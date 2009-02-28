Gigabyte'ın pasif soğutmalı GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü

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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT (Green Edition) modeli üzerinde çalıştığını belirtmiş, Zotac, Palit ve Inno3D gibi üreticilerin yeni modellerine ait detayları sizlerle paylaşmıştık. Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modeline ait detay ve görseleri Türkiye'de ilk defa yayımladığımız Gigabyte'ın GeForce 9600GT Green Edition modeli de gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere grafik işlemci çalışma frekansı 1.1V seviyesinden 1.0v %±2 civarına çekilen ve güç tüketiminde ciddi bir tasarruf elde edilen GeForce 9600GT Green Edition için Tayvanlı donaım devlerinden Gigabyte'ın hazırladığı yeni modeli tasarım detayları ve sahip olduğu özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Isı iletim teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusuyla fan gürültüsünden hoşlanmayanlara göz kırpan ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94-350-B1 kodlu grafik işlem biriminden güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 64x paralel işlem birimine sahip olan pasif soğutmalı ekran kartı, DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen GV-N96TSL-1GI kod adlı ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerinin de desteklendiği yeni modelde, çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Saat hızları şu an için açıklanmayan kartın, 600MHz'lik GPU hızı ile gelmesi olası görünüyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2009 fuarında tanıtmayı planladığı GeForce 9600GT Green Edition tabanlı ve pasif soğutmalı ekran kartının fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.