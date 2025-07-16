Tesla'nın yeni bataryası detaylandı! Model 3 ve Model Y'de menzil artıyor

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın uzun menzilli versiyonlarda kullandığı batarya sonunda yenileniyor. Model Y ve Model 3'te yer alacak olan yeni batarya ile ilgili bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Yeni bataryaya ne zaman geçiş yapılacağı net değil ancak bu yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa ve Çin'de satılan Model Y ve Model 3'te 2021 yılından bu yana yaklaşık 79 kWsa kapasiteye sahip LG üretimi batarya kullanılıyor. Yeni batarya ise 84.7 kWsa kapasiteye sahip. Bu da eskisine göre 6 kWsa civarında artış anlamına geliyor. Üstelik enerji yoğunluğu daha yüksek hücreler sayesinde kapasite artarken ağırlık da eskisine göre 8 kg (448 kg) azaltılmış.

Tıpkı mevcut batarya gibi LG Energy Solution tarafından üretilen yeni NMC batarya, 400V'luk mimariye sahip. Paylaşılan verilere göre, Model Y'nin çift motorlu Long Range seçeneğinde menzilin 32 km artışla 600 km'ye ulaşması bekleniyor. Model Y'nin diğer versiyonları için şimdilik değerler paylaşılmadı. Model 3 ise yeni batarya sayesinde 50 km artışla 750 km'lik maksimum menzile ulaşacak.

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Yeni batarya ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de şarj performansının şimdikine göre daha yüksek olup olmadığı. Bu ve bunun gibi henüz açığa çıkmayan detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılmasını umuyoruz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Tesla'dan yeni batarya! Model 3 ve Model Y'de menzil artıyor

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