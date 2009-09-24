Griffin'den yeni iTrip FM vericisi

iPod aksesuarlarının önde gelen üreticilerinden Griffin Technology, en popüler ürünlerinden olan iTrip Fm (Transmitter) vericisin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni tasarımıyla önceki versiyonlarından farklı olduğunu hissettiren iTrip, Griffin'in bir süre önce App Store'dan kullanıcılara sunduğu iTrip Controller uygulamasıyla uyumlu olan ilk FM vericisi. RDS desteği ile radyolardan çalan şarkıların bilgilerini de gösteren arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan cihaz kullanıcıları boş frekansı arama derdinden kurtarıp, en iyi dağıtımın yapılacağı frekansı otomatik olarak bulan Griffin SmartScan™ ve en net sesi verebileceği sinyal gücünü ayarlayabilen Griffin SmartSound™ teknolojileriyle de uyumlu. Cihaz üzerinde konumlandırdığı tuşlar ile şarkı geçişlerinin manuel olarak yapılmasına izin veren Griffin, iPod ve iPhone'larda meydana gelebilecek şarj sorununa da Micro USB portu ile çözüm getirmiş. Bugünden itibaren Amerika'da piyasaya sürülen cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 50 dolar olarak belirlenmiş.
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Hayal edin kücük ama etkili bir telefon. Üzerinde dahili bir islemci ve güclü. Bu telefona 2. kamera bluetooth harici ekran baglantısı radyo wireless adaptör ses sistemi ve bir cok sey baglayabiliyorsunuz. Bu aslında hem portatiflik hemde güc saglıyor. İnsanlar diğer telefonları sadece islemci icin alıp diğer islevleri eski aparatlarıyla hallediyorlar ekleyip. Cidden güzel ama iste bu bir nevi para kaybı :?: Acaba böyle bir sey üretmek akıllarına mı gelmedi yoksa yapılamaz mı? Pardon su an icin yapmazlar mı? Ya da ugrasıyorlar mı?
Güzel bir olay söyledigin cidden güzel fikirler getiriyor ama niye acaba uygulamadılar. Böyle bir olay olsa inanki herkes rahatlar. Yani kim istemedigi bir özelligi tasısın. Ya da telinden mutlu olan niye bir özellik icin baska tel alsın. Bunlar kalksa güzel olur işte...
aynen valla