Gigabyte P55M-UD2; Core i5 / Core i7 işlemciler için maliyet odaklı anakart

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için P55 yonga setli P55-UD6 modelini ülkemizde kullanıma sunan, yaygın satışına ise 8 Eylül ile birlikte başlamaya hazırlanan Gigabyte, Core i5 ve Core i7 işlemciler için ekonomik çözümler de hazırladı. Firmanın platform geçiş maliyetlerinden yakınan kullanıcılar için hazırladığı maliyet odaklı P55M-UD2 modeli detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Intel'in Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcileri için hazırlanan microATX formundaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 6+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde iki adet PCIe x16 (bir tanesi x4 hızında) ve iki adet te geneleksel PCI slotuna yer veriliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle geliştirilen dolayısıyla ve katı kapasitör kullanımı ve özel baskılı devre tasarımı gibi detaylara yer verilen P55M-UD2 modelinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire 400, 6 adet SATA-II ve b eSATA portu ile birlikte Gigabyte G-SATA kontrolcüsü ile iki adet dahili SATA-II ve bir adet IDE konnektörü de desteklenen detaylar arasında yer alıyor.

Gigabyte P55M-UD2 yurt dışı fiyat listelerine 99.45$ seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.