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Gigabyte'dan SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: P55A-UD4

9 yıl
20,5b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: P55A-UD4
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Anakart dünyasının lider oyuncularından Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 teknolojileriyle donattığı yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere P55 çipsetli üst seviye anakartların SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelmesi planlıyordu ancak 3. parti kontrolcülerde bekleneni bulamayan anakart üreticileri, yeni nesil teknolojileri daha sonraki modellerde kullanmaya karar vermişlerdi. Tek yonga formunda olan ve PCH yani platform kontrol merkezi olarak tanımlanan P55 çipseti doğal destek sunmadığı için üreticiler SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerin kullanım noktasında en azından şu an için 3. parti yonga üreticilerinin çözümlerini kullanmak zorundalar ki Gigabyte da ilk görselleri gün ışığına çıkan GA-P55A-UD4 modelinde Marvell ve NEC tarafından hazırlanan yongalara yer veriyor.

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemciler (Core i5 ve Core i7 800 serisi) için hazırlanan yeni anakart, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan P55-UD4 modelinden farklı olarak 12+2 fazlı güç tasarımıyla donatılmış. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 desteği sunabilen yeni model, Ultra Durable III teknolojisi eskeninde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı ve uzun ömürlü Japon kapasitörler gibi stabiliteyle performansı buluşturan detaylarla donatılmış durumda. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan P55A-UD4, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliği ve güç tüketimi gibi konularda da iddialı bir model ancak anakartı farklı kılan asıl detay sahip olduğu yeni teknolojilerde gizli.

Gigabyte'ın P55A-UD4 modelinde Marvell tarafından hazırlanan özel bir kontrolcünün yönetiminde iki adet SATA-III (SATA 6Gbps) konnektörü bulunuyor. Ayrıca anakart NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongası üzerinden yine iki adet USB 3.0 konnektörünün kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yeni teknolojilerin yanı sıra SATA-II ve USB 2.0 gibi mevcut standartlarla da uyumlu olan P55A-UD4'ün yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen yeni teknolojilerin bir arada sunulduğu dikkat çekici bir çözüm olacağı söyleniyor. P55 çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasında ise 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve Dual BIOS gibi özelliklerle birlikte iki adet eSATA ve FireWire konnektörlerine yer verilirken, yeni modelin Kasım sonu veya Aralık başında satışa çıkması bekleniyor.

Gigabyte'dan SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: P55A-UD4
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Mavi konnektörler USB 3.0 destekli portlardır.

Gigabyte'dan SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: P55A-UD4
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simplethinks 9 yıl
Gigabyte kalitesi ileriye dönük
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sahafiec 9 yıl
iyi güzel de şu mavi beyaz sıktı artık yahu. bari UV duyarlı olsaydı neyse de...
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CoreXXX 9 yıl
sata III şu an için kullandığımız mekanik diskler için çok fazla, sata 1 bile onara hayli hayli yeter,ama ssd diskler uygun fiyata inerse tabiki sata III gerekli olabilir,yani daha erken hemen balıklama atlamaya gerek yok,usb 3.0 cihazlarda yaygınlaşınca illa anakart değişikliği yapamıycak olanlar için pci kart felan çıkar, ama yaygınlaşana kadar meraklı bi pc kullanıcısı zaten pc sini değişecektir(mesela ben:D)her yeni çıkana atlamadan olgunlaşmasını beklemek ve takip etmek en mantıklısı
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camoka5 9 yıl
sata 3 eğer hata yapmıyorsam sadece çoklu ssd raidlerinde işe yarıyor. daha doğrusu bu konfigürasyonu sata2 darboğaz ediyor. Yani gidiceksin 3-4 ssd alacaksın. An itibariyle 32gb ortalama ssd 250 lira. Bikere kart hala doğal sata3 desteğide vermiyor. Yani sata3 aldım ama nimetlerinide görmeliyim derseniz 1000 lirada ssd lere vermeniz gerekiyor. Ne zaman ssd fiyatları hdd fiyatları seviyesine iner bu kart o zaman alınır. Ha tabi gigabyte kartı ud4 den 20 dolar yüksek fiyatla sürerse o zaman enden alınmasın belki usb3 bir işe yarar en azından
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sertacaygun 9 yıl
İyi bir işlemci ve güzel bir ekran kartıyla 4-5 sene kullanılması gereken kart. 1 -2 sene kullanmak için alınmaz, israf olur.
Buraoca2'nin de dediği gibi, SATA 3 hareketli parçaları olan diskler (Yani HDD'ler) için mantıklı bir arayüz değil.
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buraoca2 9 yıl
SSD olmadan gereksiz olarak görüyorum Sata3'ü... Zaten şuan kullandığımız disklerin ulaşabilecekleri teorik hızları belli...
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venom88 9 yıl
sata 3 desteği daha çok ssd disk kullananlar ve kullanaçaklar için önemli zira sata2 gerçekten ssdlere yetmiyor normal harddisk kullananlar bi artısı olaçağını sanmıyorum.
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arrivederci 9 yıl
iyi güzelde biz bu sata3 ve usb 3 için o kadar anakartı heba mı etcez ? ek bir pcı kartla kullanamazmıyız acaba ne yani adam clasfield alcak sonra usb3 sata3 kartın işini bitircek
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aykutx 9 yıl

*absolut*

iyi güzelde biz bu sata3 ve usb 3 için o kadar anakartı heba mı etcez ? ek bir pcı kartla kullanamazmıyız acaba ne yani adam clasfield alcak sonra usb3 sata3 kartın işini bitircek


sata 2 de de aynı şey olmuştur.
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king size 9 yıl

*absolut*

iyi güzelde biz bu sata3 ve usb 3 için o kadar anakartı heba mı etcez ? ek bir pcı kartla kullanamazmıyız acaba ne yani adam clasfield alcak sonra usb3 sata3 kartın işini bitircek


sata 3 ü bilemem ama usb3 için koca anakart feda etmem şahsen sata3 içinse bi raid0 gerekli performansı verir daha 1 ay filan oldu sistemde yazan anakartı daha da en az 2-3 yıl masraf yapamam zaten performans için yeterl bana ama yer kalmadı oyun işine girdiğim için
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AndryTR 9 yıl
Yeni SATA3 ile soket değişiyor mu yoksa aynı mı kalıyor? USB3.0 ile değişmiyor gibi görünüyor ama. Sanırım geriye uyumlulukları vardır.

SATA3 ve USB3.0 yaygınlaşıncaya, biraz zaman geçer ama şimdiden destek vermesi, uygun işlemcilerin yanında anakart almak isteyenler için güzel bir şey. İleriye dönük olması açısından (fiyatı da makul olursa) bence gayet iyi satışlara ulaşabilir...
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