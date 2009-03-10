Global ekonomik kriz, yarıiletken endüstrisini vurmaya devam ediyor

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Küresel ekonomideki kötü gidiş ve dünya ekonomilerinin bu durumdan ciddi ölçüde etkilenmesi hemen her sanayi kolunda rekor kayıplara neden olurken, yarıitken dünyasıda olumsuz gidişatın etkisinde düşüş yaşamaya devam ediyor. Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA), yeni bir yıl yeni bir heyecan sloganıyla girilen Ocak ayında, sektördeki kaybın çift haneli rakamlara ulaştığını açıkladı.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Ocak ayında yarıiletken pazarının gelirleri 15.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın Aralık ayına göre %11.9, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %28.6'lık bir kayıp anlamına geldiği belirtiliyor. Tüm büyük pazarlarda yonga satışlarının %10 azaldığı açıklanırken Amerika'da bu rakamın %5.3 olarak kaydedildiği bildirildi. Devam eden küresel ekonomik kriz nedeniyle yarıiletken pazarının en azından yakın zamanda toparlanma işaretleri vermesi beklenmiyor.