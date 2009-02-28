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Gigabyte'ın pasif soğutmalı GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,2b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın pasif soğutmalı GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü
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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT (Green Edition) modeli üzerinde çalıştığını belirtmiş, Zotac, Palit ve Inno3D gibi üreticilerin yeni modellerine ait detayları sizlerle paylaşmıştık. Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modeline ait detay ve görseleri Türkiye'de ilk defa yayımladığımız Gigabyte'ın GeForce 9600GT Green Edition modeli de gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere grafik işlemci çalışma frekansı 1.1V seviyesinden 1.0v %±2 civarına çekilen ve güç tüketiminde ciddi bir tasarruf elde edilen GeForce 9600GT Green Edition için Tayvanlı donaım devlerinden Gigabyte'ın hazırladığı yeni modeli tasarım detayları ve sahip olduğu özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Isı iletim teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusuyla fan gürültüsünden hoşlanmayanlara göz kırpan ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94-350-B1 kodlu grafik işlem biriminden güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 64x paralel işlem birimine sahip olan pasif soğutmalı ekran kartı, DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen GV-N96TSL-1GI kod adlı ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerinin de desteklendiği yeni modelde, çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Saat hızları şu an için açıklanmayan kartın, 600MHz'lik GPU hızı ile gelmesi olası görünüyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2009 fuarında tanıtmayı planladığı GeForce 9600GT Green Edition tabanlı ve pasif soğutmalı ekran kartının fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.


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Guven5 10 yıl
Kart güzel ve açıkçası bana hitap ediyor, güncel oyunlarda sorunda yaşatmaz... pasif soğutma hoşuma gitti ve tozlandığında bakımı kolay olur gibi duruyor ama bu kartı alsam üzerine sessizinden 80mm bir fan takardım, zaten örnek resimde sanki fan bağlantı güç yuvası var gibi görünüyor, dahada olmadı 80 mm fan ı normal molex ten 5 volt a bağlarım ( böylece 80 yada 92 mm fan düşük devirde gene sessiz çalışır)
Malum ekonomik kriz var ve bilgisayar parçası getiren ithalatçılar mal getirtmez oldu, yani bırakın Gigabyte ı alternatif markalardan ürün bulmak mesele oldu.
eviz.com da bu kart için 112$ lık etiket var (google da gigabyte silent cell diye aratınca buldum)ve belirtildiği gibi ram 1 Giga. Haberi bizlerle paylaşan siteye ve emeği geçenlere teşekkürler.
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Guven5 10 yıl
Kart güzel ve açıkçası bana hitap ediyor, güncel oyunlarda sorunda yaşatmaz... pasif soğutma hoşuma gitti ve tozlandığında bakımı kolay olur gibi duruyor ama bu kartı alsam üzerine sessizinden 80mm bir fan takardım, zaten örnek resimde sanki fan bağlantı güç yuvası var gibi görünüyor, dahada olmadı 80 mm fan ı normal molex ten 5 volt a bağlarım ( böylece 80 yada 92 mm fan düşük devirde gene sessiz çalışır)
Malum ekonomik kriz var ve bilgisayar parçası getiren ithalatçılar mal getirtmez oldu, yani bırakın Gigabyte ı alternatif markalardan ürün bulmak mesele oldu.
eviz.com da bu kart için 112$ lık etiket var (google da gigabyte silent cell diye aratınca buldum)ve belirtildiği gibi ram 1 Giga. Haberi bizlerle paylaşan siteye ve emeği geçenlere teşekkürler.
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mcok 10 yıl
piyasada gigabyte marka ekran kartı nerdeyse hiç kalmadı. stokta kalmış 1 veya 2 tane model kaldı sanırım. bunlar da bitince piyasada bu marka hiç kalmaycak. bu durum aylardır böyle. yani ithalatçı, bu markayı artık getirmiyor. yanılıyor muyum? bu durumda, gigabyte ne model çıkartırsa çıkartsın; ülkemize gelmediği için, üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum.
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Codest 10 yıl
Soğutması kötü bir kasada dezavantaja dönüşebilir pasif soğutma.En iyisi yine fan zaten artık fanlar hız kontrollü çok ses yapmıyor.
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Amras 10 yıl
Ben yaklaşık 1 senedir kullanıyorum bu kartı niye yeni sürüldü şeklinde haber oldu ki ?
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maviay1980 10 yıl
Valla alito bilgisayar sıkmış seni bişey diyemiyecem.İlk bilgisayarımı 2002'de üniversiteye giderken öğrenmek için almıştım ve 512mb ram varken o zamanki bilgisayar piyasası 128 mb almama yetti ve xp kullanırken baya sıkıldım.Şu an 2 sene oldu kasa monitör modem hariç abim herşeyi yeniledi arasıra callof duty 5 oynuyoz yetiyo fazlasına paramda çıkışmıyo.Evet fiyatı belli olsa iyi olurdu neyse saygılar...
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Hukukçu-35 10 yıl
Vuze haklı. fiyatını bilseydik daha iyi yorum yapabilirdik.
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Vuze 10 yıl
fiyatı belli olsa en azından iyi olabilirdi haber için teşekkürler
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maviay1980 10 yıl
Arkadaşlar bende gigabyte'ın 8500gtsi var ve kartın ön yüzü tamamen bakır soğutucuyla kaplı ve tek slot kaplıyor,ısı borularıda yok hani.Ben slot fanla soğutmaktayım boşta 48 dereceyi geçmiyo tam yük altında 62 derece gördüm yaz kış demiyo ve kasamdada döner dönmez 1 adet 8cm kasa fanı var oem.Bu Green editionda konulan soğutucu gayet iyi seçim zaten kart küçültülmüş+voltajı düşürülmüş+55nm benim 8500gt'den bile az güç harcar dolayısıyla ısınma sorunu olmaz biran önce piyasaya girsede garibanlara bir kart daha kazandırmış olsa Gigabyte yalan söylemiyorum.Neyse saygılar...
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Batuist 10 yıl
sessiz ve performaslı bir kart...
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maviay1980 10 yıl
alito vantilatör koysak olmaz mı?Tam bir slot kaplayan soğutucu blok daha ne olsun olmazsa sana BFG Zerotherm pasif soğutuculu kartı önereyim bide ona bak.Sonra aradaki farkı kıyasla olmaz mı ha ne dersin...
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alito 10 yıl

Orjinalden alıntı: maviay1980

alito vantilatör koysak olmaz mı?Tam bir slot kaplayan soğutucu blok daha ne olsun olmazsa sana BFG Zerotherm pasif soğutuculu kartı önereyim bide ona bak.Sonra aradaki farkı kıyasla olmaz mı ha ne dersin...



kasayı buzdolabına koymaktaki amacım kasanın sıcak soğuk dengesini bozup nemden kısadevre yapmasını sağlamak. böylece bende kurtulacam pc de
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