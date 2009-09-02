Gigabyte P55M-UD2; Core i5 / Core i7 işlemciler için maliyet odaklı anakart

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için P55 yonga setli P55-UD6 modelini ülkemizde kullanıma sunan, yaygın satışına ise 8 Eylül ile birlikte başlamaya hazırlanan Gigabyte, Core i5 ve Core i7 işlemciler için ekonomik çözümler de hazırladı. Firmanın platform geçiş maliyetlerinden yakınan kullanıcılar için hazırladığı maliyet odaklı P55M-UD2 modeli detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.
Intel'in Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcileri için hazırlanan microATX formundaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 6+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde iki adet PCIe x16 (bir tanesi x4 hızında) ve iki adet te geneleksel PCI slotuna yer veriliyor.
Ultra Durable III teknolojisiyle geliştirilen dolayısıyla ve katı kapasitör kullanımı ve özel baskılı devre tasarımı gibi detaylara yer verilen P55M-UD2 modelinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire 400, 6 adet SATA-II ve b eSATA portu ile birlikte Gigabyte G-SATA kontrolcüsü ile iki adet dahili SATA-II ve bir adet IDE konnektörü de desteklenen detaylar arasında yer alıyor.
Gigabyte P55M-UD2 yurt dışı fiyat listelerine 99.45$ seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.
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Çok güzel modelleri var. ama maliyet odaklı yaptığı anakartlar hakkaten tam maliyet odaklı oluo Grma'nın dediği gibi.
Fiyat çok ucuz ama kutuda bile gelmiyor onun söylediğine ek yapayım. :) Kullanım kağıdı ve driver cdsi. Okadar. Hatta poşette gelirken kartgoda pestil olmuş çok foxconn anakart geri yollamışlığım var yani. :)))
Anakart yorumum: Piyasaya giriş fiyatı bence iyi, zamanla düşeceğini düşünürsek iyi tabi.
problemler yanlış anakart seçiminden kaynaklanır, yada anakart arızalarından. lütfen yanlış anakart seçimlerinizi işlemcilere yüklemeyin.
ben şu ana kadar ne intelde nede amd de ucuz fason anakart kullanmadım. iki işlemci markasında da hiçbir problem yaşamadım...
gereksiz yorumlarını kendine sakla ben kimseye kişisel yorum yapmıyorum kimsede bana yapmasın. arkadaşın kişiliği hakkında yorum yaparım o zaman tepki verirsin anlarım. ama yaptığı yoruma yorum yapıyorsam milletin avukatlığını yapman saçma oluyor.
ama ud4 modeli 100$ civarı alınabilir olsa hoşuna gitmezmiydi??
hem uygun fiyatlı deniyor hemde fiyatta x58 ile yarışıyorlar..performansa gelince ud2 den x58 performans beklenir...budur absulutun olayı...kendisine hayırlı olsun
Çok ileri zekalı arkadaşım ayzer.
Bana bilmişlik taslamadan önce git bir bak anakart üretim maliyetlerine,ondan sonra gel konuş.UD4 modeli 100$ olur mu mümkün mü bir öğren:
resim.donanimhaber.com/...
Hoşuna gitmezmiydi diyor birde.20.000$ Porsche Cayenne de hoşuma giderdi arkadaşım,ama yok 3 kuruşa 5 köfte.Anladın mı arkadaşım?Biraz daha izah edeyim mi?
Bu arada,halüsinasyon görüyorsun galiba?Bu anakarttan kim X58 performansı bekledi?Şaka mısın sen?Malzeme koleksiyonu yaptığımı nereden çıkardın?Profilimde yazmasa adımı dahi bilmeyen adam işkembeden yorum yapıyor.Şaka gibi gerçekten...
Bence böyle ucuz kartların çıkması LGA1156'nın yaygınlaşabilmesi için çok önemli.
bu zamana kadar çok yorum okudum ama bu en saçmasıydı.