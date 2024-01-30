Samsung, dünyanın en yoğun NAND flaş belleğini yakında tanıtacak

28,5 Gb/mm2 veri yoğunluğuyla Samsung'un yeni QLC 3D NAND V9 çözümü, sektördeki en yoğun flaş bellek olan YMTC'nin 20,63 mm2 yoğunluğa sahip 232L QLC NAND flaşından neredeyse %40 daha yoğun. YMTC şu anda Micron'un 19,5 Gb/mm2 yoğunluğa sahip 232 katmanlı TLC'sinin hemen önünde yer alıyor.
Yeni belleğin doğrudan QLC modunda yazarken nasıl performans göstereceği merak konusu. Mevcut tüm QLC SSD'ler, performansı arttırmak için kapasitenin %25'ine kadar sahte bir SLC önbellek kullanıyor. Önbellek dolduğunda ise yazma hızı genellikle 100-300 MB/s'ye düşüyor. Performansı yeterince iyiyse, Samsung'un yeni QLC tabanlı flaşı, bu yılın sonlarında piyasaya sürüldüğünde tüketici SSD piyasasını kökten değiştirebilir.
8 TB'ın üstünde SSD'ler görebiliriz
Yeni bellekler, muhtemelen yüksek performanslı SSD'lerde kullanılmayacak. Ancak depolama yoğunluğundaki %50'ye varan artış ile Samsung, gigabayt başına maliyette rakiplerinin önüne geçebilir. Pazar talebine göre Samsung, potansiyel olarak 8 TB'ın üzerinde kapasiteye sahip bir V9 QLC M.2 sürücüsü bile sunabilir.
2022 tarihli bir Samsung raporuna göre şirket, temel olarak QLC bellekler geliştirmeye odaklanıyor. TLC flash mimarilerinin depolama kapasitesi açısından sınırlarına ulaşmaya başlamasıyla (tıpkı kendisinden önceki SLC ve MLC gibi), QLC, ana akım tüketici SSD'lerinin kapasitesini arttırmak isteyen üreticiler için geleceği temsil ediyor. Hatta QLC'lerin ileride kurumsal SSD'lere bile girebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.