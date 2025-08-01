Alman otomotiv devleri krizde: Mercedes, BMW ve Audi'nin kârları eriyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv endüstrisinin "büyük üçlüsü" olarak bilinen Mercedes-Benz, BMW ve Audi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ciddi bir kâr düşüşü yaşadı. Söz konusu düşüşün başlıca sebebi olarak ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve küresel jeopolitik belirsizlikler gösteriliyor.

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Mercedes-Benz'in net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 azalarak 957 milyon euro'ya geriledi. BMW'nin kârı ise neredeyse üçte bir oranında düşerek 1.8 milyar euro olarak gerçekleşti. Audi'nin bağlı olduğu Volkswagen Grubu ise 2.29 milyar euro kâr açıkladı. Bu da geçen yıla kıyasla yaklaşık üçte bir oranında azalma anlamına geliyor.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Mercedes, BMW ve Audi'nin tamamen elektrikli ve hibrit araç satışları artmış durumda. Yılın ilk yarısına bakıldığında Mercedes-Benz'in net kârının %56'lık düşüşle yaklaşık 2.7 milyar euro'ya gerilediği görülüyor. Aynı dönemde gelirler %9, otomobil satışları ise %6 oranında düşüş gösterdi.

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Elektrikli araçların yükselişine rağmen kârlar geriliyor

BMW Group'un Ocak-Haziran dönemindeki kârı %29 düşüşle 4 milyar euro'nun biraz üzerinde gerçekleşti. Gelirlerde %8 düşüş yaşansa da, araç teslimatları 1.2 milyon adetle "istikrarlı" bir seviyede kaldı. Marka ikinci çeyrekte 621 bin araç sevkiyatı yaparak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0.4'lük mütevazı bir artış yakaladı.

Audi Grubu'nun ilk yarıdaki operasyonel kârı %45.1 oranında düşerek 1.09 milyar euroya geriledi. Buna rağmen şirketin gelirleri %5.3 oranında arttı. Yılın ilk altı ayında Bentley ve Lamborghini de dahil olmak üzere toplam 794 bin araç teslimatı yapıldı. Bu rakam geçen yıla göre %5.9'luk bir düşüşe işaret ediyor. İkinci çeyrek bazında ise 405.3 bin otomobil sevk edildi.

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Alman otomotiv devleri Mercedes, BMW ve Audi krizde

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