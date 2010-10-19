Google sesli arama artık Türkçe anlıyor!

Cep telefonlarında klavyeye dokunmadan arama yapmamızı sağlayan Google Voice Search artık Türkçe! Bu röportajımızda Google Bölge Pazarlama Müdürü Mustafa İÇİL'den teknoloji hakkında bilgi alıyoruz
edit: simdi denedim yine merhaba yi map of va anladi :O
edit2: ayarlardan tr secince duzeldi tamamdir
Tam ve doğru telaffuz edersen ya da o anlarsa direkt aramaya geçiyor.
Ama "fesbuk aç" deyince de anlıyor vallah
hemen hemen her kelimeyi tanıdı.
Bu nasıl bir teknolojidir ?????
Tebrikler Google . Mükemmel olmuş.
Bence siz önce bir mikrofonunuzu geliştirin
syg
Ben HTC Legend 2.1 kullanoyorum
BU sesle aramayı nasıl kullanabileceğimi tarif edebilirmisiniz
ben baya kurcaladım ama kullanamadım