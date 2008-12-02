G.Skill'den 2GHz'de çalışan 3 kanal DDR3 bellek kitleri

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Intel'in Nehalem tabanlı yeni nesil Core i7 işlemci ailesi için hazırladığı bellek kitlerini duyuran bir diğer üretici de G.Skill oldu. Firmanın PI Black serisi altında hazırladığı 3 kanal DDR3 kitleri hem özel soğutucularıyla hem de yüksek saat hızlarıyla dikkat çekiyor.

3GB ve 6GB'lık iki farklı kapasite alternatifine sahip olan bellek kitleri, 1.65v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. 2GHz'de çalışan ve 6 katmanlı baskılı devre kullanan PI Black serisi bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatları açıklanmadı.