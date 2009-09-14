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Green House'dan dizüstü bilgisayarlar için ExpressCard uyumlu yeni SSD sürücüler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House'dan dizüstü bilgisayarlar için ExpressCard uyumlu yeni SSD sürücüler
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Japonya merkezli komponent üreticisi Green House, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı ExpressCard slotuyla uyumlu yeni SSD depolama çözümlerini kullanıma sunuyor. Firmanın NAND flash tabanlı yeni sürücülerinde, modeline göre SLC (Single Levell Cell) ya da MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verildiği ve 650.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunulduğu açıklandı.

SLC tabanlı modelleri 120MB/sn okuma ve 70MB/sn yazma hızlarını destekleyen yeni SSD ailesinin MLC tabanlı versiyonları ise 120MB/sn okuma ve 30MB/sn yazma hızlarını desteklemekte.

16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulan yeni sürücülerin ExpressCard destekli mobil sistemlerde kullanılması beklenirken fiyatların 128$ ile 269$ arasında olduğu belirtildi.


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