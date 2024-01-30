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    Anlık Bildirim

    Samsung, dünyanın en yoğun NAND flaş belleğini yakında tanıtacak

    Samsung, yüksek veri yoğunluğuna sahip yeni nesil QLC NAND V9 flaş çözümünü duyurmaya hazırlanıyor. Samsung'un 280 katmanlı yeni QLC NAND yongası açık farkla dünyanın en yoğun NAND belleği olacak.
    Samsung, dünyanın en yoğun NAND flaş belleğini yakında tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, oldukça yüksek veri yoğunluğuna sahip yeni nesil QLC NAND V9 flaş çözümünü duyurmaya hazırlanıyor. Samsung'un 280 katmanlı yeni QLC NAND yongası açık farkla dünyanın en yoğun NAND belleği olacak.

    28,5 Gb/mm2 veri yoğunluğuyla Samsung'un yeni QLC 3D NAND V9 çözümü, sektördeki en yoğun flaş bellek olan YMTC'nin 20,63 mm2 yoğunluğa sahip 232L QLC NAND flaşından neredeyse %40 daha yoğun. YMTC şu anda Micron'un 19,5 Gb/mm2 yoğunluğa sahip 232 katmanlı TLC'sinin hemen önünde yer alıyor.

    Samsung, dünyanın en yoğun NAND flaş belleğini yakında tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un V9 QLC'si maksimum 3,2 Gbps aktarım hızıyla hız konusunda da geride kalmıyor. 2,4 Gbps hız sunan mevcut QLC tabanlı ürünlerden önemli ölçüde daha hızlı olmayı başarıyor. QLC bellekler, hız konusunda geleneksel olarak yavaş kalıyorlar. Ancak Samsung'un yeni V9 NAND flaşı, bu sorunun üstesinden gelmişe benziyor.

    Yeni belleğin doğrudan QLC modunda yazarken nasıl performans göstereceği merak konusu. Mevcut tüm QLC SSD'ler, performansı arttırmak için kapasitenin %25'ine kadar sahte bir SLC önbellek kullanıyor. Önbellek dolduğunda ise yazma hızı genellikle 100-300 MB/s'ye düşüyor. Performansı yeterince iyiyse, Samsung'un yeni QLC tabanlı flaşı, bu yılın sonlarında piyasaya sürüldüğünde tüketici SSD piyasasını kökten değiştirebilir.

    8 TB'ın üstünde SSD'ler görebiliriz

    Yeni bellekler, muhtemelen yüksek performanslı SSD'lerde kullanılmayacak. Ancak depolama yoğunluğundaki %50'ye varan artış ile Samsung, gigabayt başına maliyette rakiplerinin önüne geçebilir. Pazar talebine göre Samsung, potansiyel olarak 8 TB'ın üzerinde kapasiteye sahip bir V9 QLC M.2 sürücüsü bile sunabilir. 

    2022 tarihli bir Samsung raporuna göre şirket, temel olarak QLC bellekler geliştirmeye odaklanıyor. TLC flash mimarilerinin depolama kapasitesi açısından sınırlarına ulaşmaya başlamasıyla (tıpkı kendisinden önceki SLC ve MLC gibi), QLC, ana akım tüketici SSD'lerinin kapasitesini arttırmak isteyen üreticiler için geleceği temsil ediyor. Hatta QLC'lerin ileride kurumsal SSD'lere bile girebileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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