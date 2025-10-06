Huawei MatePad 12X neler sunuyor? HUAWEI M-Pencil Pro ve daha fazlası!

Tasarımla başlayacak olursak ürünün ekranı 12 inç büyüklüğünde. Kullanım sırasında keyifli vakitler geçirmenizi sağlıyor. Bunun en büyük etkeni aslında ekranın LCD PaperMatte ekrana sahip oluşu. Bu sayede ekranın parlamasını büyük ölçüde azaltılıyor ve daha net bir görüntü sağlanabiliyor. Ekran bölümünde bu kısımları daha da detaylandıracağım.

Kameramız üst orta tarafa konumlandırılmış. Ekran kasa oranına baktığımızda da açıkçası çok da ince çerçeveler görmüyoruz. Ürünün arka tarafına baktığımızda da çok şık bir tasarım görüyoruz. Bu tasarım ürünün gerçek anlamda premium görünmesini sağlamış. Bize gelen ürün beyaz renginde. Açıkçası bu renk bu boyutlarda oldukça hoş görünüyor.

Ekran hakkında çok söylenecek şey var. Ekran büyüklüğü 12 inç seviyesinde ve 2800x1840 çözünürlüğünde. 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen bu ekranı açıkçası ben fazlasıyla beğendim. 144 Hz tazeleme hızına da sahip olan bu ekran, genel anlamda akıcı bir deneyim sunuyor.

Özellikle parlamayı %50 oranında azaltan nano ölçekli aşındırma ve %99'a kadar ortam ışığını engelleyen çok katmanlı difüzyon teknolojisi sayesinde güneş altında dahi okunabilir netlik sağladığını vurgulamak gerekir. Marka ‘’Yepyeni Ultra net PaperMatte Ekran özelliğine sahip ilk tablet modeli’’ olarak MatePad 12 X PaperMatte Edition modelini öne çıkarıyor.

Bu ekranın genel anlamda güneş altı kullanımlarda kullanıcıyı mutlu ettiğini söyleyebilirim. Önceki deneyimlerimize kıyasla bu ekran farkını direkt hissettiriyor. Bunun dışında kağıt benzeri bir deneyim verdiğini de söylemem gerek.

Özellikle yeni kalemle birlikte işler daha da güzelleşmiş. Kalem,Ultra-clear PaperMatte Display'in yüzeyinde nano dokular oluşturuyor. Bu, yazarken direnç sağlıyor. Bu bölümü birazdan daha da detaylandıracağım.

Genel medya tüketimi hakkında konuşacak olursak YouTube’da yaptığım testlerde gördüğüm görüntüler fazlasıyla tatmin ediciydi. Medya tüketimi de benim için önemli diyorsan bu tablet beklentileri karşılayacaktır. Şimdi bu tableti sadece medya tüketimi için düşünmek bu tablete haksızlık etmiş gibi olmamızı sağlar. Tablet iş ve eğitim amaçlı kullanılabilir.

Ofis programları, not programları ve daha fazlasını bu tabletle birlikte yapabilmek mümkün. Özellikle de ekranı bölerek kullanabilmek ürünü daha da işlevli hale getiriyor. Tabii konu bununla da sınırlı değil. Ürünün kalemi bu konuda fazlasıyla avantajlı. Burada M-Pencil Pro’yu görüyoruz. Huawei’in kalem konusunda zaten sunabildikleri belliydi ancak yeni kalem çıtayı daha da yukarı taşımış.

Üç stylus ucuna sahip olan kalemle birlikte farklı kullanımlara uygun özelleştirebilmek mümkün. Boyama ucu, küçük yazı tipi yazma ucu ve yazma ucu gibi seçenekleriniz var. Kağıt benzeri bir deneyim sunan bu kalem ve ekran ikilisi açıkçası beni gerçek anlamda mutlu etti.

Marka mesela şöyle bir vurgu yapıyor: Yüksek hassasiyetli nano ölçekli aşındırma teknolojisi, Ultra-clear PaperMatte Display'in yüzeyinde nano dokular oluşturur. Bu, yazarken direnç sağlar ve kağıt üzerinde kalemin tanıdık mikro titreşimlerini ve hışırtı sesini korur. Kullanıcılar, kağıt üzerinde olduğu kadar doğal ve sorunsuz bir şekilde okuyabilir ve yazabilir, böylece zahmetsizce kağıtsız bir iş akışı elde edebilir.

M-Pencil Pro’dan daha da faydalı yararlanmak mümkün. Kalem üzerinden farklı kontroller yapabiliyorsunuz. Geri bildirim açısından ve kısayol açısından ben açıkçası sunabildiklerini beğendim.16.384+ basınç algılama seviyesi ile birlikte yoğunluktaki ince farkları algılayabiliyorsunuz.Hafif vuruşlardan yoğun renklendirmeye kadar tüm basınç değişiklikleri algılanabiliyor.

