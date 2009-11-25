Gigabyte'dan AMD işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: 790FXTA-UD5

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı SATA-III ve USB 3.0 destekli ilk anakartını gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı 790FXTA-UD5 isimli anakart, AMD'nin 790FX+SB750 yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Athlon II / Phenım II işlemcilerinin tamamıyla kullanılabiliyor.

Ultra Durable III serisi altında hazırlanan ve güçlü görünümüyle dikkatleri üzerine çeken anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve üç adet PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan anakart, SATA-III ve USB 3.0 desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

NEC tarafından sağlanan kontrolcü ile iki adet USB 3.0 ve Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü ile iki adet SATA-III portuna sahip olan 790FXTA-UD5, ayrıca altı adet SATA-II, çok sayıda USB 2.0, çift eSATA, çift Gigabit Ethernet ve FireWire gibi bağlantıları da bünyesinde barıdırıyor ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ile birlikte geliyor.

Ultra Durable III teknolojisi kapsamında bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre kullanan anakart, SB750 köprüsü ile AMD'nin Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine destek veriyor. Yani kullanıcılar 790FXTA-UD5 üzerinde çift veya üç çekirdekli Phenom II işlemcileriyle çekirdek ve/veya bellek aşırtma işlemlerini de gerçekleştirebilecekler.

SATA-III ve USB 3.0 desteği ile şimdiye kadar hazırlanan en yenilikçi AMD anakartlardan birisi olarak gösterilen 790FXTA-UD5, Gigabyte'ın planladığı tek USB3.0/SATA-III modeli değil. Gelen bilgilere göre Gigabyte alt fiyat segmentleri için 790X çipsetli 790XTA-UD4 ve 770 yonga setli 770TA-UD3 gibi alternatif modeller çalışmalarına da devam ediyor.