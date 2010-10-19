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Google sesli arama artık Türkçe anlıyor!

9 yıl
93,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonlarında klavyeye dokunmadan arama yapmamızı sağlayan Google Voice Search artık Türkçe! Bu röportajımızda Google Bölge Pazarlama Müdürü Mustafa İÇİL'den teknoloji hakkında bilgi alıyoruz


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poweredbyofk 8 yıl
gerçekten çok başarılı bir uygulama ama bazen çok komik sonuçlarda ortaya çıkmıyor değil
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Takao 9 yıl
Gecengun ip4 te denedim turkceyi ingilizce anliyordu

edit: simdi denedim yine merhaba yi map of va anladi :O

edit2: ayarlardan tr secince duzeldi tamamdir
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NayirNolamaz 9 yıl
Harikaymis ,her kelimeyi tanidi
, bu arada Iphone icin sesli sms uygulamasi var mi ?
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Marmarali 9 yıl
iPhone voice türkce destegi gelirse çok güzel olur. Birde konuşarak SMS mail olursa bu telefon çok keyifli olur
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asiboldon 9 yıl
Güzelmiş yahu

Tam ve doğru telaffuz edersen ya da o anlarsa direkt aramaya geçiyor.
Ama "fesbuk aç" deyince de anlıyor vallah
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Chidori 9 yıl
Bu tip pratik seyler güzel.
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lazer__ 9 yıl
vay be
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mehmetmetingülcan 9 yıl
way neler çıkmış haberimiz yokmuş
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TVVINGO 9 yıl
Android 2.1 kullanicilari kullanabilmek icin voice search apk kurmalari gerekiyor.kurduktan sonra hizli aramakutusunun yaninda mikrofon isareti cikiyor
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deburky 9 yıl
Ağzım açık , telefonumu izliyorum.

hemen hemen her kelimeyi tanıdı.
Bu nasıl bir teknolojidir ?????
Tebrikler Google . Mükemmel olmuş.
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JonnyCaqe 9 yıl
Ayaw bende diyorum niye yanlis ariyor.ayarlardan turkceyi secmemisim.ingilizce secili bende turkce konusuyorum
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vbalikci 9 yıl
Güncelleme gelmedi daha! Bekliyoruz..
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JonnyCaqe 9 yıl
Simdi demedik ipad de gayet guzel calisiyor
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ARTAKA 9 yıl
Donanımhaber
Bence siz önce bir mikrofonunuzu geliştirin
syg
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megaramazan 9 yıl
Arkadaşlar
Ben HTC Legend 2.1 kullanoyorum
BU sesle aramayı nasıl kullanabileceğimi tarif edebilirmisiniz
ben baya kurcaladım ama kullanamadım
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