HUAWEI M-Pencil Pro'nun ucuna tek bir basışla farklı uygulamaları açacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tek basışla erişim, işleri kolaylaştırabiliyor.

Kalemin şarj konusu bir hayli önemli. Tabletin sağ üst tarafına kalemi koyduğunuzda kalem şarj olmaya başlıyor. Manyetik yapı kalemi gayet de sağlam tutuyor. Bu sayede tableti taşıma durumlarında da açıkçası aklınızda bir soru işareti kalmıyor.

Tabii tablette kullanabileceğiniz programlarda önemli. Özellikle kalemi daha da işlevli kullanabilmek mümkün. Huawei Notes’un burada genel anlamda işleri fazlasıyla kolaylaştırdığını ve özelleştirmeyi sağladığını söyleyebiliriz. Farklı farklı seçeneklerle yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Huawei Notes uygulaması dışında GoPaint uygulamasından da faydalanabilirsiniz. Kısayollarla birlikte uygulama oldukça işlevli. Resim yapmayı çok daha fazla kolaylaştırdığını da söylemek gerek. Bu tabletin yapabildikleri sadece kalemle de sınırlı değil. Tabletin 2 farklı açı vermeyi kolaylaştıran bir klavyeli kılıfı mevcut. Bu klavye de kalem gibi kabloya ihtiyaç kalmadan tabletin üzerindeki manyetik yapısı üzerinden şarj ve kullanımı sağlıyor.

PC benzeri bir deneyim sunduğunu da eklemiş olalım. 20’den fazla kısayol tuş kombinasyonu burada kullanılabiliyor. Bu durum aslında genel açıdan işlerinizi ciddi anlamda hızlandırıyor. 308 gram ağırlığında olan bu klavye, kararlı bir bağlantıya sahip. Herhangi bir kesinti veya algılamama durumu algılamadım. İnce ve leke tutmaz olduğunu da aslında gördünüz ancak vurgulamak gerekir.

Performans tarafına gelecek olursak KirinT92B işlemcisi bu cihaza güç veriyor. 12 GB Ram ve 256 GB depolama alanına sahip olan bu ürünün genel açıdan performansını yorumlamak ve kıyaslamak isterseniz aşağıdaki görsele bakabilirsiniz. İşlemcinin genel açıdan iş ve öğrenci programlarında sunabildiklerinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Oyunu merak edenler için PUBG MOBILE tarafında bir test gerçekleştirdim. Grafikler en yüksek olacak şekilde Ultra HDR, kare hızı aşırı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu ayarlarla birlikte oyunu gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Daha rekabetçi seviyede oyunu oynamak isterseniz grafikleri düşürüp FPS’yi arttırabilmek mümkün.

Batarya bildiğiniz üzere tabletlerde bir hayli önemli. Özellikle de iş dünyası ve öğrencilere hitap eden ürünlerde bu daha da önemli hale geliyor. 10.100 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte gelen bu ürün, 66W hızlı şarj destekliyor. ancak kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. Kutudan şarj adaptörünün kesinlikle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şarj ürünleri her geçen gün gelişirken kullanıcıların mevcutta kullandıkları adaptörler dönemsel açıdan geride kalabiliyor. Umarım yeni ürünlerde şarj adaptörünü görebiliriz.

Batarya performansını açıkçası fazla fazla beğendim. Yaptığım uzun süreli kullanımlarda gördüğüm batarya tüketimi gerçekten umut verici seviyede. İş dünyası ve öğrenci kullanımlarında bence beklentiler karşılanabilecek düzeyde. Bu arada detaylandırmam gereken bir konu daha var. Bu da aslında sürekli bahsettiğim iş ve öğrenci kullanımları konusu.

Cihazın ağırlığı ve inceliği ürünü taşıma ve yanında bulundurma konusunda çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu bölümü burada detaylandırmamın nedeni batarya büyüklüğünü vurgulamaktı.

Büyük batarya kapasitesinin yanı sıra ince ve bence gayet oldukça ince bir tablet görüyoruz. Huawei’i açıkçası tebrik etmek lazım. Ben ürünün hitap ettiği kitleye sunabildiklerini beğendim.

Akıllarda kalan bir diğer detayı da sizlere aktarmak istiyorum. Uygulama mağazası ve Google hizmetleri! AppGallery üzerinden Google uygulamasını indirmek ve devamında MicroG servislerini onaylamak işleri çözüyor. AppGallery’de Google uygulamaları mevcut.

GBOX üzerinden de uygulamaları indirebiliyorsunuz. İş, oyun ve eğitim gibi konularda aslında bir eksiğiniz genel açıdan kalmıyor. İnceleme konuğumuz MatePad 12X 27.999 TL’lik bir fiyata sahip. Sizler Huawei’in bu tableti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

