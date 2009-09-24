Griffin'den yeni iTrip FM vericisi

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iPod aksesuarlarının önde gelen üreticilerinden Griffin Technology, en popüler ürünlerinden olan iTrip Fm (Transmitter) vericisin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni tasarımıyla önceki versiyonlarından farklı olduğunu hissettiren iTrip, Griffin'in bir süre önce App Store'dan kullanıcılara sunduğu iTrip Controller uygulamasıyla uyumlu olan ilk FM vericisi. RDS desteği ile radyolardan çalan şarkıların bilgilerini de gösteren arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan cihaz kullanıcıları boş frekansı arama derdinden kurtarıp, en iyi dağıtımın yapılacağı frekansı otomatik olarak bulan Griffin SmartScan™ ve en net sesi verebileceği sinyal gücünü ayarlayabilen Griffin SmartSound™ teknolojileriyle de uyumlu. Cihaz üzerinde konumlandırdığı tuşlar ile şarkı geçişlerinin manuel olarak yapılmasına izin veren Griffin, iPod ve iPhone'larda meydana gelebilecek şarj sorununa da Micro USB portu ile çözüm getirmiş. Bugünden itibaren Amerika'da piyasaya sürülen cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 50 dolar olarak belirlenmiş.

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