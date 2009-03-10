Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Global ekonomik kriz, yarıiletken endüstrisini vurmaya devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,5b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Global ekonomik kriz, yarıiletken endüstrisini vurmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomideki kötü gidiş ve dünya ekonomilerinin bu durumdan ciddi ölçüde etkilenmesi hemen her sanayi kolunda rekor kayıplara neden olurken, yarıitken dünyasıda olumsuz gidişatın etkisinde düşüş yaşamaya devam ediyor. Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA), yeni bir yıl yeni bir heyecan sloganıyla girilen Ocak ayında, sektördeki kaybın çift haneli rakamlara ulaştığını açıkladı.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Ocak ayında yarıiletken pazarının gelirleri 15.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın Aralık ayına göre %11.9, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %28.6'lık bir kayıp anlamına geldiği belirtiliyor. Tüm büyük pazarlarda yonga satışlarının %10 azaldığı açıklanırken Amerika'da bu rakamın %5.3 olarak kaydedildiği bildirildi. Devam eden küresel ekonomik kriz nedeniyle yarıiletken pazarının en azından yakın zamanda toparlanma işaretleri vermesi beklenmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
yeter artık !!!!!!!!!! soygunladıklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desert_rain 10 yıl
kim kimi soyuyor? bu kadar basit yorum yapılmaz. Almayın arkadaşım o zaman her şeyin belli bir mühendislik maaliyeti var. Sanki herkes yapabiliyor ama bu firmalara ayrıcalık verilmiş üretim için, onlarda soyuyor milleti. Evet bu anlam çıkıyor dediklerinizden. Oysa bu firmaların mühendisleri dışında bu teknolojiyi üretecek mühendis ve alt yapı yok. Yani atıp tutacağınıza siz yapın ucuza.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluemad 10 yıl
hep milleti soydular, simdi biraz da devletten nasiplenelim diyorlar!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee ona göre kazansınlar artık bol keseden soygun yok artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti 10 yıl Greenpeace ile yeşil enerji ve küresel ısınma üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
40.000km Yol Yapıp 810TL ÖDEMEK!
DH Forum
Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli
DonanımHaber
iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Fallout 76 için ‘Wastelanders’ Güncellemesi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim