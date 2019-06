Google'ın sesli arama hizmeti

Google Voice Search artık Türkçe!

Google'ın mobil cihazlar üzerinden sesli komutlarla arama yapma imkanı sunan hizmeti

Google Voice Search, bundan böyle Türkiye'deki kullanıcıların da hizmetinde.

Kullanıcılara aramak istedikleri kelimeleri söyleyerek internette arama imkanı tanıyan Google Voice Search artık Türkiye'de Türkçe olarak kullanılabilecek. Google Voice Search; Android işletim sistemini kullanan telefonlar ve iPhone tarafından destekleniyor*. Google'ın telaffuz edilen kelimeleri metin haline çeviren konuşma tanıma teknolojisinden faydalanan Voice Search, aranması istenen kelimeler elle girilmişçesine Google'da arama yapma imkanı sağlıyor. Sesli arama özelliğinin Android temeli cihazlara tamamıyla entegre edilmiş olması ise arka arkaya sesli aramalar yapmayı son derece kolay ve hızlı bir hale getiriyor.

Konuşmanın bir telefonla etkileşime geçmenin en rahat yolu ve yazmaktan daha hızlı bir yöntem olduğundan yola çıkarak hayata geçirilen Voice Search, öncelikle İngilizce, Çin Mandarini ve Japonca daha sonra ise Korece, Taiwan Mandarini, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Lehçe, İspanyolca ve Türkçe için geliştirildi.

Yeni dil ve lehçeleri hizmetlerine dahil etmeye her zaman özen gösteren Google, Voice Search'ü uzun vadede tüm dillerde sunmayı hedefliyor. Voice Search geliştirilirken oldukça titiz ve ayrıntılı bir çalışma gerçekleştiriliyor: her ülkede anadil konuşur insanlarla çalışarak haftalar boyunca telaffuz örnekleri toplanıyor ve hizmetin çalışmasını sağlayan modeller oluşturuluyor. Popüler arama terimleri restoranlar, kalabalık caddeler, araba içi gibi farklı akustik özellikler gösteren mekanlarda kaydedilerek, her bir dil için bir milyonu aşkın kelime barındıran kelime hazneleri oluşturuluyor. Hizmetin gücü farklı telaffuzların ve çevre koşullarının dahil edilmesinden geliyor.

Google Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Mustafa İçil konuyla ilgili olarak: "Voice Search'ü Türkçe olarak hizmete sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Türkiye Google için önemli bir pazar ve dünya çapında sunulan Google hizmet ve ürünlerini Türkiye'deki kullanıcılar için lokalize etmek her zaman önceliklerimiz arasında bulunuyor." şeklinde konuştu. Google Voice Search hakkında bilgi veren İçil: "Mobil cihazlara metin girmek özellikle hareket halindeyken zor hale gelen bir işlem olduğu için bu hizmetin kullanıcılarımız için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Google Voice Search kullanıcılara aramak istedikleri terimleri sesli bir şekilde söyleyerek basitçe arama imkanı sunuyor. Bu bir sorunun cevabını veya bir restoranın yerini bulmak için alternatif ve daha kolay bir yol." dedi.



