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Gigabyte P55M-UD2; Core i5 / Core i7 işlemciler için maliyet odaklı anakart

9 yıl
19,2b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte P55M-UD2; Core i5 / Core i7 işlemciler için maliyet odaklı anakart
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için P55 yonga setli P55-UD6 modelini ülkemizde kullanıma sunan, yaygın satışına ise 8 Eylül ile birlikte başlamaya hazırlanan Gigabyte, Core i5 ve Core i7 işlemciler için ekonomik çözümler de hazırladı. Firmanın platform geçiş maliyetlerinden yakınan kullanıcılar için hazırladığı maliyet odaklı P55M-UD2 modeli detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Intel'in Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcileri için hazırlanan microATX formundaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 6+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde iki adet PCIe x16 (bir tanesi x4 hızında) ve iki adet te geneleksel PCI slotuna yer veriliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle geliştirilen dolayısıyla ve katı kapasitör kullanımı ve özel baskılı devre tasarımı gibi detaylara yer verilen P55M-UD2 modelinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire 400, 6 adet SATA-II ve b eSATA portu ile birlikte Gigabyte G-SATA kontrolcüsü ile iki adet dahili SATA-II ve bir adet IDE konnektörü de desteklenen detaylar arasında yer alıyor.

Gigabyte P55M-UD2 yurt dışı fiyat listelerine 99.45$ seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.


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dstk 9 yıl
Foxconn büyük firma. Diğer büyük markaların üretimini yapan bi marka.
Çok güzel modelleri var. ama maliyet odaklı yaptığı anakartlar hakkaten tam maliyet odaklı oluo Grma'nın dediği gibi.
Fiyat çok ucuz ama kutuda bile gelmiyor onun söylediğine ek yapayım. :) Kullanım kağıdı ve driver cdsi. Okadar. Hatta poşette gelirken kartgoda pestil olmuş çok foxconn anakart geri yollamışlığım var yani. :)))
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Grma 9 yıl
Foxconn kesinlikle çok büyük firma. AMD ve INTEL soket üretimleri ve anakartın üzerindeki PS2 portları vb. birçok üretimi mevcut. Fakat Foxconn kendi markasıyla anakart üretiminde biraz geriye adım atıyor gibi. Çekiliyor mu ne yapıyor piyasadan, sadece fason üretim mi yapacak acaba? Eski Foxconn değil yani. Zaten böyle bütük firmalar bir piyasadan çıkarsa kademeli çıkar bi anda boşaltmaz piyasayı.


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sadtneverdie 9 yıl
Ben performanstan önce anakartın çingene pembesi olup olmadığına bakarım değilse almam :D
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KiLLeR© 9 yıl
Elektronik eşyalar ki hele bilgisayarlar tam şans işidir. Kimisinde Sağlıklı uyumlu ve seri çalışır kimisinde fazla ısınır stabil olmaz sorun verir. Benim ilk pc Intel MMX 233 (97-2000 arası kullandım) sonra AMD Athlon XP 2200+ (2001-2006 arası kullandım) daha sonra P4 3000 (2006-2009 arası kullandım) ve son olarak 2 ay önce Core i7 920 aldım. Bunları yazmamdaki sebep içlerinde beni kendine hayran bırakacak performansı AMD verdi. Core i7 kötü diyemem o da çok iyi ama zamana ve fiyata göre AMD daha iyiydi. AMD'li sistemim arızalanmasa idi 2 ay öncesine kadar hala AMD Athon XP 2200+ 'lı sistemimi kullanır olurdum. Demem o ki birazda şans işi. Bana güzel gelen ve sorunsuz çalışan bir bilgisayar başkasında sorun çıkarabiliyor. Aynı parçalar olmasına rağmen. Bu da bu işin insanlar tarafından yapılmasından kaynaklanıyor. Hatalar ve hatalılar az da olsa olacaktır.. Bir arkadaşta performanstan çok görünüme önem veririm demiş bence her insanın fikri kendine. Bu da ona göre doğru bence yargılamamak lazım. Bana görede görüntü çok önemli hele şeffaf bir kasanız ve ışıklandırması varsa. Tabi performanstan sonra.

