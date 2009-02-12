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Gigabyte'dan Ultra Durable III serisi G45 yonga setli yeni anakart

10 yıl
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan Ultra Durable III serisi G45 yonga setli yeni anakart
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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcileri için hazırladığı 790FX yonga setli yeni anakartını bir süre önce duyuran Gigabyte, ofis sistemlerinde, giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlarda ve HTPC çözümlerinde kullanılmak üzere Intel'in G45 yonga setini kullanan Micto-ATX form faktörlü yeni anakartını duyurdu. GA-EG45M-UD2H kod adlı modelin özellikle Ultra Durable III teknolojisiyle öne çıkması bekleniyor.

Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcileri için hazırlanan ve 45nm CPU desteği sunan anakart ile tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileri kullanabilmek mümkün. Hız aşırtma ile 1600MHz FSB desteği de sunan dolayısıyla Intel, Nehalem serisi haricindeki güncel masaüstü işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan anakart 4 fazlı güç tasarımına ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz (OC) bellek desteğine sahip.

Ultra Durable III teknolojisi sayesinde Bakır katman seviyesi arttırılan baskılı devre üzerine inşa edilen ve yüksek stabilite sağladığı belirtilen uzun ömürlü Japon katı kapasitörlerle donatılan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 desteği sunan ayrıca Clear Vide Teknoloji'sile HD Video hızlandırma yapabilen en güncel entegre grafik çözümlerinden GMA X4500 ile geliyor. Tabii dileyen kullanıcılar, PCIe 2.0 x16 slotu üzerinden tercih ettikleri harici ekran kartını da kullanabilecek.

Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörkerini kullanabilen GA-EG45M-UD2H üzerinde PCIe x16 slotuna ek olarak iki PCI ve bir adet te PCIe x1 slotu yer alıyor. Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle güç tüketimi ve enerhi verimliliği konusunda da iddialı olduğu belirtilen anakart, çift BIOS, yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen Gigabyte GA-EG45M-UD2H'nin fiyatı ise henüz belli değil.


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LoRd_67 10 yıl
Benimkineda benziyor.Olabilir benziyor
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dennjS 10 yıl
790gx dicektin galiba
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yenerbalcı 10 yıl
Gigabyte GA-EG45M-DS2H.....................PCIe x4

bu karta takılan malzemeye yazık olmuş

Foxconn 790GX ......Türkiyede 115 usd + kdv satılıyor
gigabyte G45 den çok daha iyi özelliğe sahip

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Master_Evil 10 yıl
790fx ile crysis oynanıyor bu ne yapabiliyor acaba
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