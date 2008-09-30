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Gigabyte'ın yeni anakartı EP45-UD3, Ultra Durable III teknolojisiyle geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Tayvan merkezli Gigabyte, geçtiğimiz günlerde Ultra Durable III teknolojisini duyurmuştu. Yeni anakart teknolojisi ile dayanıklılık, stabilite ve hız aşırtma (overclock) konularında çıtayı biraz daha yukarı çekmeyi hedefleyen firmanın yeni modelleri de gün ışığına çıkmaya devam ediyor.

Gigabyte'ın Ultra Durable III teknolojisiyle desteklediği yeni anakartlarından biri de GA-EP45-UD3. Intel'in P45+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA775 formundaki tek, çift ve dört (hem 65nm hem de 45nm işlemci desteği) çekirdekli güncel Intel işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle birlikte soğutucularında da revizyona giden firma, EP45-UD3 modelinde de yeni bir soğutucu tasarımına yer vermiş. Katı kapasitörler ile desteklenen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 1366MHz+'a kadar yüksek hızda 16GB DDR2 bellek çözümleri anakart ile kullanılabiliyor.

Ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe X16 slotuna sahip olan anakartta ayrıca 3x PCI ve 3x PCIe x1 slotları yer alıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATAII konnektörüne ek olarak IDE portu da bulunan Gigabyte EP45-UD3, IEEE 1394a desteğine de sahip.

Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleriyle gelen Gigabyte EP45-UD3, Ultra Durable III teknolojisinin önemli getirileri olarak 50.000 saat ömürlü Japon kapasitörler, 2 oz Bakır tasarımı ve yenilenen Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle donatıldı.Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak EP45-UD3'ün Türkiye fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
sata dizilimi pekde iyi değil
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kamikazeden 11 yıl
DS3 ile aynı segmentte işte,zaten bütün modellerin DS takısını değiştirip UD yapmışlar,artık böyle gider heralde.güzel
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