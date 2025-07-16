Tesla'nın yeni bataryası detaylandı! Model 3 ve Model Y'de menzil artıyor

Avrupa ve Çin'de satılan Model Y ve Model 3'te 2021 yılından bu yana yaklaşık 79 kWsa kapasiteye sahip LG üretimi batarya kullanılıyor. Yeni batarya ise 84.7 kWsa kapasiteye sahip. Bu da eskisine göre 6 kWsa civarında artış anlamına geliyor. Üstelik enerji yoğunluğu daha yüksek hücreler sayesinde kapasite artarken ağırlık da eskisine göre 8 kg (448 kg) azaltılmış.
Tıpkı mevcut batarya gibi LG Energy Solution tarafından üretilen yeni NMC batarya, 400V'luk mimariye sahip. Paylaşılan verilere göre, Model Y'nin çift motorlu Long Range seçeneğinde menzilin 32 km artışla 600 km'ye ulaşması bekleniyor. Model Y'nin diğer versiyonları için şimdilik değerler paylaşılmadı. Model 3 ise yeni batarya sayesinde 50 km artışla 750 km'lik maksimum menzile ulaşacak.
Yeni batarya ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de şarj performansının şimdikine göre daha yüksek olup olmadığı. Bu ve bunun gibi henüz açığa çıkmayan detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılmasını umuyoruz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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