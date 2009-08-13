Gigabyte P55-UD5 ile 2810MHz DDR3 bellek hızına ulaşıldı

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Önümüzdeki ay ile birlikte anakart üreticileri arasında yeni bir rekabetin başladığına tanık olacağız. Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini (Core i7 870, i7 860 ve i5 750) lanse etmesiyle birlikte anakart üreticileri de P55 yonga setini* taşıyan yeni anakart modellerini kullanıcıların beğenisine sunacaklar. Anakartlarıyla sektöre yön veren isimlerden birisi olan Gigabyte da LGA1156 formundaki Lynnfield işlemci ailesi için farklı fiyat segmentlerine yönelik çok sayıda çözüm üzerinde çalışıyor. Firmanın P55 yonga setli yeni anakart serisi kapsamında pazara sunacağı en iddialı modellerden birisi olması beklenen P55-UD5 için hız aşırtma haberleri gelmeye başladı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hicookie, P55-UD5 ile 2810MHz bellek saat hızına ulaşmayı başardı.

Yapılan çalışma kapsamında G.Skill tarafından hazırlanan 2GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü kullanan Hicookie, Core i7 870 işlemcisinin güç verdiği sistemde, 2810MHz'lik bellek saat hızına ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. CL11 zamanlamalarıyla elde edilen bellek hızının P55 platformunda elde edilen en yüksek frekans değerlerinden birisi olduğu belirtilirken Gigabyte yöneticileri bunun sadece bir başlangıç olduğunu P55 platformundaki bellek odaklı MHz yarışında kendi çözümlerinin daha yüksek saat hızlarına ulaşabileceğini de ifade ettiller.

* Her ne kadar yonga seti olarak tanımlansa bile Intel, P55'i PCH (Platform Control Hub) yani platform kontrol merkezi olarak tanımlıyor. Bunun arkasında yatan en önemli neden ise geleneksel yonga seti tasarımında kuzey köprüsünün üstlendiği pek çok özelliğin Lynnfield ailesi ile birlikte işlemci üzerine entegre edilmesi gösteriliyor.