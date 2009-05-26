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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 260 OC UDV modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 260 OC UDV modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir GeForce GTX 260 modeli hazırladı. GV-N26OC-896I kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 448-bit bellek veri yolu desteği, 216x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan DirectX 10 destekli kartın grafik işlem birimi 660MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı Gigabyte'ın Ultra Durable VGA serisi dahilinde hazırlandı. Yani kart hem Bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre kullanıyor hem de üzerinde Japon üretimi uzun ömürlü kapasitörlere yer veriliyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan hız aşırtmalı yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde altın kaplı HDMI portu da bulunuyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GV-N26OC-896I kod adlı yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Ehlika 10 yıl
Kart zaten çok ısınıyo bide hız aşırtma yapılmış ve özel bi sogutmada mevcut deil
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sertacaygun 10 yıl
Ölüye makyajdan başka birşey olsa...
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ToR 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ölüye makyajdan başka birşey olsa...



ölü?
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ölüye makyajdan başka birşey olsa...


Biz daha G92'den kurtulamadık sen 260'ı kefene koyup helvasını yemişsin.
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yerroner 10 yıl
GTX 260'daki TMU'lar hakkında bilgisi olan var mı? Normalde 72 olarak geçiyor specs'de ancak benim 55 nm Palit GTX 260 Sonic'te texture fillrate 40k/625 yani 64. Zotac AMP2 kartlarda da 72ye denk gelmiyor tam. İlginç bayağı. GPU-Z'de mi problem var acaba?
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: yerroner

GTX 260'daki TMU'lar hakkında bilgisi olan var mı? Normalde 72 olarak geçiyor specs'de ancak benim 55 nm Palit GTX 260 Sonic'te texture fillrate 40k/625 yani 64. Zotac AMP2 kartlarda da 72ye denk gelmiyor tam. İlginç bayağı. GPU-Z'de mi problem var acaba?

Bendede aynı şey oldu GPU-Z değeri yanlış gösteriyor endişelenicek birşey yok.
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fahdlan 10 yıl
bunların hiçbiri 8800GT gibi olamaz ...
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KanKoKan 10 yıl
GTX260 ında kaderi 8800GT ye benziyecek gibi duruyor, ilerde pekçok farklı kimliklerde karşımıza çıkmaya devam edicek sanırım, yeniden ve yeniden.
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reys 10 yıl
İyi güzel olmuş ancak gtx 275 dururken artk kimsenin gtx 260 alacağını sanmıyorum.
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