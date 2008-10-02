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Gigabyte X58-Extreme göründü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte X58-Extreme göründü
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Kasım ayında duyurusu yapılacak Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için anakart üreticileri arasında yarış başladı. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte'ın video-röportajnı da yayınladığımız X58-DS4 modelinden sonra firmanın X58-Extreme modeli de "muhtemel" üretime hazır versiyonuyla gün ışığına çıktı. Intel'in LGA1366 formundaki Bloomfield serisi işlemciler kullanılacak yeni anakar özellikle soğutucu tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Firmanın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ultra Durable III prensipleri çerçevesinde hazırlanan X58-Extreme'in su soğutma sistemleriyle kullanıma hazır yapısı dikkatlerden kaçmıyor. Pasif olarak kullanılabilecek anakart üzerinde 6 adet DDR3 DIMM slotu yer alıyor. Henüz resmi özellikleri açıklanmış olmasa da anakart Intel'in resmi olarak desteklediği DDR3-1066MHz'in çok daha üzerindeki hızlarda çalışan DDR3 belleklerle de kullanılabilecek gibi görünüyor.

Gigabyte X58-Extreme göründü
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Katı kapasitörler ile donatılan ve Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle desteklenen anakart aynı P45-Extreme modelinde olduğu gibi sıcak havanın kasa dışını çıkartılabilmesi için ta-çıkar yapıdaki hava soğutma paneline de sahip olacak gibi görünüyor. 3 adet PCIe x16 slotuna sahip PCIe 2.0 destekli anakart, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisini destekleyecek. Her ne kadar Gigabyte henüz resmi herhangi bir açıklama yapmış olmasa da anakart yazılımsal olarak yan NF200 yongasından bağımsız olarak SLI desteği de sunması bekleniyor.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne de sahip. Ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi detaylara da sahip olacak X58-Extreme'in Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Tabii yeni anakartı Nehalem lansmanına paralel olarak eş zamanlı olarak ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenebilir. Gigabyte'ın ürün gamı içerisinde en iddialı X58 modeli olması beklenen kartın fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Gigabyte X58-Extreme göründü
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SSH 11 yıl
Güzel kart. NF200 yongası olmadan yazılımsal olarak SLI nasıl desteklediğini anlayamadım.
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Ben bu anakartı geçen rüyamda görmüştüm..Ne çabuk üretmişler.
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fx57 11 yıl

Orjinalden alıntı: can-selcik

Güzel kart. NF200 yongası olmadan yazılımsal olarak SLI nasıl desteklediğini anlayamadım.


donanimhaber.com/...
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IUnknown 11 yıl

Orjinalden alıntı: can-selcik

Güzel kart. NF200 yongası olmadan yazılımsal olarak SLI nasıl desteklediğini anlayamadım.



Hali hazırda hack lenmiş sürücülerle Intel ve ATI lerde SLI çalıştırabiliyor(muş). Buda öyle, driverdan resmi çözüm. Şimdi driverler yerine bioslar hack lenir artık.
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