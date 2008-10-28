Gigabyte X58-Extreme için geri sayıma başladı

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Üreticilerin gözü kulağı Intel'de. Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler ve işlemcilere yataklık edecek anakartlarda kullanılmak üzere geliştirilen X58 yonga seti için yeşil ışığın yakılmasına paralel olarak, sektör yeniden kızışacak ve özellikle anakart üreticileri arasında X58 mücadelesi alevlenecek. Rekabetin yavaş yavaş kendini hissetttirmeye başladığı bugünlerde, iddia sahibi anakart üreticileri artık son hazırlıklarını yapmakla meşgul.

X38 ve X48 yonga setli anakartlarını pazara ilk sunan üreticilerden biri olan Gigabyte, benzer bir başarıyı X58 için de tekrarlamayı hedefliyor. Firmanın LGA1366 formundaki Core i7 serisi Intel işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli anakartların en iddialısı diyebileceğimiz X58-Extreme, kullanıcılar ile buluşmak için gün sayıyor. Yüksek performans tutkunlar ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan anakart özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Intel'in X58+ICH10R yonga seti paketini kullanan anakart, Core i7 920, 940, Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılabilecek. 3 kanal DDR3 bellek kullanımına destek veren anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sağlanıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonunu destekleyen anakart üzerinde 3x PCIe X16 slotu yer alıyor ve Crossfire X'e ek olarak Nvidia'nın SLI teknolojisi de destekleniyor.

Gigabyte'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ultra Durable III anakart teknolojisi ekseninde geliştirilen X58-Extreme, %100 japon kapasitörler ile desteklenmiş durumda. Daha yüksek soğutma performansı için 57 gram Bakır katmanlı baskılı devre kullanan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisinin geliştirilen yeni versiyonuyla anakartın güç tasarrufu ve enerji verimliliğinde daha iddialı olduğu bildiriliyor.

Gigabyte X58-Extreme, özel soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Firmann P45-Extreme modelinde gördüğümüz soğutucuyu anımsatan, çıkartılabilir Bakır tabanlı yeni ısı dağıtıcı blok ile anakartın soğutma performansında %30'a varan kazanım elde edildiği firma tarafından dile getiriliyor. Su soğutma kullanımına hazır olarak gelen X58-Extreme, Gigabyte'ın patentli çift BIOS özelliğine de sahip.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne ve USB 2.0 portuna sahip olan anakart çift BIOS ile geliyor. Çoklu ortam uygulamaları için 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunabilen anakartta profesyonel kullanıcılar için Debug LED, kart üstü güç ve reset butonları da yer alıyor. Ülkemiz pazarında da kullanıma sunulacak olan X58-Extreme'in fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.