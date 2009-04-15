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Gigabyte Serbest Overclock Şampiyonası Avrupa finali için geri sayım başladı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Serbest Overclock Şampiyonası Avrupa finali için geri sayım başladı
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Dünyanın en büyük anakart ve ekran kartı üreticilerinden Gigabyte, ikincisi düzenlenecek geleneksel GIGABYTE Serbest Overclock Şampiyonası'nın Avrupa bölge finalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 17 Nisan 2009 Cuma günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta, Corinthia Towers otelinde yapılacak bölge finaline Fransa, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, İsveç, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde düzenlenen GO OC Ülke Finallerini (GO OC Country Qualifier) başarıyla geçenlerin katılacağı bölge finalini kazanan takım, Computex 2009’da 3 Haziran günü gerçekleştirilecek olan GO OC uluslararası finalinde Avrupa adına ter dökecek.

Intel, NVIDIA, Kingston ve ENERMAX gibi üreticilerin donanımlarına yer verilecek etkinlikte bölge şampiyonları, dünya overclock şampiyonluğu tacı için hünerlerini sergileyecekler. Kazananı çok sayıda ödülün beklediği yarışmanın Avrupa Bölge Finali Donanım Haber tarafından canlı olarak yayımlanacaktır.


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max975 10 yıl
katılan markalar harika birtek Kingston pek iyi değil oc konusunda bence..
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einhander 10 yıl
seneye ıns bızde katılırız
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fatihcanery 10 yıl
açıkcası yakışmıyor bu foruma,böyle seylerde öncülük yapabilir diye düşünüyordum
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fatihcanery 10 yıl
aslına bakarsak benim gönlüm,forum donanımda en iyi overclocktan anlayan birini seçip TÜRKİYE yi temsil etmek icin gönderseydik fena mı olUR DU ? ,DUYUN YÖNETİCİLER
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

aslına bakarsak benim gönlüm,forum donanımda en iyi overclocktan anlayan birini seçip TÜRKİYE yi temsil etmek icin gönderseydik fena mı olUR DU ? ,DUYUN YÖNETİCİLER

Hey ve AbsolutZero dan bahsediyorsun.
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fx57 10 yıl
Avrupa Bölge Finali sitemiz üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.
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sampiyon bilo 10 yıl
Eğer Türkiye olsaydı, mutlaka katılırdım.


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StreamRolleR 10 yıl
çünkü türkiyenin kazanacağını bildikleri için :D:D:D tr de dier bütün ülkelerden fazla bilgili oc ci var :D:D:D:DD
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Necessa®i 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

çünkü türkiyenin kazanacağını bildikleri için :D:D:D tr de dier bütün ülkelerden fazla bilgili oc ci var :D:D:D:DD


doğrudur.
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Flee 10 yıl
Haber için teşekkürler.İzlemek şart !
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Güreş müsabakası anonsu gibi olmuş, Serbest Grekoromen gibi falan.

Tüy siklet


Evet, Türkiye neden yok ?
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fatihcanery 10 yıl
türkiye neden yok?
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