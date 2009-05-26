Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 260 OC UDV modelini duyurdu

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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir GeForce GTX 260 modeli hazırladı. GV-N26OC-896I kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 448-bit bellek veri yolu desteği, 216x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan DirectX 10 destekli kartın grafik işlem birimi 660MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı Gigabyte'ın Ultra Durable VGA serisi dahilinde hazırlandı. Yani kart hem Bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre kullanıyor hem de üzerinde Japon üretimi uzun ömürlü kapasitörlere yer veriliyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan hız aşırtmalı yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde altın kaplı HDMI portu da bulunuyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GV-N26OC-896I kod adlı yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.