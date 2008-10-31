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Gigabyte'dan oyuncular için 4000DPI'lık yeni fare

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan oyuncular için 4000DPI'lık yeni fare
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Ülkemizde daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınsa da Tayvan'ın en büyük donanım üreticilerinden birisi olan Gigabyte, oyuncuların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda PC çevre birimleri de hazırlamakta. Geçtiğimiz aylarda Ghost Gaming serisi altında dünyanın ilk mekanik tabanlı klavyesini duyuran firma, şimdiyse 4000DPI'lık hassasiye seviyesiyle dikkat çeken yeni oyuncu faresinin satışına başlıyor.

Gigabyte'ın GM-M8000 kod adlı yeni faresi, ilk defa geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilen uluslararası Cebit '08 fuarında gösterilmişti. 126 x 74 x 43 mm boyutlarındaki yeni fare kaslı görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni fare Kullanılan AVAGO 6090 lazer sensörüyle kullanıcılara 400-4000 dpi arası farklı hassasiye seviyelerini seçebilme fırsatı da tanımakta.

Yine oyuncuların ihtiyaçlarına göre 38 grama kadar ağırlık opsiyonu sunabilen farenin 20G'lik maksimum hızlandırma yapabildiği bildiriliyor. 5 adet programlanabilir butona ve kişileştirilen profiller için 8KB'lık dahili belleğe sahip olan Gigabyte GM-M8000, bilgisayarlara USB arabirimi üzerinden bağlanıyor ve GHOST Engine isimli uygulama ile birlikte geliyor. Yeni farenin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
şekil olarak güzele benziyor bakalım ülkemize ne kadar fiyatla gelecek.
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ssonerb 11 yıl
kac kişi 600 yada 800 dpi üzeri kullanıyor mause'unu bilmiyorum ama bende 2500dpi almıştım. tamam daha kaliteli ve daha hassas fakat hiç 1200 ve üzerine cıkmadım.
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einhander 11 yıl

Orjinalden alıntı: ssonerb

kac kişi 600 yada 800 dpi üzeri kullanıyor mause'unu bilmiyorum ama bende 2500dpi almıştım. tamam daha kaliteli ve daha hassas fakat hiç 1200 ve üzerine cıkmadım.


copperhead var aldıgımdan berı 2000 dpı da kullanıyorum dusurdugumde farkı hıssedıp tekrar yukseltıyorum
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ekran kartları, cpu soğutucuları ve kasaları iyi değil ama anakartta TR de asusdan sora 2. en kaliteli markadır.
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RicCo 11 yıl
gigabyte anakartları uzun zamandır çok daha stabil. hardware forumlarına dikkat edin büyük çoğunluğunda artık gigabyte ds3 serisi anakartlar önerilir. çünkü sorunsuz, stabil, herkes memnun. asus p5b serisi çok kişiyi üzdü.

lazer lachasis kullanıyorum 2000dpi üzeri gereksiz ama bu mouse şık görünüyor hele bir gelsin onuda deneriz
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falco911 11 yıl
kum23 kaç tane gigabyte anakart kullandın da alınmaz diyorsun ?
ben 915 965 ve x38 gigabyte kullanmış birisi olarak gayet başarılı buluyorum anakartlarını, ekran kartı için bir şey diyemem , kullanmadığım ürüne iyi ya da kötü demek bana yakışmaz...
fareye gelecek olursak güzel görünüyor, ufak tefek bir şey değilse alınabilir.
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KUM23 11 yıl
Gıgabyte sıktı ekran kartları iki para etmez her şeyi yapıyo içine ediyo anakartıda alınmaz.adi marka bence göstrişten başka bişey yok
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vicentees 11 yıl

Orjinalden alıntı: KUM23

Gıgabyte sıktı ekran kartları iki para etmez her şeyi yapıyo içine ediyo anakartıda alınmaz.adi marka bence göstrişten başka bişey yok


bende aynı şeyi invidia için diyecektim ati forewerr
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
güzel görünüyor... kullanmadan kalitesi hakkında yorum yapmak saçma olur
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