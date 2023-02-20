Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Hogwarts Legacy - inceleme: Yılın oyunu olur mu? Eksikleri neler?

    Bu videomuzda yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Hogwarts Legacy'nin artılarını ve eksilerini konuştuk. Peki oyun aldığı puanı hak ediyor mu, yılın en iyilerinden olabilir mi?

    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy geçtiğmiz günlerde çıkışını yaptı. Hem Harry Potter evreninde geçmesi hem de daha önce açıklanan bilgiler ve paylaşılan videolar sebebiyle bir hayli heyecanlanılan bir oyun olmuştu.

    Peki Hogwarts legacy beklentileri karşıladı mı, yılın oyunu olabilecek kadar iyi mi, oyunun eksileri neler? Bu videomuzda da bu konuyu tartıştık. Şu anda oyunu Steam, Epic Games, PlayStation 5 ve box Series'te bulabilirsiniz. Oyunun eski nesil ve Switch sürümü ise ilerleyen aylarda çıkışını yapacak.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız