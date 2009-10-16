Gigabyte'dan SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart: P55A-UD4

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Anakart dünyasının lider oyuncularından Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 teknolojileriyle donattığı yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere P55 çipsetli üst seviye anakartların SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelmesi planlıyordu ancak 3. parti kontrolcülerde bekleneni bulamayan anakart üreticileri, yeni nesil teknolojileri daha sonraki modellerde kullanmaya karar vermişlerdi. Tek yonga formunda olan ve PCH yani platform kontrol merkezi olarak tanımlanan P55 çipseti doğal destek sunmadığı için üreticiler SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerin kullanım noktasında en azından şu an için 3. parti yonga üreticilerinin çözümlerini kullanmak zorundalar ki Gigabyte da ilk görselleri gün ışığına çıkan GA-P55A-UD4 modelinde Marvell ve NEC tarafından hazırlanan yongalara yer veriyor.

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemciler (Core i5 ve Core i7 800 serisi) için hazırlanan yeni anakart, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan P55-UD4 modelinden farklı olarak 12+2 fazlı güç tasarımıyla donatılmış. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 desteği sunabilen yeni model, Ultra Durable III teknolojisi eskeninde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı ve uzun ömürlü Japon kapasitörler gibi stabiliteyle performansı buluşturan detaylarla donatılmış durumda. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan P55A-UD4, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliği ve güç tüketimi gibi konularda da iddialı bir model ancak anakartı farklı kılan asıl detay sahip olduğu yeni teknolojilerde gizli.

Gigabyte'ın P55A-UD4 modelinde Marvell tarafından hazırlanan özel bir kontrolcünün yönetiminde iki adet SATA-III (SATA 6Gbps) konnektörü bulunuyor. Ayrıca anakart NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongası üzerinden yine iki adet USB 3.0 konnektörünün kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yeni teknolojilerin yanı sıra SATA-II ve USB 2.0 gibi mevcut standartlarla da uyumlu olan P55A-UD4'ün yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen yeni teknolojilerin bir arada sunulduğu dikkat çekici bir çözüm olacağı söyleniyor. P55 çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasında ise 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve Dual BIOS gibi özelliklerle birlikte iki adet eSATA ve FireWire konnektörlerine yer verilirken, yeni modelin Kasım sonu veya Aralık başında satışa çıkması bekleniyor.

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Mavi konnektörler USB 3.0 destekli portlardır.

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