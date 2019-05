Gigabyte Serbest Overclock Şampiyonası Avrupa finali için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart ve ekran kartı üreticilerinden Gigabyte, ikincisi düzenlenecek geleneksel GIGABYTE Serbest Overclock Şampiyonası'nın Avrupa bölge finalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 17 Nisan 2009 Cuma günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta, Corinthia Towers otelinde yapılacak bölge finaline Fransa, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, İsveç, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde düzenlenen GO OC Ülke Finallerini (GO OC Country Qualifier) başarıyla geçenlerin katılacağı bölge finalini kazanan takım, Computex 2009’da 3 Haziran günü gerçekleştirilecek olan GO OC uluslararası finalinde Avrupa adına ter dökecek.

Intel, NVIDIA, Kingston ve ENERMAX gibi üreticilerin donanımlarına yer verilecek etkinlikte bölge şampiyonları, dünya overclock şampiyonluğu tacı için hünerlerini sergileyecekler. Kazananı çok sayıda ödülün beklediği yarışmanın Avrupa Bölge Finali Donanım Haber tarafından canlı olarak yayımlanacaktır.