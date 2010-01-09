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GlobalFoundries 28nm wafer örneğini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlobalFoundries 28nm wafer örneğini gösterdi
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Sektörün en büyük yarıiletken döküm firması olma hedefiyle AMD ve ATIC firmaları tarafından kurulan GlobalFoundries yeni nesil üretim teknolojileri için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Qualcomm ile anlaşan ve firmanın yeni nesil mobil çipsetlerini 32nm/28nm LP teknolojileriyle üretmeye hazırlan GlobalFoundries, 28nm Wafer örneğini gösterdi. Önümüzdeki aylarda pilot üretime başlaması ve sene sonuna doğru CPU/GPU için 28nm HP teknolojisiyle üretime hazır olması beklenen GlobalFoundries, Wafer'daki çiplerin CPU mu yoksa GPU çözümü mü olduğunu açıklamadı.

32nm üretim teknolojisinden sonra 22nm üretim sürecine geçmeyi planlayan Intel gibi AMD'nin de 32nm sonrasında işlemcilerini 22nm fabrikasyon sürecine dahil etmesi bekleniyor. Dolayısıyla wafer üzerindeki çiplerin 28nm GPU olma ihtimali daha yüksek. Ancak wafer muhtemelen test süreci için geliştirilmiş kompleks SRAM yapılarını veya ARM tabanlı yongada sistem işlemcileri içeriyor.


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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler ilginç :S
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ser_ka_n 9 yıl
2011 in ilk yarısında geliyormuş ,

Globalfoundries May Deliver First 28nm Chips in the First Half of 2011.

xbitlabs.com/...
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VenomS 9 yıl
bence ordaki denenen chipler cpu gibi duruyor ama bunlar arm,Qualcomm veya amd olabilir umarım cpulara daha öncelik tanırlar yeni nesil bulldozer mimarisine 0,028nm üretim teknolojisi yakışır birde fusion'da kullanılacak K10,5 mimarili cpu çekirdekleri umarım 0,032 yada 0,028 ile üretilirlerse intel i5'lere iyi yanıt olur
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Divinity 9 yıl
Bu haberin amacı GlobalFoundries'i kurduğu fabrikanın üretime hazır olduğunu, ortak firmalara ve tabi beklenti içinde olan diğer yatırım yapabilecek firmalara ve en önemlisi rakip diğer firmalara; yaptıkları yatırımların sonuçlarını göstermek, verimlilik çok çok sonra karar verilecek bir durum ve zaten bu haberin amacı o değil.
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Batuist 9 yıl
Yalnız üretim maliyetleri son kullanıcılara yansıtılmıyor eskisi gibi...
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DH Misafiri 9 yıl
globalfoundries 28 ve 32 nm süreçlerinde high-k metal gate (daha doğrusu kendi deyimleriyle gate first) teknolojisine geçti bu waferlarda onlar test üretimleri. şu anda bu boyutta bu kadar kompleks bir wafer gösteren döküm fabrikası da yok henüz.
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dellino 9 yıl
22Nm, yeni üretim tekniği ve yeni mimariler ile birleşince ortaya güzel ve ucuz ürünler çıkar artık.
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hikmetg 9 yıl
Verimli bir şekilde 28 nm üretim yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Sebebi High-K kullanmamalarından. Artık o kadar ufaldı ki üretim teknolojisi mevcut küçültme işlemi o kadar da basit değil.
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Confusion 9 yıl
firma 28nm de seri üretime geçmedikçe verimlilik ve başarı üzerine kendileri bile yorum yapamaz ama bu gösterimle iddalı ve hırslı olduklarını aynı zamanda piyasa takipçisi değil lideri olmayı hedeflediklerini gösteriyorlar
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