisi, 13, Redmi Note 13, POCO F7, Redmi 15C gibi modellere ulaşacak.

Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler 1 ay önce eklendi

Xiaomi HyperOS 3.0 Android 16 güncellemesini temel alıyor ve performans iyileştirmeleri, tasarım iyileştirmeleri, iyileştirilmiş yapay zeka yetenekleri, Xiaomi'nin ekosistemi içinde genişletilmiş özellikler ve daha fazlasını sunacak. Ayrıca Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik merkez, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler ile şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden biri konumunda.

Xiaomi 15, 15 Ultra

Xiaomi 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

Redmi 15, 15 5G, 15C, 15C 5G

Redmi 14C

Redmi 13, 13X

Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Poco F5, F5 Pro

Poco X7, X7 Pro, X7 Pro (Iron Man Edition)

Poco X6, X6 Pro

Poco M7, M7 Pro 5G

Poco M6, M6 Pro

Poco C85, C75

Tablet

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad Pro, Pad Pro 5G, Pad Mini

Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G

Poco Pad

Giyilebilir

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

