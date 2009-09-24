Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Griffin'den yeni iTrip FM vericisi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
2
11
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Griffin'den yeni iTrip FM vericisi
Tam Boyutta Gör

iPod aksesuarlarının önde gelen üreticilerinden Griffin Technology, en popüler ürünlerinden olan iTrip Fm (Transmitter) vericisin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni tasarımıyla önceki versiyonlarından farklı olduğunu hissettiren iTrip, Griffin'in bir süre önce App Store'dan kullanıcılara sunduğu iTrip Controller uygulamasıyla uyumlu olan ilk FM vericisi. RDS desteği ile radyolardan çalan şarkıların bilgilerini de gösteren arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan cihaz kullanıcıları boş frekansı arama derdinden kurtarıp, en iyi dağıtımın yapılacağı frekansı otomatik olarak bulan Griffin SmartScan™ ve en net sesi verebileceği sinyal gücünü ayarlayabilen Griffin SmartSound™ teknolojileriyle de uyumlu. Cihaz üzerinde konumlandırdığı tuşlar ile şarkı geçişlerinin manuel olarak yapılmasına izin veren Griffin, iPod ve iPhone'larda meydana gelebilecek şarj sorununa da Micro USB portu ile çözüm getirmiş. Bugünden itibaren Amerika'da piyasaya sürülen cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 50 dolar olarak belirlenmiş.

Griffin'den yeni iTrip FM vericisi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Ben aldım binbir hayal ile ama hayal kırıklığı. Kesinlikle çekmiyor. Çok zayıf sinyali var. Kullanışsız.. !!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
Seytan Kobra o zaman söyle bir yorumda ben yapayım.
Hayal edin kücük ama etkili bir telefon. Üzerinde dahili bir islemci ve güclü. Bu telefona 2. kamera bluetooth harici ekran baglantısı radyo wireless adaptör ses sistemi ve bir cok sey baglayabiliyorsunuz. Bu aslında hem portatiflik hemde güc saglıyor. İnsanlar diğer telefonları sadece islemci icin alıp diğer islevleri eski aparatlarıyla hallediyorlar ekleyip. Cidden güzel ama iste bu bir nevi para kaybı :?: Acaba böyle bir sey üretmek akıllarına mı gelmedi yoksa yapılamaz mı? Pardon su an icin yapmazlar mı? Ya da ugrasıyorlar mı?
Güzel bir olay söyledigin cidden güzel fikirler getiriyor ama niye acaba uygulamadılar. Böyle bir olay olsa inanki herkes rahatlar. Yani kim istemedigi bir özelligi tasısın. Ya da telinden mutlu olan niye bir özellik icin baska tel alsın. Bunlar kalksa güzel olur işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
kim ne derse desin apple işi biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 10 yıl
fiyatı biraz pahalı ama süper bir alet fm transmitteri olmayan ve paraya kıyabilecekler alabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Calderon_ 10 yıl

fatihcanery

kim ne derse desin apple işi biliyor


aynen valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12656 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ipod touch, Griffin ve iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim