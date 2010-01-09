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Sektörün en büyük yarıiletken döküm firması olma hedefiyle AMD ve ATIC firmaları tarafından kurulan GlobalFoundries yeni nesil üretim teknolojileri için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Qualcomm ile anlaşan ve firmanın yeni nesil mobil çipsetlerini 32nm/28nm LP teknolojileriyle üretmeye hazırlan GlobalFoundries, 28nm Wafer örneğini gösterdi. Önümüzdeki aylarda pilot üretime başlaması ve sene sonuna doğru CPU/GPU için 28nm HP teknolojisiyle üretime hazır olması beklenen GlobalFoundries, Wafer'daki çiplerin CPU mu yoksa GPU çözümü mü olduğunu açıklamadı.

32nm üretim teknolojisinden sonra 22nm üretim sürecine geçmeyi planlayan Intel gibi AMD'nin de 32nm sonrasında işlemcilerini 22nm fabrikasyon sürecine dahil etmesi bekleniyor. Dolayısıyla wafer üzerindeki çiplerin 28nm GPU olma ihtimali daha yüksek. Ancak wafer muhtemelen test süreci için geliştirilmiş kompleks SRAM yapılarını veya ARM tabanlı yongada sistem işlemcileri içeriyor.