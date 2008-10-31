Gigabyte'dan oyuncular için 4000DPI'lık yeni fare

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Ülkemizde daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınsa da Tayvan'ın en büyük donanım üreticilerinden birisi olan Gigabyte, oyuncuların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda PC çevre birimleri de hazırlamakta. Geçtiğimiz aylarda Ghost Gaming serisi altında dünyanın ilk mekanik tabanlı klavyesini duyuran firma, şimdiyse 4000DPI'lık hassasiye seviyesiyle dikkat çeken yeni oyuncu faresinin satışına başlıyor.

Gigabyte'ın GM-M8000 kod adlı yeni faresi, ilk defa geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilen uluslararası Cebit '08 fuarında gösterilmişti. 126 x 74 x 43 mm boyutlarındaki yeni fare kaslı görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni fare Kullanılan AVAGO 6090 lazer sensörüyle kullanıcılara 400-4000 dpi arası farklı hassasiye seviyelerini seçebilme fırsatı da tanımakta.

Yine oyuncuların ihtiyaçlarına göre 38 grama kadar ağırlık opsiyonu sunabilen farenin 20G'lik maksimum hızlandırma yapabildiği bildiriliyor. 5 adet programlanabilir butona ve kişileştirilen profiller için 8KB'lık dahili belleğe sahip olan Gigabyte GM-M8000, bilgisayarlara USB arabirimi üzerinden bağlanıyor ve GHOST Engine isimli uygulama ile birlikte geliyor. Yeni farenin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.