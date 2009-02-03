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Gigabyte, 770 yonga setli Ultra Durable III anakart hazırladı

10 yıl
13,4b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, 770 yonga setli Ultra Durable III anakart hazırladı
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Önümüzdeki hafta içerisinde DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD ile birlikte anakart üreticileri de Soket AM3 destekli yeni anakartlarını pazara sunmaya başlayacaklar. Geçtiğimiz haftalarda AMD işlemciler için de Ultra Durable 3 serisi anakartlar hazırlamaya başlayan endüstrinin lider isimlerinden Gigabyte, giriş seviyesinden yüksek performans segmentine kadar çok sayıda yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın yeni anakartlarından biri de 770 yonga setini taşıyan, maliyet odaklı GA-MA770-UD3 olacak.

AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine destek veren aynı zamanda Soket AM2 ve AM2+ formundaki mevcut işlemcileriyle (140 Watt) de kullanılabilecek GA-MA770-UD3 üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor. 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ayrıca Ultra Durable III teknolojisinin avantajlarından biri olarak 1200MHz ve üstü hızlarda çalışan DDR2 belleklerle de kullanılabilecek anakart, pasif soğutması , Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörleri ve daha yüksek stabilite için bakır katmanı arttırılan baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu PCIe x16 slotuna ek olarak 4 adet PCIe x1 ve iki de PCI slotuyla donatılan ve SB700 köprüsüyle gelen Gigabyte GA-MA770-UD3, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörü ve kısmen eski sayılabilecek depolama birimleri için 1x PATA portuyla desteklenmiş. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Easy Energy Saver teknolojisiyle desteklenen anakart, çift BIOS, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da sahip. GA-MA770-UD3, Avrupa'da 76,54 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girdi.


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D3SP3R4D00 10 yıl
Gigabyte GA-Ma770-UD3
İşlemci AMD Phenom II 710 x3
Hard Disk 320 gb Samsung
RAM 2*2gb 800 mhz Kingston RAM
Ekran Kartı 4830 ATI sapphire
Kasa AKASA ZEN 520 W
Monitor NEC 22" LCD Monitör

Arkadaşlar Bu Sistemde emin olmadığım yer ANAKART sizce İşlemci ANAKART uyumu nasıL oLur ? şimdiden tşkr ederiM !.
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a1a1a1fs 10 yıl

Orjinalden alıntı: D3SP3R4D00

Gigabyte GA-Ma770-UD3
İşlemci AMD Phenom II 710 x3
Hard Disk 320 gb Samsung
RAM 2*2gb 800 mhz Kingston RAM
Ekran Kartı 4830 ATI sapphire
Kasa AKASA ZEN 520 W
Monitor NEC 22" LCD Monitör


Arkadaşlar Bu Sistemde emin olmadığım yer ANAKART sizce İşlemci ANAKART uyumu nasıL oLur ? şimdiden tşkr ederiM !.


anakart işlemci uyumlu
hdd, ram, şu değişiklikleri yapabilirsin

Seagate 500 GB 7200 RPM SATA NCQ 16 MB 7200.12 102lira
MUSHKIN GOLDEN EDITION 4GB 800MHz CL4 DDR2 (2x2GB) 117lira

ekranıda dvı almanı öneririm
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maviay1980 10 yıl
Kartta çipten çok kondansatörlere yer verilmiş;yinede tek ekran kartlı kullanıcılara bir yeni model daha...
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showstopper41 10 yıl
6x Sata güzel olmuş. 140W işlemci desteğinin 770 çipsetine gelmesi de güzel ama bu vakitten sonra kimse gidip 140W phenom 9950 almaz. Phenom II 940 alır 125W lık. Olsun 15W pay bulunması iyidir.
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justbejust 10 yıl
şu aralar toplamaya ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif olabilir, görüntüsü ve fiyatı iyi gibi, bellekten de masraf çıkarmaz.
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maviay1980 10 yıl
Sata'larda salavattan duruyo...
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maviay1980 10 yıl
PCB'leri zaten Faxconn üretiyo ardakaşlar Ultra Durable filan hikaye...
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asyacafe 10 yıl
Şimdi olmus onboard ekranlı modellerle bogusmaktan kurtulur insanlar artık...
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: asyacafe

Şimdi olmus onboard ekranlı modellerle bogusmaktan kurtulur insanlar artık...


onboard anakartlarla neden boğuşuluyomuş, ne gibi bi zararı var ki?

gigabyte ultra durable serisini bütün anakartlarına uygulayacak bu gidişle. düşük maliyetli anakartlarda yüksek kaliteli malzeme kullanımını görmek güzel olacaktır tabiki.
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max975 10 yıl
sata girişlerini sanki biraz abartmışlar.
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uGürkan. 10 yıl
güzel, özellikler olsun fiyat olsun güzel... Ultra Durable diye diye götürüyor adamlar işi
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