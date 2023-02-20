Hogwarts Legacy - inceleme: Yılın oyunu olur mu? Eksikleri neler?

Bu videomuzda yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Hogwarts Legacy'nin artılarını ve eksilerini konuştuk. Peki oyun aldığı puanı hak ediyor mu, yılın en iyilerinden olabilir mi?

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy geçtiğmiz günlerde çıkışını yaptı. Hem Harry Potter evreninde geçmesi hem de daha önce açıklanan bilgiler ve paylaşılan videolar sebebiyle bir hayli heyecanlanılan bir oyun olmuştu.

Peki Hogwarts legacy beklentileri karşıladı mı, yılın oyunu olabilecek kadar iyi mi, oyunun eksileri neler? Bu videomuzda da bu konuyu tartıştık. Şu anda oyunu Steam, Epic Games, PlayStation 5 ve box Series'te bulabilirsiniz. Oyunun eski nesil ve Switch sürümü ise ilerleyen aylarda çıkışını yapacak.

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