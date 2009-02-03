Gigabyte, 770 yonga setli Ultra Durable III anakart hazırladı

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Önümüzdeki hafta içerisinde DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD ile birlikte anakart üreticileri de Soket AM3 destekli yeni anakartlarını pazara sunmaya başlayacaklar. Geçtiğimiz haftalarda AMD işlemciler için de Ultra Durable 3 serisi anakartlar hazırlamaya başlayan endüstrinin lider isimlerinden Gigabyte, giriş seviyesinden yüksek performans segmentine kadar çok sayıda yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın yeni anakartlarından biri de 770 yonga setini taşıyan, maliyet odaklı GA-MA770-UD3 olacak.

AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine destek veren aynı zamanda Soket AM2 ve AM2+ formundaki mevcut işlemcileriyle (140 Watt) de kullanılabilecek GA-MA770-UD3 üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor. 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ayrıca Ultra Durable III teknolojisinin avantajlarından biri olarak 1200MHz ve üstü hızlarda çalışan DDR2 belleklerle de kullanılabilecek anakart, pasif soğutması , Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörleri ve daha yüksek stabilite için bakır katmanı arttırılan baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu PCIe x16 slotuna ek olarak 4 adet PCIe x1 ve iki de PCI slotuyla donatılan ve SB700 köprüsüyle gelen Gigabyte GA-MA770-UD3, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörü ve kısmen eski sayılabilecek depolama birimleri için 1x PATA portuyla desteklenmiş. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Easy Energy Saver teknolojisiyle desteklenen anakart, çift BIOS, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da sahip. GA-MA770-UD3, Avrupa'da 76,54 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girdi.