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Gigabyte'dan AMD işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: 790FXTA-UD5

9 yıl
19b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı SATA-III ve USB 3.0 destekli ilk anakartını gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı 790FXTA-UD5 isimli anakart, AMD'nin 790FX+SB750 yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Athlon II / Phenım II işlemcilerinin tamamıyla kullanılabiliyor.

Ultra Durable III serisi altında hazırlanan ve güçlü görünümüyle dikkatleri üzerine çeken anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve üç adet PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan anakart, SATA-III ve USB 3.0 desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

NEC tarafından sağlanan kontrolcü ile iki adet USB 3.0 ve Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü ile iki adet SATA-III portuna sahip olan 790FXTA-UD5, ayrıca altı adet SATA-II, çok sayıda USB 2.0, çift eSATA, çift Gigabit Ethernet ve FireWire gibi bağlantıları da bünyesinde barıdırıyor ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ile birlikte geliyor.

Ultra Durable III teknolojisi kapsamında bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre kullanan anakart, SB750 köprüsü ile AMD'nin Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine destek veriyor. Yani kullanıcılar 790FXTA-UD5 üzerinde çift veya üç çekirdekli Phenom II işlemcileriyle çekirdek ve/veya bellek aşırtma işlemlerini de gerçekleştirebilecekler.

SATA-III ve USB 3.0 desteği ile şimdiye kadar hazırlanan en yenilikçi AMD anakartlardan birisi olarak gösterilen 790FXTA-UD5, Gigabyte'ın planladığı tek USB3.0/SATA-III modeli değil. Gelen bilgilere göre Gigabyte alt fiyat segmentleri için 790X çipsetli 790XTA-UD4 ve 770 yonga setli 770TA-UD3 gibi alternatif modeller çalışmalarına da devam ediyor.


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JR-WaRGoD 9 yıl
GIGABYTE 790XTA-UD4 ile arasında 60 dolarlık fark var nerdeyse.2 kart arasında 2-3 özellik farkı görünüyor. sizce bu özellik farkları bu kadar önemlimidir?

çok güzel bir soru arada pek fark yok.. Ben 790XTA-UD4 almayı düşünüyorum.. Ama birşeye dikkat ettim; 770TA-UD3 modelinden farklı olarak sadece 2 şey gözüme çarptı.. birincisi yonga setleri. İkincisi ud4te 2 tane PCIe x16 girişi bulunması.
Bunun için 100 lira fazla ödemeye değermi? Veya oc açısından performans farkı olurmu? Phenom II X4 965 BE için iyi bir oc yapmayı düşünüyorum.
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leech 9 yıl

JR-WaRGoD

GIGABYTE 790XTA-UD4 ile arasında 60 dolarlık fark var nerdeyse.2 kart arasında 2-3 özellik farkı görünüyor. sizce bu özellik farkları bu kadar önemlimidir?


çok güzel bir soru arada pek fark yok.. Ben 790XTA-UD4 almayı düşünüyorum.. Ama birşeye dikkat ettim; 770TA-UD3 modelinden farklı olarak sadece 2 şey gözüme çarptı.. birincisi yonga setleri. İkincisi ud4te 2 tane PCIe x16 girişi bulunması.
Bunun için 100 lira fazla ödemeye değermi? Veya oc açısından performans farkı olurmu? Phenom II X4 965 BE için iyi bir oc yapmayı düşünüyorum.



Ona 60dolar verilmez, şuna 100lira verilmez diye diye, sonunda 5tl lik anakart alırsınız

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DH Misafiri 9 yıl
Ben kartı yeni aldım çok araştırdım herkese tavsiye edrim
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thxdolby 9 yıl
Vatan bilgisayara geçenlerde bundan ve bir kaç tane daha yeni model daha gemişti internette gördüm ve fiyatları beni gerçekten şaşırtmıştı. 180 TL civarı bir fiyata sahipti. hemde 5 taksitli fiyatı ama geldiği gibi bitmiş. bir daha da göremedim.
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mussi47 9 yıl
GIGABYTE 790XTA-UD4 ile arasında 60 dolarlık fark var nerdeyse.2 kart arasında 2-3 özellik farkı görünüyor. sizce bu özellik farkları bu kadar önemlimidir?
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simplethinks 9 yıl
amd biran önce 8xx serisi chipsetini çıkarmalı bence bu kart gercekten güzel ama 790gx anakartımı güncellemeye değmez
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hsyn2802 9 yıl
kart güzel, umarım fiyatıda güzel olur
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showstopper41 9 yıl
Firmalar su soğutmaya hazır AMD anakartlar da çıkarmalılar bence. 790FXTA-UD7 modeli neden olmasın? Bu arada 790FXT-UD5 e göre sata portları sayısı 2 tane az.
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StreamRolleR 9 yıl
artık homo tasarımları bıraktı şükürler olsun harbiden güzel 2. sistem olabilir kendileri
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