Anakart yorumum: Piyasaya giriş fiyatı bence iyi, zamanla düşeceğini düşünürsek iyi tabi.
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sadtneverdie 9 yıl
@dstk ben işlemci dedim mi? dediysem nerde dedim bi zahmet göster bende görmüş olurum. ben genel oalrak amd den bahsettim anakartı babam mı üretiyor? 754 sokettede 939 sokettede yeterince yeterince canım sıkıldı ayrıca am2 de de anakart işlemci uyuşmazlığı yüzünden sistemi satmak zorunda kalmıştık. neden intel de böyle bir sorun yaşamadım belki amd gözümü açtığı içindir. sanırım amd ye çok şey borçluyum sizde haklısınız :D
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HoLY.oNE 9 yıl
yukaridaki uyeler bunun rengi siyah olsa bole demiceklerini cok iyi biliyorlar ozellikleri gayet iyi ama renginden dolayı hemen onyargılı yaklasmıslar..
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dstk 9 yıl
bu arada fason ve markasız bellek kullanımından da problemler çıkmaktadır...
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dstk 9 yıl
sadtneverdie, işlemci hiçbir zaman problem vermez.
problemler yanlış anakart seçiminden kaynaklanır, yada anakart arızalarından. lütfen yanlış anakart seçimlerinizi işlemcilere yüklemeyin.
ben şu ana kadar ne intelde nede amd de ucuz fason anakart kullanmadım. iki işlemci markasında da hiçbir problem yaşamadım...
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sadtneverdie 9 yıl
ne ilgisi var arkadaşım ? bu kadar saçma ne yorumu mu gördün? örnek ver. adam anakartta görsellik arıyormuş hadi ekran kartındaki resimleri beğenmeyeni gördükte anakartın tipini beğenmeyene ağzımı bırakır gülerim. amd den çok canım yandı o yüzden nefret ederim amd den ayrıca iyi birşey yapsa onada iyi yorum yaparım. mesela sırf saçma sapan yazılım sorunları yüzünden gtx260 ımı amd bir ekran kartıyla takaslayamadım.



gereksiz yorumlarını kendine sakla ben kimseye kişisel yorum yapmıyorum kimsede bana yapmasın. arkadaşın kişiliği hakkında yorum yaparım o zaman tepki verirsin anlarım. ama yaptığı yoruma yorum yapıyorsam milletin avukatlığını yapman saçma oluyor.
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ayzer 9 yıl
@absolut boşuna çıkarılmış malzeme koleksiyonu yaptığından git 200$ lığı al diyor...
ama ud4 modeli 100$ civarı alınabilir olsa hoşuna gitmezmiydi??
hem uygun fiyatlı deniyor hemde fiyatta x58 ile yarışıyorlar..performansa gelince ud2 den x58 performans beklenir...budur absulutun olayı...kendisine hayırlı olsun
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Firienholt 9 yıl
Hız aşırtma meraklısı olmayanlar için uygun fiyatlı iyi bir seçenek.
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ABSOLUT 9 yıl
ayzer

@absolut boşuna çıkarılmış malzeme koleksiyonu yaptığından git 200$ lığı al diyor...

ama ud4 modeli 100$ civarı alınabilir olsa hoşuna gitmezmiydi??

hem uygun fiyatlı deniyor hemde fiyatta x58 ile yarışıyorlar..performansa gelince ud2 den x58 performans beklenir...budur absulutun olayı...kendisine hayırlı olsun



Çok ileri zekalı arkadaşım ayzer.

Bana bilmişlik taslamadan önce git bir bak anakart üretim maliyetlerine,ondan sonra gel konuş.UD4 modeli 100$ olur mu mümkün mü bir öğren:


resim.donanimhaber.com/...


Hoşuna gitmezmiydi diyor birde.20.000$ Porsche Cayenne de hoşuma giderdi arkadaşım,ama yok 3 kuruşa 5 köfte.Anladın mı arkadaşım?Biraz daha izah edeyim mi?

Bu arada,halüsinasyon görüyorsun galiba?Bu anakarttan kim X58 performansı bekledi?Şaka mısın sen?Malzeme koleksiyonu yaptığımı nereden çıkardın?Profilimde yazmasa adımı dahi bilmeyen adam işkembeden yorum yapıyor.Şaka gibi gerçekten...
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sadtneverdie 9 yıl
99 dolar süpermiş :S ilk çıktığında 99 dolarsa 6 ay sonra ne olur çok merak ediyorum. sanırım amd f/p olayında bu sefer çuvallayacak intel fena geliyor.
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hardware wizard 9 yıl
bu nasıl maliyet odaklı hem bişeye benzemiyo hemde 99.45$ yani burda en az 99.45$+20$+Kdv olur diye tahmin ediyorum.bu arada bir anakartta aradıgım ilk özellik görselliğidir performans sonra gelir..
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ABSOLUT 9 yıl
Beğenmiyorsanız gidip +200$ anakart alacaksınız arkadaşlar,bukadar basit.

Bence böyle ucuz kartların çıkması LGA1156'nın yaygınlaşabilmesi için çok önemli.
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sadtneverdie 9 yıl

ss555

bu nasıl maliyet odaklı hem bişeye benzemiyo hemde 99.45$ yani burda en az 99.45$+20$+Kdv olur diye tahmin ediyorum.bu arada bir anakartta aradıgım ilk özellik görselliğidir performans sonra gelir..


bu zamana kadar çok yorum okudum ama bu en saçmasıydı.

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ayzer 9 yıl
beğenmedim...alanında g31 anakartlarıyla eşdeğer
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