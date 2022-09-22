GIST'de Gigabyte AORUS standını gezdik - Yoğun ilgi var!

Bu videoda donanım dünyasının sevilen markalarından biri olan Gigabyte Aorus markasının GIST'te kurmuş olduğu standı geziyoruz. Sizler GIST hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda donanım dünyasının sevilen markalarından biri olan Gigabyte Aorus markasının GIST'te kurmuş olduğu standı geziyoruz. Fuar alanı içerisinde bu standa yoğun bir ilgi vardı. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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